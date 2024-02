Kung Fu Panda 4: ecco le immagini e il poster del film!

Manca sempre di meno al fatidico giorno in cui rivedremo la nuova avventura del nostro amato Guerriero Dragone in Kung Fu Panda 4: ecco alcune immagini e poster del film per l’occasione!

Kung Fu Panda è uno dei franchise della Dreamworks Animation più amati del mondo. Vuoi per la comicità, vuoi per la trama avvincente che narra la storia di Po, un sognatore che realizza il suo sogno e lo vive. Ci sono tantissimi motivi per amare Kung Fu Panda, infatti questo quarto capitolo è uno dei film più attesi del 2024. Sono passati ormai quasi dieci anni da quando uscì al cinema il primo capitolo, ma ora Jack Black è pronto a tornare ancora una volta nei panni di Po. Manca davvero poco al giorno d’uscita al cinema e per l’occasione la Dreamworks ha pubblicato alcune immagini di Kung Fu Panda 4!

Le nuove immagini di Kung Fu Panda 4

Nelle nuove immagini vediamo alcuni poster promozionali del film oltre ai nuovi personaggi che vedremo nel film. Al centro dell’attenzione vediamo spesso Po fare da mentore alla giovane volpe ladra Zhen. La giovane ladra è il futuro nuovo Guerriero Dragone, ma darà filo da torcere a Po e a fargli perdere la pazienza. Nel frattempo arriva una nuova grande minaccia, rappresentata da Camaleonte. Questa è una villain in grado di appropriarsi del chi di chiunque e assumerne le forme, non a caso tra le immagini vediamo anche Tai Lung. Chissà se nel film vedremo anche il ritorno di altri vecchi personaggi come Lord Shen oppure Kai. In questa nuova avventura, Po dovrà diventare la Guida Spirituale della Valle della Pace, anche se di pace spirituale non ne sa nulla.

Questo è il prossimo passo per il panda, che dovrà guidare una nuova giovane allieva che dovrà sostituirlo. Nel cast del film ritroviamo ovviamente Jack Black nei panni di Po, oltre a Dustin Hoffman nei panni di Shifu, James Hong nei panni di Mr. Ping, Bryan Cranston in quelli di Li, padre biologico di Po e infine Ian McShane nei panni di Tai Lung. Tra le new entry abbiamo Awkwafina nei panni di Zen, Viola Davis nei panni di Camaleonte e Ke Huy Quan (Oroboros da Loki) nei panni del leader del Covo dei Ladri. Il regista del film è Mike Mitchell e la co-regista è Stephanie Ma Stine. La produttrice esecutiva sarà invece Rebecca Huntley. Il fim uscirà il 28 marzo!

Anche voi aspettate di vedere Kung Fu Panda 4? Noi non vediamo l’ora! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

