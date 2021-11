Halo Infinite: presto degli aggiornamenti per sistemare la progressione nel battle pass

Il battle pass di Halo Infinite è uno degli aspetti meno apprezzati dai giocatori, ma lo studio di sviluppo è al lavoro per rendere migliore la progressione di questo sistema di ricompense

Da lunedì è possibile accedere alla beta del multiplayer di Halo Infinite, e già da allora i giocatori hanno dovuto fare i conti con il battle pass, e la sua progressione decisamente lenta per via delle modalità con cui è possibile ricavare punti XP. In una guida a tema abbiamo cercato di suggerire i metodi migliori per avanzare nel sistema, e inoltre pare che 343 Industries sia comunque al lavoro per studiare in che modo potrebbe intervenire per rendere ulteriormente godibile l’esperienza di gioco. Su Twitter, il community manager John Junyszek ha rivelato nelle ultime ore alcune modifiche specifiche che verranno apportate al battle pass di Halo Infinite in questa settimana.

I prossimi aggiornamenti nella progressione del battle pass di Halo Infinite

Il community manager inizia la serie di tweet sui prossimi aggiornamenti per Halo Infinite partendo con l’aggiunta di sfide “gioca 1 partita” per consentire una progressione costante all’interno del battle pass, semplicemente giocando nel modo in cui si desidera. Verranno poi sistemati alcuni bug, e rimosse delle sfide settimanali in base al feedback ricevuto dagli utenti. Si andrà quindi a toccare anche la difficoltà delle varie sfide, permettendo di progredire più velocemente in quelle periodicamente rilasciate ogni settimana e scalando così i rank del pass in modo più spedito.

To address the feedback on Battle Pass progression we will be making targeted tunings to our model later this week. To start, we'll be adding "Play 1 Game" challenges to help make sure you consistently progress through the Battle Pass by playing matches the way you want. — John Junyszek (@Unyshek) November 18, 2021

Questo aggiornamento richiederà però un ripristino delle sfide degli utenti, comprendendo anche la cancellazione dei progressi ottenuti in quelle settimanali, e quindi dei risultati accumulati sinora. Tuttavia, per rimediare a ciò 343 Industries provvederà a dare il Visore Sigil Mark VII, ovvero la Ricompensa Ultimate di questa settimana, a tutti i giocatori che avranno accesso al multiplayer tra il 23 e il 30 novembre.

In aggiunta, verrà raddoppiata la durata dei boost di doppi XP, che passerà quindi da 30 minuti a un’ora. Lo studio rimarrà comunque ad osservare in che modo questi cambiamenti agiranno sulle esperienze dei giocatori, e viene affermato anche come questo sarà solo il primo passo verso l’evoluzione del sistema, che andrà avanti nel corso del supporto al titolo, nonostante ci vorrà chiaramente del tempo.

