Il nuovo capitolo della serie di Bandai Namco, Tales of Arise, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme da oggi 10 settembre: pronti ad entrare nei mondi di Dahna e Rena?

La serie dei Tales of ha sempre riscosso un più che discreto successo anche in occidente, mondo in cui sappiamo che i JRPG riescono sempre a sfondare poco, a meno che non siano produzioni gargantuesche come i Final Fantasy. Il nuovo capitolo della serie, Arise, arriva dopo diversi anni di silenzio da parte di Bandai Namco, considerando che l’ultima iterazione principale (escludendo rimasterizzazioni, quindi) è stata Berseria, nel lontano 2017. Il gioco è ufficialmente disponibile da oggi, 10 settembre, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S.

Arise, stando a quanto affermato anche in diversi dev diary dal team di sviluppo, mantiene le meccaniche base da action-jrpg della serie, con diverse aggiunte e alcune modifiche volte a migliorare e svecchiare il sistema di combattimento. Assente la componente multiplayer, con gli sviluppatori che hanno deciso di porre un maggiore focus sulla campagna e sulle interazioni fra i vari personaggi.

La narrativa ci porterà invece in due mondi distinti: Dahna, prettamente medievaleggiante, e Rena, avanzato e ipertecnologico. L’avanzamento tecnico di Rena e il suo maggior potere magico ha ovviamente causato un superamento di Dahna in termini di mera forza politica (e bruta), che ne è stato completamente assoggettato. Gli abitanti di Dahna sono quindi considerati come schiavi e le sue risorse sfruttate fino all’osso da Rena. I protagonisti sono Alphen, un nativo di Dahna, e Shionne, originaria invece di Rena. I due, per una serie di motivi, si ritroveranno a viaggiare insieme in una lunga e decisamente emozionante avventura.

Per tutti i curiosi, abbiamo un articolo dedicato alla lista trofei di Tales of Arise che potete raggiungere cliccando qui.