Come ormai ben sapranno tutti, è disponibile già da adesso la modalità multiplayer free-to-play di Halo Infinite: ora che abbiamo tutti avuto la possibilità di provarlo pad alla mano, eccoci con questa guida per spiegarvi come giocare in compagnia con gli amici

Come abbiamo già visto in svariati altri articoli, pochi giorni fa è stata annunciata a sorpresa l’uscita della parte multiplayer free-to-play di Halo Infinite, con ben tre settimane di anticipo rispetto alla data di lancio comunicata in precedenza. Finalmente perciò abbiamo potuto mettere le mani su quello che è il prodotto finale della componente competitiva online, e non possiamo che esserne felici. L’obbiettivo di questo articolo sarà quindi quello di aiutarvi nella vostra esperienza, spiegandovi rapidamente come giocare con gli amici online, partendo dal ricordarvi le potenzialità del cross play.

Cross-play vuol dire più interconnessione

Prima di iniziare a spiegare nello specifico come giocare con gli amici, per chi non sapesse di che cosa si tratta o non fosse rimasto al corrente, il cross-play di Halo Infinite permette ai giocatori di qualsiasi piattaforma di giocare assieme. Che siate su PC (da Steam o dal Microsoft Store), su Xbox One o su Xbox Series X|S, potrete liberamente formare gruppi incrociando le piattaforme, senza quindi nessuna limitazione legata all’hardware.

Negli ultimi anni questa funzionalità si è rivelata sempre più apprezzata dalle community legate ai videogiochi multiplayer online, e il fatto che sia stata aggiunta anche per il multigiocatore di Halo Infinite non può che far piacere. Sappiate quindi che collegarvi con gli altri giocatori dovrete riferirvi al vostro account Xbox Live collegato.

Menu Social – Halo Infinite: come giocare con gli amici

Per iniziare, il primo passo fondamentale da fare sarà accedere alla sezione Social del menu di gioco. Potete accedervi premendo il tasto Tab oppure selezionando View dal menu principale. Nella sezione Social potrete visualizzare la formazione del vostro Fireteam (ovvero il vostro party), oppure crearne uno navigando verso la scheda Amici, dalla quale potrete vedere tutti i vostri amici su Xbox Live. Se non avete registrato i vostri amici su Xbox Live (magari perché soliti usare altri servizi, soprattutto per quanto riguarda i giocatori PC), dovrete chiaramente mandare le vostre richieste di amicizia ai contatti.

Multiplayer locale con split screen? – Halo Infinite: come giocare con gli amici

Altri giocatori, memori delle dichiarazioni passate del team di sviluppo, si staranno chiedendo invece come giocare con gli amici su Halo Infinite tramite lo split screen, che permetterebbe di giocare partite anche in multiplayer locale (oppure giocare online con più utenti sullo stesso hardware): senza troppi giri di parole, la funzionalità non è ancora disponibile.

Per quanto 343 Industries avesse detto che l’intenzione fosse aggiungere questa funzionalità entro il lancio della versione finale del gioco prevista per l’8 dicembre, nulla impedisce che cambino che i piani cambino durante lo sviluppo. Ciò che ci resta da fare perciò è attendere, magari godendoci quello che è disponibile in questo momento.

Conclusioni

Ora che avete capito come giocare con gli amici su Halo Infinite, non ci resta che augurarvi buon divertimento. Per avere altri aiuti su Halo Infinite, vi consigliamo un’altra nostra guida, nella quale vi spieghiamo come salire velocemente di livello con nel battle pass. Se invece è vostra abitudine completare trofei e achievement, ecco a voi la lista completa.

