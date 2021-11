In questa guida vi sveleremo tanti trucchi e utili consigli per migliorare nella beta del multiplayer del nuovissimo Halo Infinite

Finalmente tutti i fan dell’FPS più iconico di Microsoft hanno avuto modo di provare Halo Infinite grazie alla nuova beta multiplayer. Chi ha già giocato in passato alle modalità online dei vecchi Halo di sicuro si sentirà subito a casa, ma i nuovi giocatori potrebbero avere qualche difficoltà a comprendere tutte le feature del gioco. Per aiutare i nuovi utenti abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per migliorare nel multiplayer di Halo Infinite.

Padroneggiate l’equipaggiamento

Prima di iniziare con la nostra sfilza di trucchi e consigli vogliamo introdurvi a una delle più grandi novità di Halo Infinite, cioè la possibilità di assegnare al vostro personaggio un Equipaggiamento. Questi strumenti sono molto vari e vi permetteranno di tirare fuori il meglio dal vostro stile di gioco. Inoltre gli equipaggiamenti non saranno sempre tutti disponibili, ma a volte cambieranno in base alla mappa in cui state giocando. Per questo motivo noi vi suggeriamo di usare davvero molto questi nuovi strumenti e imparare il più in fretta possibile ad utilizzarli tutti al meglio.

Segnalate a più non posso – Halo Infinite: trucchi e consigli per il multiplayer

Se siete soliti giocare spesso a sparatutto online, allora la nuova abilità di marcamento aggiunta in Halo Infinite non vi stupirà affatto. Premendo l’apposito pulsante potrete infatti evidenziare a voi e ai vostri compagni un punto specifico della mappa, un equipaggiamento oppure un nemico. Inoltre ogni volta che segnalerete qualcosa avrete anche la possibilità di vedere scritto il nome dell’area in cui si trova, rendendo così più semplice imparare a conosce le mappe del gioco. Per questo motivo vi consigliamo di usare molto spesso questa funzione, dato che aiuterà i vostri compagni di squadra e vi aiuterà anche a prendere maggiore familiarità con il gioco.

Imparate a muovervi – Halo Infinite: trucchi e consigli per il multiplayer

Un’altra nuova aggiunta di Halo Infinite che sicuramente avrete già visto in altri titoli di questo genere è la scivolata. Premendo il tasto per accovacciarvi mentre state correndo potrete infatti iniziare a scivolare sul terreno a gran velocità. Questa tecnica è utilissima non solo per coprire grandi distanza in poco tempo ma anche per essere più difficili da colpire, e di conseguenza dovreste utilizzarla il più spesso possibile.

Il salto invece ovviamente non è una novità, ma è comunque importante imparare a padroneggiarlo. Saltare può aiutarvi ad evitare i proiettili di un nemico durante uno scontro a fuoco ravvicinato, ma se lo farete troppo spesso potreste diventare dei bersagli facili per i cecchini. Per questo è molto importante che impariate in fretta quando è il momento giusto per saltare e quando invece è preferibile restare a terra e magari abbassarsi.

Destreggiatevi con l’arsenale – Halo Infinite: trucchi e consigli per il multiplayer

A volte nel caos della battaglia è facile distrarsi, ma è importante non dimenticare mai che strumenti avete a disposizione. Ad esempio durante una partite finirete spesso con l’avere due tipologie di granate diverse allo stesso tempo e per questo è importante non dimenticare mai quali avete equipaggiato.

Inoltre durante le partite a squadre è importante anche tenere un’occhio sull’equipaggiamento dei vostri compagni. Ad esempio se un alleato ha bisogno di un’arma automatica e voi ne possedete due, potrebbe essere saggio lasciarne una a terra in modo da permettergli di raccoglierla. Se invece siete voi ad aver bisogno di nuove armi potete usare la nuova funzione di scan della vostra IA. Questa abilità vi permetterà di analizzare i dintorni e vedere attraverso i muri la posizione delle rastrelliere.

Sfruttate il rampino – Halo Infinite: trucchi e consigli per il multiplayer

Il rampino è uno dei nuovi equipaggiamenti inseriti in Halo Infinite e vi permetterà di eseguire un gran numero di azioni tanto utili quanto spettacolari. Ad esempio potreste usare questo comodo strumento per afferrare dalla distanza le armi più potenti oppure per raggiungere in fretta un veicolo e dirottarlo. Inoltre potete anche agganciarvi ai nemici e scattare verso di loro per eliminarli con un letale attacco ravvicinato. Prima di usare il rampino però assicuratevi che ci sia un piccolo segno giallo sul vostro mirino, dato che altrimenti vorrà dire che siete troppo lontani dal vostro bersaglio.

Siate creativi con il repulsore – Halo Infinite: trucchi e consigli per il multiplayer

Il repulsore è un equipaggiamento molto potente che vi permette di respingere lontano da voi qualsiasi cosa, dai proiettili fino ai veicoli. Volendo però potete utilizzare questo strumento in maniera creativa, puntando ad esempio direttamente sotto di voi. In questo modo il vostro personaggio sarà lanciato direttamente in aria e voi avrete la possibilità di colpire i vostri avversari dall’alto oppure fuggire rapidamente da una situazione pericolosa.

Spiate i vostri nemici – Halo Infinite: trucchi e consigli per il multiplayer

Uno degli strumenti più importanti di Halo Infinite è il piccolo radar posizionato in basso a sinistra sullo schermo. Questo indicatore vi segnalerà la posizione di tutti i veicoli e i nemici (non accovacciati) abbastanza vicini, ed è fondamentale per evitare di essere colti alla sprovvista. Inoltre, se volete sapere sempre dove si trovano i nemici, potete utilizzare il nuovo sensore di minaccia. Questo strumento vi indicherà la posizione dei nemici nella sua area d’effetto e, come se non bastasse, volendo potete anche attaccarlo direttamente al corpo di un nemico.

Seguite le scie luminose – Halo Infinite: trucchi e consigli per il multiplayer

Se vedete un nemico che lascia dietro di se una sorta di scia scintillante, allora vuol dire che ha esaurito gli scudi. Un avversario senza scudi è estremamente vulnerabile e con alcune armi potreste essere addirittura in grado di ucciderlo con un colpo solo. Per questo motivo ogni volta che vedete qualcuno evidenziato da questo effetto è consigliabile cercare di eliminarlo in fretta prima che riesca rimettersi in forze.

Tenete d’occhio le rastrelliere – Halo Infinite: trucchi e consigli per il multiplayer

La maggior parte delle armi di Halo Infinite sono posizionate su delle rastrelliere e, una volta che qualcuno le avrà raccolte, dovrete aspettare un po’ di tempo prima che riappaiano. Fortunatamente potete facilmente tenere traccia del tempo richiesto grazie alla barra posizionata vicino all’ologramma dell’arma. Se l’indicatore è quasi pieno allo potrebbe valere la pena di aspettare qualche secondo per prendere l’equipaggiamento ma, se al contrario dovesse essere quasi vuoto, allora probabilmente fareste meglio a cercare una nuova arma altrove.

Ricordate inoltre che le rastrelliere non vi forniranno ogni volta la stessa identica arma. In ogni postazione infatti possono spawnare equipaggiamenti diversi che appartengono alla stessa categoria. Se quindi un vostro compagno ha raccolto un potentissimo VK78 Commando non è detto che chi raccolga un’arma dopo di lui avrà la stessa fortuna.

Usate il fuoco alternativo – Halo Infinite: trucchi e consigli per il multiplayer

In genere negli FPS il tasto destro del mouse (o il grilletto sinistro su console) viene utilizzato per mirare, ma su Halo Infinite non è sempre così. Alcune armi del gioco infatti possiedono una modalità di fuoco alternativa che può essere utilizzata premendo o tenendo premuto quel pulsante. Imparare a conoscere le abilità di ogni arma è fondamentale per riuscire a giocare bene online e di conseguenza se siete alle prime armi vi suggeriamo di provare il fuoco secondario ogni volta che ne avrete la possibilità.

Fate attenzione con la bandiera – Halo Infinite: trucchi e consigli per il multiplayer

Per vincere nelle battaglie su ampia scala è importante mantenere il controllo della bandiera ma, se siete voi a trasportarla, dovete sempre ricordarvi di prestare moltissima attenzione. Mentre trasportate lo stendardo infatti non potrete utilizzare alcuna arma da fuoco e potrete attaccare solo da vicino. Inoltre correre con la bandiera in mano segnalerà immediatamente la vostra posizione a tutti i nemici, rendendovi un bersaglio facile. Per fortuna però in caso di necessità potete sempre lasciar cadere la bandiera, combattere normalmente e poi recuperarla. Inoltre, se avete equipaggiato il rampino, potete sempre sfruttarlo per recuperarla comodamente dalla distanza.

Studiate i danni delle armi – Halo Infinite: trucchi e consigli per il multiplayer

Concludiamo infine la nostra lista di trucchi e consigli parlando dei tipi di danno presenti in Halo Infinite. Le armi di questo titolo infatti possono infliggere danni di natura diversa in base alla loro tipologia ed è molto importante imparare a conoscere tutti i loro effetti. Qui di seguito troverete un elenco con tutti i tipi di danno che le armi possono infliggere affiancati da una breve descrizione:

Danni Cinetici Le armi cinetiche sono tra le più comuni del gioco e sono quelle che sparano proiettili convenzionali. Questi equipaggiamenti infliggono danni molto bassi agli scudi, ma sono perfetti per eliminare in fretta i nemici senza protezioni.

Danni Plasma Le armi al plasma non sono una novità per i fan di Halo, ma in questo nuovo capitolo hanno subito un piccolo nerf. Questi particolari proiettili sono in grado di abbattere gli scudi con pochissimi colpi, ma fanno davvero pochi danni al corpo dei nemici. Inoltre, a differenza dei vecchi capitoli di Halo, ora queste armi non sono più in grado di disattivare temporaneamente i veicoli.

Danni Luce Solida Le armi a luce solida sono davvero molto particolari, dato che vi permetteranno di infliggere danni uguali sia agli scudi che al corpo. Inoltre i proiettili di questi equipaggiamenti possono rimbalzare sulle pareti, rendendoli così perfetti per eliminare i nemici nascosti dietro gli angoli.

Danni Shock Le armi shock sono state introdotte per la prima volta in Halo Infinite e si basano interamente sulla feature rimossa dalle armi al plasma. Queste armi infatti fanno pochissimi danni sia agli scudi che al corpo, ma sono in grado di disattivare i veicoli per qualche secondo.



Questo è quanto

Qui si conclude la nostra sfilza di trucchi e consigli per il multiplayer di Halo Infinite. Adesso non vi resta altro da fare che avviare il gioco e mettere in pratica tutti i nostri suggerimenti. Se però siete interessati a sapere davvero tutto sul gioco, allora vi consigliamo di tenere d’occhio il nostro sito in vista delle tante guide dedicate che arriveranno nei prossimi giorni.

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre per PC, Xbox One e Xbox Series X | S.