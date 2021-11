Finalmente è online la modalità multiplayer di Halo Infinite, in coincidenza con l’anniversario di Xbox, disponibile via beta

Dal 15 novembre è possibile finalmente giocare online in modalità multiplayer ad Halo Infinite, tramite beta testing. Lo ha annunciato la casa sviluppatrice del gioco, 343 Industries, durante la Live Stream di Xbox in occasione del ventesimo anniversario della console.

Halo Infinite: cosa comprende la beta della modalità multiplayer?

Sappiamo di per certo che la beta della modalità multiplayer di Halo Infinite è uscita ben prima del gioco completo (la data fissata è l’8 dicembre), dopo parecchi rinvii di oltre un anno; rinvii che Phil Spencer, il numero uno di Xbox, ha giustificato come dovuti al fatto che il gioco non fosse ancora del tutto pronto. Il multiplayer del gioco ambientato nello spazio era già stato leakato in rete giorni fa.

La beta sarà disponibile anche su Xbox Cloud Gaming. Sappiamo che nella beta sono già disponibili l’intera mappa di gioco e tutti i contenuti, più tutto il Battle Pass Stagione 1: sarà possibile sbloccare tutte queste features prima del lancio ufficiale. Le preview del gioco permettevano al giocatore di provare l’arena 4V4 e i combattimenti a squadre 12v12.

