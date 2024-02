Enigma GT: la nuova carrozzeria a idrogeno di Pininfarina

La nuova carrozzeria di Pininfarina si chiama Enigma GT e sarà a idrogeno. L’auto debutta a ginevra per festeggiare il 95esimo anniversario dell’azienda automobilistica italiana

Per festeggiare i suoi 95 anni che compirà l’anno prossimo, la Pininfarina ha mostrato la nuova carrozzeria a idrogeno dell’azienda italiana. La carrozzeria ha debuttato al salone dell’automobile di Ginevra, dove hanno mostrato tantissime novità interessanti in arrivo. Questa carrozzeria è una speciale 2+2 a idrogeno e si chiama Enigma GT. Questo nuovo design rappresenta la simbiosi perfetta tra tecnologia e bellezza estetica. Le linee eleganti della carrozzeria nascondono un motore a combustione interna alimentato a idrogeno che aziona le ruote posteriori, affiancato ad un motore elettrico. Questo configura una trazione AWD che premette una guida divertente. Per non parlare dell’intelligenza artificiale e la guida autonoma.

IA e guida autonoma con la nuova carrozzeria a idrogeno di Pininfarina

La disposizione del motore ha ottimizzato l’aerodinamicità della parte anteriore dell’Enigma GT e di ridurre al minimo l’area frontale. La cabina è illuminata da una vetrata generosa e il parabrezza offre una visibilità panoramica sulla strada. I parafanghi anteriori si collegano al frontale basso, che incorpora tutte le funzioni di illuminazione in una barra di led centrale. Non mancano poi i caratteri distintivi dell’azienda, come le pinne posteriori e la linea del tetto aerodinamica. Per entrare in auto si solleva il tetto insieme alla plancia e al parabrezza, per respirare aria futuristica anche quando si sale a bordo.

Parlando degli interni, questa esalta la pura leggerezza. La plancia da delle vibes aeronautiche, sembrerà di essere a bordo di una nave. Integra perfino un flusso d’aria laminare per la ventilazione. Il volante multifunzionale ha un display touch e vari comandi, mentre un anello interno ha un altro display in vetro trasparente che fornisce le informazioni necessarie all’autista e ai passeggeri. C’è poi la realtà aumentata, molto d’aiuto per l’autista per capire come muoversi e dove andare, infatti fornisce dei punti di interesse e integra le funzioni dei sistemi avanzati di assistenza alla guida. Per le lunghe distanze poi interviene la guida autonoma.

Con questa carrozzeria si respira davvero il futuro. Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.