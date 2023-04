Road to Zelda: Tears of the Kindgom #1, nascita di Hyrule

Conosciamo meglio l’universo di Zelda: ecco la leggenda della nascita del regno di Hyrule, per accogliere al meglio Tears of the Kingdom

In parallelo con il mese di Yoshi, abbiamo pensato di accogliere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nel migliore dei modi e, pertanto, di dedicare al mondo di Hyrule una serie di sei appuntamenti. Domenica prossima saluteremo l’altra rubrica in occasione di Pasqua, ma questa proseguirà fino a domenica 12 maggio. Rispetto al Giappone, siamo decisamente indietro in fatto di documentazioni ufficiali e bibbie universali in fatto di videogiochi. E nonostante la situazione italiana sia quella che è, si dà il caso che Dark Horse Books abbia provvisto a portare l’Enciclopedia di Hyrule anche sui nostri lidi.

Questo è il nostro punto di partenza: sviscerare la lore a cui attinge la serie con uno sguardo su una delle migliori enciclopedie in merito. In realtà Nintendo è molto determinata a mantenere ciascun episodio della saga nel suo microcosmo, ma questo non impedisce ai vari capitoli di essere connessi tra loro anche al di fuori della reincarnazione di Link al centro di ogni avventura. E siccome con Kirby ci siamo limitati a svolgere un lavoro più superficiale, siamo pronti ad affondare i denti nei meandri temporali di Hyrule. Partendo proprio dal mito del creazionismo che accomuna tutti i giochi!

Le tre dee e il mito della creazione – Zelda: Road to Tears of the Kingdom (parte 1: Hyrule)

La Hyrule di Tears of the Kingdom ha affrontato secoli di storia prima ancora che Zelda esistesse, ma in principio non esisteva altro che caos. Tre dee si sono occupate della creazione del mondo. La prima, associata alla Triforza della forza (o del potere, in inglese, evitando la ridondanza), è Din. A seguire c’è Nayru, da sempre sinonimo di saggezza. Infine abbiamo la dea Farore, custode della Triforza del coraggio. Il creazionismo si basa su ciò che ciascuna dea ha portato: Din ha creato la terra in sé con il suo potere, Nayru vi ha stabilito l’ordine grazie alla saggezza e Farore ha avuto il coraggio di creare la vita.

L’eredità delle tre dee si è vista anche in altri episodi della serie. I due capitoli per Game Boy Color creati da Flagship, uno studio di Capcom, ad esempio ne mostrano le possibili discendenti. L’oracolo Din, presente in Oracle of Seasons, preserva l’equilibrio delle stagioni di Holodrum, mentre si finge un’avvenente ballerina (qui sotto, sinistra). L’oracolo del tempo Nayru, presente in Oracle of Ages, mette il suo cervello fino al servizio della pace di Labrynna tra un arpeggio e l’altro (destra). Collegando i due giochi fa la sua comparsa Farore, l’oracolo dei segreti (centro). Le magie Fuoco di Din, Vento di Farore e Amore di Nayru, viste in Ocarina of Time, campeggiano anche nel moveset da maga di Zelda in Super Smash Bros. Ultimate.

La dea Hylia – Zelda: Road to Tears of the Kingdom (parte 1: Hyrule)

In seguito alla dipartita delle tre dee, il loro potere (contenuto nella Triforza) è finito nelle mani della dea Hylia, insieme al governo del mondo stesso. Quella di Hylia è stata una responsabilità enorme, visto che a metterla alla prova hanno provveduto subito i demoni emersi dalla terra. Queste creature servivano il loro oscuro signore, Mortipher. Il popolo di Hyrule ha potuto solo fare appello alla dea, che ha portato in cielo sia la sua gente sia l’artefatto sacro. La battaglia contro Mortipher si è conclusa con l’esilio di quest’ultimo, nonostante il sigillo non avrebbe mai retto a lungo. E il potere di Hylia non bastava per fronteggiarlo di nuovo.

L’unica speranza era attingere alla Triforza, inutilizzabile però dagli dei. Sacrificando la propria divinità, Hylia si è reincarnata in una donna dell’omonima etnia: la prima Zelda in tutta la dinastia reale di Hyrule, e (ironicamente) l’unica nella saga a non vantare alcun titolo nobiliare. Aiutata da Link durante gli eventi di Skyward Sword (il primo nella linea temporale unificata), la dea ha eliminato Mortipher. Tuttavia questo ha posto lei, Link e il demone al centro di una profezia: tutti e tre sono destinati a rinascere in eterno in un ciclo di conflitto perpetuo tra bene e male. La dea Hylia sarà venerata per tutte le generazioni a venire.

La Triforza – Zelda: Road to Tears of the Kingdom (parte 1: Hyrule)

Cos’è, dunque, la Triforza? Questa reliquia dai poteri divini è definita come la forza suprema dietro ogni cosa. Il primo in grado di toccare questo triangolo (ispirato nel design al frattale di Sierpinski) è destinato a vedere i propri desideri esauditi. Così come Din, Nayru e Farore (qui sotto nel mito del creazionismo), anche i triangoli che compongono la Triforza rappresentano rispettivamente potere, saggezza e coraggio. La divisione dell’artefatto deriva dal timore che qualcuno lo usasse per scopi malvagi. Una scelta azzeccata, data l’incapacità della Triforza di distinguere tra bene e male. Per sfruttarne il potenziale, però, occorre disporre di potere, saggezza e coraggio in egual misura.

Chi non ne è degno resta solo con la parte più rappresentativa dell’individuo, mentre gli altri due frammenti vengono attribuiti dalle dee alle persone da loro definite più adatte. Una marchiatura triangolare apparirà sul dorso della mano dei tre esseri in possesso dei frammenti. Questi ultimi sono in grado di avvertire la vicinanza dei loro “simili”, entrando così in risonanza nel tentativo di riformare una sola unità. Tale separazione avviene in Ocarina of Time, che ironicamente marca anche il punto in cui la linea temporale si divide in tre (facendo di Link, Zelda e Ganondorf le tre costanti nell’eterna reincarnazione dei custodi della Triforza). Di questo riparleremo a Pasqua.

Origine del regno e della stirpe Hylia – Zelda: Road to Tears of the Kingdom (parte 1: Hyrule)

Con il passare dei secoli, il mondo a cui hanno dato vita Din, Nayru e Farore è stato ribattezzato con il nome attuale: Hyrule. Gli Hylia, intesi come popolo, sono stati anche la prima stirpe ad abitare la prima incarnazione di questa terra, anche quando l’omonima dea scelse di vivere tra loro una volta divenuta una mortale. Si crede che, per il loro stretto legame con la divinità, gli Hylia debbano il potere di sentire la voce della dea alle loro lunghe orecchie elfiche. Non solo: in antichità, questo era un popolo di maghi. Nell’era “attuale”, solo la famiglia reale pratica ancora l’esoterismo, specie la principessa Zelda.

I poteri della dea Hylia si manifestano quando il regno di Hyrule si trova in pericolo. Al di fuori della dinastia reale, esistono anche saggi (o vergini) in grado di praticare la magia nei sacrari. Tale dote si traduce anche in un prestigio che li rende figure di spicco nella società Hylia. Quest’onore nella gerarchia di Hyrule può anche essere un’arma a doppio taglio: un’incarnazione di Ganondorf, lo stregone Agahnim, si è infiltrato tra i reali e si è accattivato le simpatie del sovrano. Giurando falsa fedeltà alla corona come fece Ganondorf prima di lui, Agahnim ha effettuato il colpo di stato che ha condotto agli eventi di A Link to The Past.

La politica monarchica del regno di Hyrule

Abbiamo parlato di Hyrule come mondo di gioco, ma non possiamo dire proprio lo stesso del regno in sé. Il cuore di questa terra è rappresentato dalla monarchia, che regna sul popolo il cui unico vero retaggio culturale verte sulla preservazione della pace nel mondo. Ciò è valso al territorio il nome altisonante di “Paese degli dei”, a causa di una situazione di prosperità derivata dalla protezione divina. Per questo motivo, la Triforza viene custodita dai saggi di Hyrule o, in altri casi, proprio dalla famiglia reale stessa. È un compito arduo e oneroso, vista la crudeltà di chi mira al suo potere.

In caso di conflitti, i discendenti di Hylia sono chiamati alle armi. Le minacce frequenti da parte dei demoni pongono il regno in una situazione ciclica a cavallo tra prosperità e declino. Nel tempo, si sono verificate anche guerre civili tra i popoli che abitano questa terra. Le tensioni hanno portato anche a istituire tradizioni e leggende, motivo per il quale nella storia il regno è rinato dalle sue ceneri e, in alcune linee temporali, è stato ricreato da zero in altre terre. La figura costante nelle varie incarnazioni del regno è la principessa Zelda, ma esistono anche dei re, come Dartas (The Minish Cap), Dafnes (The Wind Waker) e Rhoam Bosphoramus Hyrule (Breath of the Wild, qui sotto).

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dai prossimi appuntamenti?