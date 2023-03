Mese di Yoshi: Retro-Recensione #1, Super Mario World

Prima delle uova di Pasqua, parliamo di quelle di Yoshi: abbiamo un mese per scrivere una recensione per gioco, partendo da Super Mario World

Probabilmente non vi aspettavate un’iniziativa simile per Pasqua, ma abbiamo pensato bene di farvi trovare ogni domenica di Quaresima una recensione diversa per quello che abbiamo voluto battezzare il “Mese di Yoshi”, a partire da Super Mario World. Il debutto del dinosauro, cavalcatura a giorni alterni per il baffone della Grande N, è avvenuto proprio con questo gioco, menzionato anche nella sentimentale autobiografia del sottoscritto. Non si tratta nemmeno di un personaggio ininfluente: l’idea di includere in un platformer la possibilità di cavalcare qualcuno ha fatto scuola, come si vede nell’illustrissimo Crash Bandicoot 3: Warped con Baby T.

Sono tante le idee che l’idraulico simbolo del Colosso di Kyoto ha dovuto accantonare per limiti di hardware sin dagli albori, e il simpatico rettile ha dovuto farsi da parte insieme ad altri elementi di gameplay scartati per il primo Super Mario Bros., classe 1985. Persino i Pallottoli Bill, ormai relegati alla presenza fissa come nemici nei livelli, nacquero come proiettili per delle armi da fuoco che Mario avrebbe dovuto usare. Eppure, mentre in alcuni casi ci si accontenta di quel che passa il convento, ci sono anche occasioni in cui si ha qualcosa di speciale tra le mani. E Yoshi ha dovuto attendere un’intera generazione.

Genesi (senza però Sega Genesis) – Mese di Yoshi: retro-recensione Super Mario World

Il character designer a cui dobbiamo l’arrivo di Yoshi in Super Mario World, oggetto di quasi-recensione, fu Shigefumi Hino, con la complicità di Takashi Tezuka (fautore di molte easter egg, come vedremo il mese prossimo). In realtà l’idea originale di Shigeru Miyamoto fu da sempre quella di dare a Mario un cavallo, ma come abbiamo anticipato le limitazioni del caro vecchio NES non erano certo poche. Stando al sempre arzillo Yoichi Kotabe (autore degli artwork a cui dobbiamo, tra le altre cose, anche una collaborazione per il noto anime di Heidi), il nome giapponese Yossy deriva dalla dipendente di Nintendo Mie Yoshimura e da “Nessie”, soprannome del mostro di Loch Ness.

C’è anche un po’ di ottimismo nel nome, considerando che il “sì!” celebrativo, in giapponese, si può esprimere con il noto “yatta!” o con il misconosciuto “yosh!” (rimasto anche nel doppiaggio inglese di Sonic Adventure 2 al termine dei livelli di Eggman, ndr). Con un’ambientazione come Dinosaur Land a fare da teatro a Super Mario World, però, vien da pensare che Yoshi fosse stato concepito come dinosauro sin dall’inizio. Eppure, come testimoniano i resti della beta del gioco qui sotto, Tezuka aveva in mente qualcosa di ben diverso: che ci crediate o no, doveva essere un Koopa Troopa troppo cresciuto!

Pancia mia fatti capanna – Mese di Yoshi: retro-recensione Super Mario World

Il nostro pretesto per dedicare le domeniche di marzo a un solo personaggio sono le uova, ed è lì che il fedele compagno di Mario era reperibile. In realtà, il dialogo nel gioco lasciava ben intendere che non si trattasse solo del meccanismo di difesa che avremmo visto in Smash anni più tardi. Vero, gli Yoshi sono ovipari, ma al suo debutto il lucertolone è stato intrappolato lì dentro da Bowser. Una volta fatto squadra con il nostro eroe, però, ironicamente è la cavalcatura ad avere le redini del gameplay: non stiamo più controllando l’idraulico, in un certo senso. Controlliamo direttamente il suo nuovo amico!

Da questo gioco in poi, Yoshi sarebbe diventato un vero e proprio asso pigliatutto. Punto vita extra, ausilio per il movimento aereo, divoratore indefesso di nemici e, soprattutto, calzatura protettiva per i terreni ostili: il personaggio promette questo ed altro. Forse è anche il motivo dietro l’handicap per il giocatore: prima di Super Mario Maker, non avremmo mai visto un episodio in cui è possibile portarsi appresso il coltellino svizzero vivente in castelli e case stregate. Anzi, questo poveretto ci attenderà fedelmente fuori come un cagnolino, in attesa di poter riportare i suoi simili sotto le fronde della sua capanna bucolica.

Alla faccia del miglior amico – Mese di Yoshi: retro-recensione Super Mario World

Visto che di lì a poco sarebbe uscito anche Sonic The Hedgehog 2, viene da chiedersi quale fosse il primo platformer in cui è possibile abusare in modo tanto bieco di un personaggio. Naturalmente, solo incassare un colpo a cavallo di Yoshi lo farà scappare in lacrime: certo, è possibile che l’idea dietro questa scelta di game design fosse quella di creare un po’ di difficoltà obbligando il giocatore ad affrontare all’improvviso quei pericoli che prima ignorava, pur di tornare in sella all’amico. Però l’effetto collaterale (o no?) sortito da questo elemento di gameplay è anche quello di non dare per scontato un personaggio tanto servile.

Il che ci obbliga a menzionare anche uno degli elementi più involontariamente crudeli mai inseriti in un platformer. Yoshi può fare tante cose, è vero, ma ci sono anche mosse esclusive agli eroi umani. Per fare un esempio come un altro, abbiamo l’arrampicata sui viticci: dobbiamo lasciare il bestiolone a terra per rincorrere quell’area sopraelevata, prestando anche attenzione a non isolarlo troppo dall’inquadratura per non perderlo. Però è possibile anche saltare giù dalla sella in aria: da qui è nato uno dei più biechi istinti di sopravvivenza con cui i giocatori si siano mai salvati da un baratro. E pensare che il port per GBA ha pure inserito una clip audio proprio per questo “doppio salto”…

Di tutti i colori – Mese di Yoshi: retro-recensione Super Mario World

Prima che gli spinoff dessero al dinosauro la stessa distinzione tra “Toad (personaggio)” e “Toad (specie)”, i (pochi) dialoghi in-game al debutto di Yoshi resero le cose abbastanza confuse. Cioè, la storia sembra parlare di un personaggio solo, eppure fa parte di una categoria intera di creature; come funziona? Naturalmente, la Grande N non è mai solita fare troppa luce sulla propria lore, ma il gameplay stabilisce chiaramente che, oltre allo Yoshi “canonico”, ce ne sono tanti altri con più o meno le stesse identiche doti. O almeno, “le stesse identiche doti” a seconda del capitolo di riferimento…

Per esempio, Super Mario World ha ideato una codifica cromatica che lega indissolubilmente gli Yoshi ai Koopa (il che ha senso, visto quanto abbiamo detto all’inizio). Ingerire un Koopa Troopa dal guscio verde permette di sputarlo e di farlo rotolare proprio come se Mario lo avesse calciato via, ma improvvisamente gli esemplari rossi consentono al rettile di sputare tre palle di fuoco, tutte diverse da quelle che usa Mario Fuoco. I gusci gialli e i gusci blu, più rari, risultano rispettivamente in un atterraggio con onda d’urto e in un volo a tempo limitato. Una delle ricompense per i completisti, in tal senso, è l’accesso agli Yoshi degli altri tre colori primari, che adattano ogni guscio al potere legato al loro colore!

Sauri a parte – Mese di Yoshi: retro-recensione Super Mario World

Okay, parliamo per un attimo del gameplay generale del gioco. Per poter parlare di “recensione” e non solo di “retrospettiva” (il progetto è nato come una semplice discussione a puntate sul personaggio), va menzionato un dettaglio non da poco. In questo gioco, Yoshi nasce come mero elemento di contorno. Se il suo nome non è nel titolo, d’altronde, il personaggio fa solo da cavalcatura, il che mette nel ruolo di veri protagonisti i due fratelli. Luigi negli anni ha alternato due identità: da una parte, personaggio con abilità peculiari, come slittamento a terra e poderosi balzi in aria. Dall’altra, ahinoi, semplice ed opzionale “giocatore 2”, ovvero “Mario con un altro colore”.

Al momento, il port per GBA del gioco (introduzione al titolo per il sottoscritto, nonché fonte delle schermate qui) rimane sotto più aspetti la sua incarnazione migliore, ma ci vorrà del tempo prima che la selezione di Nintendo Switch Online si regoli di conseguenza. In ogni caso, potete già provare con mano l’avventura sulla console ibrida proprio grazie all’app Super Nintendo, e possiamo già garantirvi da ora che non ve ne pentirete. Certo, su GBA è possibile godere delle prodezze aeree di Luigi, ma per quelli che sono i suoi meriti il gioco è letteralmente incapace di deludere. Aspettatevi il meglio del platforming che il 1991 (o 1992 da noi) abbia da offrire.

Ma alla fine…?

Uno dei dettagli da sempre campati un po’ per aria è stabilire cosa esattamente fosse Yoshi. È un dinosauro o un drago? Di che stiamo parlando esattamente? Difficile a dirsi, quando in un mondo di gioco canonicamente chiamato Dinosaur Land abbiamo un personaggio il cui “messaggio registrato in segreteria” lo vede firmarsi come Super Dragon Yoshi. Se vola, ed è un gran bel volare quando si combinano la cappa derivata dalla piuma e un esemplare blu, non può sputare fuoco; se può farlo, non può volare. Era certo già al day one del Super Nintendo che il Colosso di Kyoto avesse le idee chiare su cosa fare del personaggio, ma altrettanto chiare non erano le idee dei giocatori.

Quel che è certo è che da quest’uovo è nato un personaggio a cui dedicare, come vedremo domenica prossima, un gioco a parte: Yoshi’s Island, che espande la patria del personaggio da primo mondo del titolo rispolverato oggi a teatro dell’intera avventura. Giovedì 9 vedremo, oltre al trailer finale dell’adattamento cinematografico di Mario, anche le nuove piste di Mario Kart 8 Deluxe, tra le quali farà capolino anche il primo circuito ispirato al nostro argomento per il weekend a venire. Che dire, un tempismo perfetto con cui celebrare un personaggio che ci darà tante sorprese da qui a Pasqua.

Easter Egg: Raggiungete il mondo Speciale di Super Mario World e ascoltate la musica della mappa per un po’…

Ora sta a voi dirci la vostra: che ricordi avete di questo gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.