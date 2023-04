Mese di Yoshi: Recensione #6, Yoshi’s Crafted World

Buona Pasqua con la conclusione del Mese di Yoshi: una recensione in piena regola, tutta per Yoshi’s Crafted World su Nintendo Switch

A voi che le uova le state mangiando di cioccolato, Buona Pasqua: il tema ovale che ha connesso tutti i giochi trattati nel Mese di Yoshi si conclude oggi, con la recensione dell’avventura recente del “sauro”, ovvero Yoshi’s Crafted World. Vi starete chiedendo, “ma perché non Woolly World?” Il capitolo uscito su Wii U (e che ha ricevuto un demake su 3DS poco tempo dopo, con Poochy & Yoshi’s Woolly World) è effettivamente il titolo migliore dei due, ma il tema portante non transige. Non tratteremo alcun titolo senza le uova, e quelli che depone il nostro eroe in Woolly World sono gomitoli!

Che dire, dunque, di questo exploit di Good-Feel Games? La strada del team di sviluppo, per i fan della Grande N, è stata costellata di successi a partire da quando Kirby e la Stoffa dell’Eroe ha stregato i possessori di Wii. Tuttavia, il piglio anticonformista con cui quel gioco si è approcciato alle convenzioni della serie (con l’indubbia complicità di essere nato come titolo scorrelato) ha ricevuto un freno sulla console successiva. Yoshi’s Woolly World prevede, gomitoli a parte, lo stesso identico moveset del lucertolone, e la “rieducazione” degli sviluppatori si è compiuta qui. A che prezzo, però?

Art Attack – Mese di Yoshi: recensione di Yoshi’s Crafted World

La trama di Yoshi’s Crafted World vede l’eponimo Yoshi chiudere l’iniziativa che ci ha tenuto compagnia per un mese e mezzo con una recensione senza il baffone che ne ha marcato l’esordio. Siamo decisamente nella linea temporale in cui Mario è ancora un pupetto, considerando che Baby Bowser non tarda a mostrare il suo brutto muso. Tralasciando l’originalità estetica con cui i livelli sembrano usciti da una puntata di Art Attack, il pretesto narrativo è esattamente quello. Un pretesto, ma non uno di quelli particolarmente pretenziosi. E a parte uno sbuffino col naso, non pretendiamo altro.

Un nuovo artefatto è stato scoperto sull’inspiegabilmente cartacea isola degli Yoshi: trattasi del Sole dei desideri. E così come la Triforza della saga di Zelda, che abbiamo finalmente descritto nel dettaglio settimana scorsa, anche in questo caso abbiamo a che vedere con un oggetto capace di esaudire i desideri di chiunque riesca a metterci mano. Inutile dire che Kamek e Baby Bowser ci abbiano messo sopra gli occhi: la tribù degli Yoshi riesce a impedire ai gaglioffi di portarsi via la refurtiva… o meglio, di portarla a casa intera. Gli eroi dalle tinte inutilizzate dal giocatore restano a guardia del Sole, ormai spento, mentre a quelli “giocanti” resta il compito di recuperarne le gemme colorate e, pertanto, i poteri.

Un po’ di Island, un tocco di Story, ma poi? – Mese di Yoshi: recensione di Yoshi’s Crafted World

Sin dai primi istanti di gioco, il titolo si pone come un’interpretazione in chiave moderna di quanto già apprezzato in Yoshi’s Island, prendendo da Story solo e soltanto lo stretto necessario. Nello specifico, tutte le azioni che abbiamo imparato ad amare sono presenti all’appello: salto svolazzante con annesso brontolio, lingua, schianto a terra e, naturalmente, le uova. Senza Baby Mario subentra un sistema a cuori (funzionalmente identici alle stelline di Island) con il quale riempire la salute di Yoshi in modo analogo a quanto visto in Story. La nostra salute a fine livello rientra nel punteggio.

Il ruolo dei fiori, tendenti a nascondersi in luoghi impensabili, è a sua volta identico ai cinque celati in ogni livello di Island. La sola differenza è che i livelli ora possono averne anche sei o sette, più i possibili fiori extra ottenuti al traguardo completando obiettivi aggiuntivi. Le venti monete rosse, poi, tornano a fare capolino nascondendosi tra quelle regolari. Da Yoshi’s Story, in compenso, fa il suo ritorno il sistema dei bivi: nel corso dei livelli capita spesso di andare avanti nel livello con un inatteso spostamento dell’azione sullo sfondo (o viceversa), sottoponendo il mirino per le uova che Yoshi può ricavare dai nemici a un inedito e gradevole asse Z selettivo.

Cartone riciclato – Mese di Yoshi: recensione di Yoshi’s Crafted World

Con un’interfaccia per i messaggi del tutorial e i punteggi di fine livello così simile alla lavagna verde di Island, viene naturale chiedersi cosa attenda i fan di Yoshi rimasti a lungo senza un titolo capace di eguagliare l’originale del 1995. Di certo, dopo aver scagliato il controller contro il muro all’ennesima morte nell’atroce Poochy Non è Grullo sbloccato a fatica in quel gioco, nessuno si può aspettare una facilità disarmante come quella dei primi livelli di Crafted World. Anche affrontando l’avventura nell’apprezzata modalità co-op, abbiamo constatato che la vera difficoltà è per i completisti.

Se mirate solo a raggiungere Baby Bowser nella sua tana, però, probabilmente vi perderete una metà abbondante del gioco. Ogni livello vanta infatti due varianti, che (non scherziamo) vengono chiamate “Dritto” e “Rovescio”. Se la prima consiste nello stage così com’è, la seconda ci chiede di affrontare il tutto a ritroso capovolgendo la visuale. Comprendiamo l’intento artistico di voler mostrare l’estetica da cartonato a tratti quasi fotorealistica, ma in fatto di game design questa scelta sembra più un espediente per allungare il brodo che altro. Un vero peccato, considerando che alcuni livelli sono una vera gioia da giocare.

Trarre il massimo – Mese di Yoshi: recensione di Yoshi’s Crafted World

Se esulate da quello che si suppone essere il target di riferimento dal gioco, di sicuro vorrete mirare al completismo. In tal senso, vi consigliamo caldamente di giocare l’avventura con l’aiuto di qualcuno, perché nel nascondere i suoi segreti questo titolo mostra decisamente un’intenzione quasi diametralmente opposta. Che si tratti di fiori da ottenere mirando alle nuvole alate con il cronometro (e, pertanto, entro il breve tempo in cui l’inquadratura è girata) o di monete rosse posizionate in una scia da toccare mentre ci si trova su una piattaforma in movimento, le cose possono rivelarsi più toste di quanto non sembri inizialmente.

Una volta presa confidenza con le idee di gameplay che ogni livello bene o male introduce, farete il callo anche con l’ennesimo “Rovescio” in cui vi mancava il fiore della prova a tempo entro il quale portare i tre cuccioli di Poochy al traguardo. Quel che ci spiace dover riconoscere, è che non sia scattata quella scintilla in cui speravamo. Rimane comunque un buon platformer, ma se il level design “a senso unico” della serie Kirby è riuscito a sedurci con La Terra Perduta e Return to Dream Land Deluxe, un motivo ci sarà pure. Evidentemente, Yoshi deve ancora trovare la sua avventura poligonale definitiva (per la quale Super Mario 64 DS era su una strada più che buona).

Son gusti – Mese di Yoshi: recensione di Yoshi’s Crafted World

Contrariamente alla divisione degli Yoshi nei livelli di Island, mirata ad esprimere con il gameplay la staffetta a cui allude la trama, qui potete scegliere (o spartirvi, se state giocando in co-op) il colore del protagonista in ogni momento dalla mappa. Come opzione di personalizzazione, per le poche pretese (prezzo a parte) che ha il gioco, potrebbe anche bastare. Ci ha sorpreso di parecchio, invece, la possibilità di scarrozzarci in giro per i livelli delle ceste di cartone bucate sul fondo, a mo’ di “kart immaginario”. Si tratta di decorazioni per il personaggio che attingono a un po’ tutto il microcosmo stabilito in Island tempo addietro.

Vorremmo solo poter dire lo stesso del minigioco in stile gachapon con cui ottenere questi elementi cosmetici. In poche parole, il totale delle monete accumulate nei livelli si può spendere mediante un distributore sulla mappa. Tralasciando il fatto che cento monete per tentativo rientrano nello stesso tentativo di allungare il brodo a cui alludevamo prima, il tutto è accompagnato da una delle melodie più cacofoniche e disastrate mai partorite dal Colosso di Kyoto. Precisare le pecche di un singolo brano sa un po’ di sassolino nella scarpa (o meglio, nell’orecchio), ma trattandosi di qualcosa che ci si ritrova a sentire spesso, andava fatto.

Solo estetica o no? – Mese di Yoshi: recensione di Yoshi’s Crafted World

Glissando sulla ripetitività (e sulla sfida inutilmente autoimposta dal/al team di sviluppo) di Dritto e Rovescio, viene da chiedersi se l’aspetto da diorama di cartone sia esclusivo all’aspetto grafico. In realtà, anche il gameplay riflette pienamente questa scelta di Good-Feel. Dai trenini da ricomporre con lattine e quant’altro ai magneti da usare come gradini rimuovibili per le superfici metalliche, tutto nel gioco sembra fisicamente plausibile. Se possiamo spezzare una lancia per il titolo, c’è un certo senso di meraviglia nello scoprire cosa si è inventato il team di sviluppo per il prossimo livello.

Allo stesso tempo, il tutto è dettagliato quanto basta da essere concepibile anche come anfratto del sempre più tentacolare universo di Mario. Una versione dell’Isola Yoshi in cui la sospensione di incredulità del giocatore viene un po’ meno quando ci si chiede come mai il mondo di gioco sia improvvisamente fatto di cartone, forse. Lo riconosciamo. Quando però l’aspetto del Regno dei Funghi cambia in modo talvolta impercettibile da un platformer all’altro, la nostra logica non può far altro che arrendersi. E la magia del mondo dell’idraulico, forse, risiede proprio in questo aspetto.

Con gli occhiali (da vista) e con le cuffie (antirumore) – Mese di Yoshi: recensione di Yoshi’s Crafted World

Abbiamo parlato di una recensione in via ufficiale e, in barba al tempo trascorso dal day one, manterremo la parola data dedicandoci alla presentazione. L’appagamento dei due sensi primari, in questo titolo, è decisamente agli antipodi. Sul fronte del motore grafico c’è veramente poco di cui parlar male: il fotorealismo che Good-Feel applica ai suoi fondali e alle texture dei modelli 3D, così meravigliosamente “finti”, è ai massimi storici. La sensazione irreale di vedere un diorama di cartone prendere vita non invecchia mai, per quanto stantia rischi di diventare l’intera esperienza a suon di diritto e rovescio.

Ed è per questo che il sonoro ci irrita così tanto. Tralasciando qualunque cosa sia successa durante lo sviluppo con il tema del distributore di costumi, in generale il sound è molto più fiacco del solito, al punto tale da rendere questa produzione una delle più irriconoscibili nell’intero oeuvre della Grande N. Considerando che a comporre i brani stavolta è Kazufumi Umeda e non più i vulcanici Tomoya Tomita e Misaki Asada (autori del capolavoro che era la colonna sonora di Woolly World), si spiegano fin troppe cose. Meglio lasciare il ruolo di staffetta a Baby Mario, perché questo è ciò che avviene quando cambiano i responsabili delle partiture.

Considerazioni conclusive

Nonostante l’amarezza con cui abbiamo notato le pecche del gioco, non possiamo certo dire di star parlando di un brutto titolo. Trattandosi di un titolo edito dalla Grande N stessa, però, si tratta pur sempre di sessanta euro che lasciano il vostro portafoglio. A meno che non siate fan fedelissimi del fidato e fiero compagno di avventure di Mario, siate pronti ad un gioco quasi usa-e-getta per i giocatori meno zelanti e di qualcosa di molto ripetitivo per i completisti. Il potenziale c’è tutto: in tal senso, abbiamo di fronte a noi la planimetria di un’avventura 3D perfetta per Yoshi. Quel che manca è solo lo sprint finale.

Easter Egg: Non avrete pensato che, proprio a Pasqua, vi avremmo lasciato senza sorprese! Il gioco è praticamente disseminato di riferimenti al franchise del baffone e ad altri titoli espressamente dedicati a Yoshi. Li potete trovare sulle lattine, sui marchi delle varie scatole di cereali e quasi ogni volta che prestate attenzione allo sfondo. L’unico tabù, tra i platformer, è quello comportato dai giochi di ruolo, relegati alla loro bolla. Eppure c’è un riferimento al Bar del Fagiolo Stella da Mario & Luigi: Superstar Saga, se avete una buona vista…

Ora sta a voi dirci la vostra: voi cosa pensavate di questo titolo nello specifico?