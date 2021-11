Halo Infinite: Input Lag e Aim Assist, Pow3r dice la sua

Tramite un post su Reddit, Pow3r, seguitissimo streamer italiano, ha detto la sua in merito ai problemi di input lag su Halo Infinite

Durante l’evento per la celebrazione dei vent’anni di Xbox, Microsoft ha lanciato una bomba senza precedenti rilasciando, all’istante, una beta del multiplayer di Halo Infinite su PC e piattaforme Xbox. Se ne parlava già da giorni, in realtà, e alla fine è successo davvero: un boom di download clamoroso, specialmente su Steam che ha registrato numeri da record, che sottolinea ancora di più quanto la fanbase di Master Chief sia in trepidante attesa di quell’8 dicembre che sembra così vicino, eppure stenta ad arrivare. Tantissimi sono i giocatori attivi nel comparto multiplayer di Halo in questo momento, fra cui, ovviamente, anche tantissimi streamer.

Giorgio Calandrelli, in arte Pow3r, è uno fra questi. Giocatore professionista presso Fnatic, Pow3r ha all’attivo una gloriosa carriera sui titoli più disparati, da Call of Duty a Fortnite, passando per l’appunto da Halo. Tramite un post su reddit, il Content Creator ha posto sotto i riflettori un problema tecnico che sembra vessare il gunplay di Halo Infinite sia in questa versione beta, sia nella versione di Technical Test precedentemente rilasciata. Si parla principalmente di input lag e di come, stando alle parole di Pow3r, si siano riscontrate delle difficoltà nella micro correzione dei movimenti quando si punta a un bersaglio. E sembra che, attualmente, non ci sia alcun modo per correggere questo problema. Vediamo insieme che cosa ha detto Pow3r nello specifico.

Pow3r si sfoga su Reddit: input lag in Halo Infinite?

Il post su Reddit lo trovate qui, ve lo traduciamo direttamente in italiano per una migliore fruizione:

Ciao ragazzi, sono Pow3r, uno streamer italiano e giocatore di Fnatic. Questo è il mio primo post e deriva da diverse ore di gioco spese in questo meraviglioso gioco. Sin da quando ho iniziato a provare Halo durante il Technical test, ho notato uno strano input lag nel momento in cui si cerca di applicare qualche piccola correzione ai movimenti su un bersaglio. Sembrava fosse collegato all’aim assist che si poteva disabilitare dalle opzioni, ma non ha mai funzionato. Ora che Halo è ufficialmente uscito, non c’è alcun menu di impostazioni e ho notato lo stesso problema, ossia che è davvero difficile aggiustare la mira su un bersaglio. Sembra “scattare” su un pixel o che venga rallentato per quella frazione di millisecondo da dare l’impressione che ci sia una sorta di ritardo o di mira assistita. C’è qualcun altro che ha riscontrato lo stesso problema? Ho provato a scrivere su Twitter a Unyshek, spero risolvano presto questo problema.

Gli utenti su Reddit hanno dato qualche possibile risposta al post di Pow3r su questa sorta di input lag in Halo Infinite, ma non è comunque niente di ufficiale. Qualcuno parla di una versione non ottimizzata rilasciata su PC, altri dei problemi di utilizzo delle Direct X 12. Staremo a vedere che cosa avrà da dire 343 Industries in merito. Fateci sapere la vostra qua sotto nella sezione commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!