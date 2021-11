Halo Infinite: come salire di livello nel battle pass velocemente

Con il lancio della beta multiplayer di Halo Infinite avvenuto lunedì, i giocatori si sono trovati a dover fare i conti con un battle pass piuttosto lento: in questa guida andremo a vedere come salire di livello più velocemente

Halo Infinite uscirà tra poco meno di un mese, e Microsoft ha già reso possibile la sperimentazione del multiplayer del titolo di 343 Industries grazie alla beta del gioco accessibile su ogni sistema appartenente all’azienda, come Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Windows PC. Attraverso un sistema di progressione implementato nel gioco, denominato battle pass, si potranno sbloccare oggetti di personalizzazione, dei boost per gli XP ottenuti e altri elementi utili a far crescere l’esperienza ottenuta nel corso delle partite.

Tuttavia, alcuni aspetti di questo battle pass sembrano penalizzare i giocatori, che non riescono a salire di livello abbastanza velocemente nella beta di Halo Infinite; andiamo a vedere quali soluzioni sarà possibile usare per risolvere questi problemi.

Multiplayer che vai, battle pass che trovi

Nonostante la modalità multiplayer in sé abbia ricevuto un’accoglienza piuttosto positiva, il battle pass ha creato molto dibattito tra gli utenti. Dando un’occhiata a dei post sulla subreddit di Halo, si può verificare come il sistema riguardante il battle pass di Infinite sia ritenuto decisamente lento, rendendo davvero difficile salire di livello velocemente o con un ritmo più sostenuto. Il motivo principale risiede nei metodi per ottenere punti XP basati solo solo sulle sfide portate a termine, come giocare modalità specifiche, compiere certe azioni, fare uccisioni con determinate armi, piuttosto che basarsi solamente sulle partite giocate o il tempo speso in-game.

Cosmetici sudati – Halo Infinite: come salire di livello nel battle pass

Osservano le versioni di battle pass disponibili, possiamo vedere come le due versioni in cui si presentano influiscano in modo significativo sulla quantità di ricompense e l’avanzamento delle sfide che potremo ottenere giocando: una prima versione, gratuita per tutti i giocatori, consente di sbloccare tutti gli item indicati come “gratuiti”; la seconda versione, definita come “premium”, sarà invece acquistabile, lasciando così la possibilità di fruire di ulteriori oggetti insieme a quelli già accessibili gratis.

Entrambi i pass hanno in comune un rank massimo che raggiunge il livello 100, almeno per quanto riguarda la prima stagione di Halo Infinite, e per questa ragione sarà necessario cercare di scalare i propri rank velocemente, in modo da avere i maggiori vantaggi possibili sugli avversari.

Il modo più accessibile è quello più faticoso – Halo Infinite: come salire di livello nel battle pass

In realtà, di opzioni per salire di livello velocemente in Halo Infinite non ce ne sono poche: uno dei modi più immediati per fare ciò è certamente utilizzare i vari boost di XP ricevuti mentre si avanza di rank nel battle pass. Grazie ad essi sarà possibile procedere abbastanza spediti nella progressione del sistema, spianandosi la strada per ogni cosmetico e oggetto interessante con cui adornare i propri personaggi.

Un altro metodo da poter usare, nel caso non si abbiano più boost di XP, risiede nel partecipare e concludere le sfide settimanali offerte periodicamente: in esse, molto spesso, vengono richieste uccisioni specifiche con delle armi o veicoli, oltre al partecipare in delle modalità di gioco ben definite. Le sfide offerte saranno numerose e diverse, e ci sarà un’elevata probabilità di completarle in modo involontario, semplicemente giocando al titolo. La cifra di XP ottenibili varia a seconda delle sfide, inoltre il completamento di alcune potrebbe anche apportare 200 XP in più.

Anche giocare a modalità più longeve e di lunga durata sarà più semplice accumulare XP: entrare in partite con squadre grandi come “Controllo Totale” impiegherà un tempo maggiore per portarle a conclusione, permettendo in questo modo di ricevere un largo numero di XP mentre ci si concentra sugli obiettivi e le uccisioni all’interno delle vaste mappe di Halo Infinite.

Infine, un’alternativa vagliabile per i giocatori a caccia di esperienza è anche quella più classica per i titoli multiplayer degli ultimi anni, ovvero l’acquisizione di boost di XP attraverso soldi reali, ma suggeriamo comunque di tenere questa scelta come ultima risorsa, e di sfruttare prima tutte le opzioni gratuite proposte all’interno di questa guida.

Chi bello vuole apparire…

Questi erano dunque i metodi che possiamo consigliarvi per rendere meno tediosa l’attività di grinding di XP e per aumentare più velocemente di livello il proprio battle pass su Halo Infinite. Purtroppo, i tempi necessari per fare ciò sono quelli che sono, e anche se questo sistema non va ad intaccare elementi significativi del gameplay, rimane comunque alquanto ingiusto e migliorabile sotto numerosi fronti. Il team di sviluppo di 343 Industries ha comunque voluto far sapere ai giocatori in questi ultimi giorni di star monitorando la situazione, e che in futuro cercheranno di bilanciare la progressione del battle pass in base ai dati raccolti nel corso della beta.

Halo Infinite uscirà ufficialmente l’8 dicembre su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Continuate a seguirci sul nostro sito tutotteK per altre notizie, guide e recensioni. Nel caso siate interessati a trovare giochi a prezzi competitivi, date un’occhiata allo store di Instant Gaming.