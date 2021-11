In questa terribilmente lunga guida andremo a vedere insieme a voi la lista obiettivi completa di Halo Infinite, in arrivo l’8 dicembre in esclusiva Microsoft, ma che nelle scorse ore ha visto uscire a sorpresa la sua componente multiplayer

Nel corso dell’evento di Microsoft per la celebrazione dei vent’anni di Xbox, l’azienda ha letteralmente sganciato una bomba senza precedenti. Disponibile fin da ieri, infatti, 343 Industries e la casa di Redmond hanno lanciato su PC e piattaforme Xbox la componente multiplayer di Halo Infinite, come già si rumoreggiava da diversi giorni. Ovviamente è stato boom di download, specialmente su Steam, e i più affamati della serie si sono subito gettati in mischia, in attesa dell’8 dicembre prossimo, giorno in cui si potrà mettere finalmente mano sul gioco completo e sulla campagna. Questa mattina, Microsoft ha anche rilasciato la lista obiettivi completa ed ufficiale del titolo… e vi preannunciamo che è davvero lunga.

Per farvi capire quanto è lunga la lista obiettivi di Halo Infinite, partiamo dal presupposto che completarlo al 100% vi consentirà di ottenere un Gamerscore di 1600 punti, contro i tradizionali 1000 di quasi tutti gli altri giochi. Gli obiettivi in totale sono 119 e purtroppo, al momento della stesura di questa guida, non tutti ancora hanno ricevuto una localizzazione italiana ufficiale. Trovate quindi alcuni obiettivi col titolo italiano, ma la descrizione ancora in lingua inglese: le modificheremo nonappena possibile. Come sempre, nel caso di guide di questo tipo, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni degli obiettivi siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Halo Infinite. Iniziamo!

Gli obiettivi da 5G | Halo Infinite: svelata la lista obiettivi completa!

Iniziamo dagli obiettivi che vi garantiranno 5 punti ciascuno:

Chi di noi è la macchina? : Ottieni ed equipaggia una nuova IA.

: Ottieni ed equipaggia una nuova IA. Moda… che passione! : Indossa un nuovo elemento di personalizzazione della corazza.

: Indossa un nuovo elemento di personalizzazione della corazza. Ti serve un’arma? : Prova un nuovo elemento di personalizzazione per l’arma.

: Prova un nuovo elemento di personalizzazione per l’arma. Quello a sinistra è il freno : Prova la nuova versione personalizzata di un veicolo.

: Prova la nuova versione personalizzata di un veicolo. In attesa di ordini : Modifica il tag del tuo Spartan.

: Modifica il tag del tuo Spartan. Io sono pronto, e tu? : Modifica l’aspetto del tuo Spartan nel relativo menu.

: Modifica l’aspetto del tuo Spartan nel relativo menu. Umili origini : Completa un livello in un Battle Pass.

: Completa un livello in un Battle Pass. Appuntamento quotidiano : Completa una Sfida giornaliera.

: Completa una Sfida giornaliera. Abbiamo un lavoro per te : Completa una Sfida settimanale.

: Completa una Sfida settimanale. Tocca a te, novellino! : Gioca a una partita classificata.

: Gioca a una partita classificata. Prepara i popcorn : Visualizza una clip al cinema.

: Visualizza una clip al cinema. Affari personali : Gioca a una partita personalizzata.

: Gioca a una partita personalizzata. Tiratore scelto : Completa un’esercitazione con le armi.

: Completa un’esercitazione con le armi. Solo noi due : Accedi alla tua IA personale.

: Accedi alla tua IA personale. Fai un po’ più rumore : Prendi un’arma potenziata dall’armeria del tutorial.

: Prendi un’arma potenziata dall’armeria del tutorial. Lavoro da remoto : Raccogli un’arma usando il rampino in una partita con matchmaking.

: Raccogli un’arma usando il rampino in una partita con matchmaking. Scorta segreta : Colloca un oggetto nel vano portaoggetti del Razorback in una partita con matchmaking.

: Colloca un oggetto nel vano portaoggetti del Razorback in una partita con matchmaking. Pubblico interessato: Osserva un alleato alla guida di un Warthog o di un Razorback in una partita con matchmaking.

La prima parte degli obiettivi da 10G | Halo Infinite: svelata la lista obiettivi completa!

Passiamo invece a quelli da 10 punti, che sono davvero tanti e che abbiamo preferito dividere in due distinte metà:

Primo contatto : Lost, and found.

: Lost, and found. Di nuovo insieme? : Explore the underbelly of Zeta Halo and retrieve a weapon to turn the tide of this conflict.

: Explore the underbelly of Zeta Halo and retrieve a weapon to turn the tide of this conflict. Ascensione : Defeat the Banished warlord Tremonius.

: Defeat the Banished warlord Tremonius. Zeta : Fight your way through Outpost Tremonius and step out onto the surface of Zeta Halo.

: Fight your way through Outpost Tremonius and step out onto the surface of Zeta Halo. Caduto : Follow the UNSC signal to a Banished stronghold called the Tower. Find the source. Get out alive.

: Follow the UNSC signal to a Banished stronghold called the Tower. Find the source. Get out alive. Riportato alla luce : Shut down the Banished mining laser and gain access to the Conservatory.

: Shut down the Banished mining laser and gain access to the Conservatory. Cacciatore. Assassino. : Defeat the Hunter pair stationed at the base of the Spire.

: Defeat the Hunter pair stationed at the base of the Spire. Pelican abbattuto : Shut down the first Spire and stop Zeta’s Reformation before it’s too late.

: Shut down the first Spire and stop Zeta’s Reformation before it’s too late. Uno in meno… : Destroy a Banished anti-aircraft gun.

: Destroy a Banished anti-aircraft gun. Fratelli mortali : Take down the Spartan Killers Hyperius and Tovarus.

: Take down the Spartan Killers Hyperius and Tovarus. Illumina il percorso : Reach the Beacons, assemble the Sequence, and gain access to the Command Spire.

: Reach the Beacons, assemble the Sequence, and gain access to the Command Spire. Cosa ci vorrà? : Enter the Nexus and learn the secrets of the Spires. Trust is a fragile thing, isn’t it?

: Enter the Nexus and learn the secrets of the Spires. Trust is a fragile thing, isn’t it? Ascoltate queste parole! : Infiltrate the Command Spire and put an end to the Reformation.

: Infiltrate the Command Spire and put an end to the Reformation. Di nuovo insieme : A friend is in danger and time is running out. It’s time to face your past and save your future.

: A friend is in danger and time is running out. It’s time to face your past and save your future. Regolamento di conti : Storm the House of Reckoning.

: Storm the House of Reckoning. Leggende : At the end he was just a soldier. Hoping he’d done the right thing.

: At the end he was just a soldier. Hoping he’d done the right thing. Troppi addii : Defeat the Harbinger. Confront the truth.

: Defeat the Harbinger. Confront the truth. Manovre evasive : Unlock the Thruster ability.

: Unlock the Thruster ability. Mettiti al riparo : Unlock the Drop Wall ability.

: Unlock the Drop Wall ability. Visionario : Unlock the Threat Sensor ability.

: Unlock the Threat Sensor ability. Propulsori a piena potenza : Fully upgrade the Thruster ability.

: Fully upgrade the Thruster ability. Impermeabile : Fully upgrade the Drop Wall ability.

: Fully upgrade the Drop Wall ability. Il Grande Fratello : Fully upgrade the Threat Sensor ability.

: Fully upgrade the Threat Sensor ability. Scoperta dell’avamposto : Complete a Banished outpost.

: Complete a Banished outpost. Attivatore : Capture your first Forward Operating Base.

: Capture your first Forward Operating Base. Stiamo arrivando : Answer a UNSC distress call.

: Answer a UNSC distress call. Cacciatore di teste : Eliminate a Banished High-Value Target.

: Eliminate a Banished High-Value Target. Dispacci dal fronte : Access your first UNSC Audio Log.

: Access your first UNSC Audio Log. Collezionista di testimonianze : Unlock all UNSC Audio Logs.

: Unlock all UNSC Audio Logs. Ogni storia ha due facce : Access your first Banished Audio Log.

: Access your first Banished Audio Log. Conosci il tuo nemico : Unlock all Banished Audio Logs.

: Unlock all Banished Audio Logs. Infinity distrutta : Access your first Spartan Audio Log.

: Access your first Spartan Audio Log. Protocollo Rubicon: Unlock all Spartan Audio Logs.

La seconda parte degli obiettivi da 10G | Halo Infinite: svelata la lista obiettivi completa!

Continuiamo la lista con la seconda metà degli obiettivi di Halo Infinite da 10 punti:

Esperienza nascosta : Locate and secure a Spartan Core.

: Locate and secure a Spartan Core. Maestro Mjolnir : Acquire all Spartan Cores.

: Acquire all Spartan Cores. Sulla difensiva : Fully upgrade your Energy Shields.

: Fully upgrade your Energy Shields. Capitan Rampino : Fully upgrade the Grappleshot.

: Fully upgrade the Grappleshot. Denaro in banca : Access your first Mjolnir Armor Locker.

: Access your first Mjolnir Armor Locker. Passione per l’antiquariato : Scan a Forerunner Artifact.

: Scan a Forerunner Artifact. Testa dura : Discover your first hidden Skull.

: Discover your first hidden Skull. Zitti e basta! : Take out a Banished Propaganda Tower.

: Take out a Banished Propaganda Tower. Corsa al cannone : Take down all three Banished AA guns.

: Take down all three Banished AA guns. Tiro a volo : Kill a Grunt that’s been thrown by a Brute.

: Kill a Grunt that’s been thrown by a Brute. Stendhal : Check out the best possible view.

: Check out the best possible view. Quei meravigliosi giocattoli : Successfully use the Grappleshot 50 times.

: Successfully use the Grappleshot 50 times. Egida : Deploy the Drop Wall 50 times.

: Deploy the Drop Wall 50 times. Onniveggente : Use the Threat Sensor 50 times.

: Use the Threat Sensor 50 times. Corri, coniglio… corri! : Use the Thruster 50 times.

: Use the Thruster 50 times. Assalto al Ghost : Use the Grappleshot to board an enemy Ghost.

: Use the Grappleshot to board an enemy Ghost. Aspetta… posso lanciarle? : Throw 50 fusion coils.

: Throw 50 fusion coils. Torna a casa, Scorpion : Get the Scorpion all the way to the “House” without it blowing up.

: Get the Scorpion all the way to the “House” without it blowing up. Uno vale uno : Splatter an enemy with a Ghost.

: Splatter an enemy with a Ghost. In battaglia con gli amici : Bring some rescued UNSC Marines along for the ride into a main mission.

: Bring some rescued UNSC Marines along for the ride into a main mission. Sterminio appiccicoso : Stick 50 enemies with grenades.

: Stick 50 enemies with grenades. Testato in battaglia : Completa un Battle Pass.

: Completa un Battle Pass. Integrazione limitata : Completa una Sfida a tempo limitato.

: Completa una Sfida a tempo limitato. Tutto sul grind : Hai completato delle partite classificate per il piazzamento.

: Hai completato delle partite classificate per il piazzamento. Come diventare forti : Avvia la modalità Addestramento per la prima volta.

: Avvia la modalità Addestramento per la prima volta. Sparring partner : Modifica una qualsiasi opzione della modalità Addestramento.

: Modifica una qualsiasi opzione della modalità Addestramento. Occhio di lince : Ottieni 3 stelle in un’esercitazione con le armi.

: Ottieni 3 stelle in un’esercitazione con le armi. Fulmine lubrificato : Complete the Movement Yard in under 25 seconds.

: Complete the Movement Yard in under 25 seconds. Ritorno al Chopper : Ottieni un Investimento con un Chopper Brute in una partita con matchmaking.

: Ottieni un Investimento con un Chopper Brute in una partita con matchmaking. Il nuovo arrivato : Ottieni un Perfetto con un fucile da commando VK78 in una partita con matchmaking.

: Ottieni un Perfetto con un fucile da commando VK78 in una partita con matchmaking. Festa sull’autobus : Ottieni un In carrozza in un Razorback in una partita con matchmaking.

: Ottieni un In carrozza in un Razorback in una partita con matchmaking. Occhiata letale : Infliggi un Colpo alla schiena a un nemico zoomando con l’arma in una partita con matchmaking.

: Infliggi un Colpo alla schiena a un nemico zoomando con l’arma in una partita con matchmaking. Brutalità : Uccidi un nemico in un corpo a corpo con una lama in una partita con matchmaking.

: Uccidi un nemico in un corpo a corpo con una lama in una partita con matchmaking. Ustione perversa : Uccidi un nemico con il colpo caricato del sobillatore in una partita con matchmaking.

: Uccidi un nemico con il colpo caricato del sobillatore in una partita con matchmaking. Kebab : Distruggi un veicolo nemico con lo schidione in una partita con matchmaking.

: Distruggi un veicolo nemico con lo schidione in una partita con matchmaking. Bomba restituita al mittente : Respingi una granata nemica con il repulsore in una partita con matchmaking.

: Respingi una granata nemica con il repulsore in una partita con matchmaking. Fai anche regali? : Abbandona un’arma potenziata per un alleato in una partita con matchmaking.

: Abbandona un’arma potenziata per un alleato in una partita con matchmaking. Pilota polivalente : Guida 4 veicoli diversi in un’unica partita con matchmaking.

: Guida 4 veicoli diversi in un’unica partita con matchmaking. Nemico al centro superiore : Contrassegna un nemico localizzato nel Centro superiore in una partita con matchmaking.

: Contrassegna un nemico localizzato nel Centro superiore in una partita con matchmaking. Nemici ovunque! : Contrassegna almeno 3 nemici contemporaneamente in una partita con matchmaking.

: Contrassegna almeno 3 nemici contemporaneamente in una partita con matchmaking. Naturalmente sensazionale: Ottieni accesso a una grotta del bottino in una partita con matchmaking.

Gli obiettivi da 15 e da 20G | Halo Infinite: svelata la lista obiettivi completa!

Si prosegue con gli obiettivi da 15 e da 20 punti:

Potenziato : Ottieni 3 avvii in 5 esercitazioni con le armi di livello 3. [15G]

: Ottieni 3 avvii in 5 esercitazioni con le armi di livello 3. [15G] Dominatore dei bunker : Complete all seven Banished outposts. [20G]

: Complete all seven Banished outposts. [20G] Rinascita : Capture all available Forward Operating Bases. [20G]

: Capture all available Forward Operating Bases. [20G] Qui non si abbandona nessuno : Answer all UNSC distress calls. [20G]

: Answer all UNSC distress calls. [20G] Flagello dei Bloodstar : Eliminate all 15 Banished High-Value Targets. [20G]

: Eliminate all 15 Banished High-Value Targets. [20G] Armeria Amore : Access all 34 Mjolnir Armor Lockers. [20G]

: Access all 34 Mjolnir Armor Lockers. [20G] Aruspice : Scan all seven Forerunner Artifacts. [20G]

: Scan all seven Forerunner Artifacts. [20G] Catacomba : Discover all hidden Skulls. [20G]

: Discover all hidden Skulls. [20G] Fuori onda : Destroy 40 Banished Propaganda Towers. [20G]

: Destroy 40 Banished Propaganda Towers. [20G] Fare la tua parte: Completa il tutorial. [20G]

Gli obiettivi da 25 e da 30G | Halo Infinite: svelata la lista obiettivi completa!

Qui di seguito trovate quelli da 25 e 30 punti:

Picco prestazionale : Ottieni un punteggio di 2.000 in una partita con matchmaking. [25G]

: Ottieni un punteggio di 2.000 in una partita con matchmaking. [25G] Sotto a chi watt! : Ottieni una Reazione a catena con un fucile folgorante in una partita con matchmaking. [25G]

: Ottieni una Reazione a catena con un fucile folgorante in una partita con matchmaking. [25G] Assalto volante : Assalta con il rampino un velivolo nemico in una partita con matchmaking. [25G]

: Assalta con il rampino un velivolo nemico in una partita con matchmaking. [25G] Chi di teschio ferisce… : Uccidi tre nemici con il teschio in una partita a Teschio con matchmaking. [25G]

: Uccidi tre nemici con il teschio in una partita a Teschio con matchmaking. [25G] Giri di corsa : Conquista la bandiera per due volte in una partita a Conquista la bandiera con matchmaking. [25G]

: Conquista la bandiera per due volte in una partita a Conquista la bandiera con matchmaking. [25G] Ranger di zona : Metti in sicurezza 5 zone in una partita a Roccaforti con matchmaking. [25G]

: Metti in sicurezza 5 zone in una partita a Roccaforti con matchmaking. [25G] MEDICO! : Rianima 3 alleati in un turno di Eliminazione con matchmaking. [25G]

: Rianima 3 alleati in un turno di Eliminazione con matchmaking. [25G] Maniaco del controllo : Aiuta a conquistare ogni zona valida per i punti in una partita a Controllo totale con matchmaking. [25G]

: Aiuta a conquistare ogni zona valida per i punti in una partita a Controllo totale con matchmaking. [25G] Dritti in banca : Deposita 5 semi energetici in una partita a Scorta con matchmaking. [25G]

: Deposita 5 semi energetici in una partita a Scorta con matchmaking. [25G] Set a Fire in Your Heart : Completed the main campaign. [30G]

: Completed the main campaign. [30G] Preparati ad attaccare : Complete the main campaign on Normal difficulty. [30G]

: Complete the main campaign on Normal difficulty. [30G] Muori da eroe : Complete all main campaign missions on Heroic difficulty. [30G]

: Complete all main campaign missions on Heroic difficulty. [30G] Tu sei leggenda: Complete all main campaign missions on Legendary difficulty. [30G]

Gli obiettivi da 40, 50 e 100G | Halo Infinite: svelata la lista obiettivi completa!

Infine, per terminare la lista, vediamo insieme i quattro obiettivi di Halo Infinite che vi garantiranno più punti:

Perché io valgo : Complete all Valor-awarding activities. [40G]

: Complete all Valor-awarding activities. [40G] Forza veloce : Complete all 14 main missions in under eight hours. [40G]

: Complete all 14 main missions in under eight hours. [40G] Uccidere con stile : Ottieni una medaglia mitica in una partita con matchmaking. [50G]

: Ottieni una medaglia mitica in una partita con matchmaking. [50G] Nessuno meglio di te: Complete all main missions on Legendary with all Skulls active. [100G]

Termina qui la lunghissima lista obiettivi di Halo Infinite.