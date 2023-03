Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 19, Trofeo Frutta)

Le piste DLC di Mario Kart 8 Deluxe non sono alla frutta: ecco i tracciati di Super Circuit, Wii, Tour e Yoshi’s Island nella nostra guida

Passano i mesi, e con il Trofeo Frutta è di nuovo tempo di dedicare una guida (che funge anche da recensione frammentata) delle piste e dei tracciati introdotti dall’ultimo DLC di Mario Kart 8 Deluxe. Oggi abbiamo quattro piste d’eccezione: da Tour torna Amsterdam in Derapata, da Super Circuit fa la sua (ri-)comparsa Parco Lungofiume e da Wii fa ancora capolino Pista Snowboard DK. Il gran finale, però, è il circuito originale che chiude il campionato: Isola Yoshi, con cui fa il suo debutto poligonale (tralasciando lo scenario di Super Smash Bros. Ultimate) il mondo di Yoshi’s Island. Accendete i motori!

Tour Amsterdam in Derapata – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe (Trofeo Frutta)

La capitale olandese apre la guida al Trofeo Frutta con il primo degli otto tracciati inediti di Mario Kart 8 Deluxe: le piste nuove iniziano con Tour Amsterdam in Derapata. Nonostante l’occasione mancata di vedere i Fiori di Fuoco a forma di tulipano dall’apripista del mese di Yoshi, questo è un circuito che fiorisce in più di un senso.

Ormai sapete come funziona quando si guida nelle ambientazioni prese da Tour. Il layout del tracciato cambierà a ogni giro. Il primo inizia con una curva a destra e una a sinistra, prima di un sottopassaggio che conduce a una planata. Dopo la parabolica a sinistra tra i mulini (attenti alle Tantatalpe) dovrete svoltare ancora a destra e, passato il ponticello, a sinistra. Il rettilineo dopo la curva a destra che seguirà presenta due rampe. Nel lungo rettilineo a seguire troverete uno spiazzo: scegliete se prendere il turbo a destra o stringere sulla svolta a sinistra rischiando però di incappare nel tram. Passata l’ultima curva a sinistra, il secondo giro vi farà fare una nuotata subito dopo la prima curva a destra. Svoltate a sinistra e cercate di trarre il massimo dalla corrente ascensionale per emergere sulla barca: vi aspettano tre cubi oggetto e una rampa. Curvate a destra e a sinistra prima della strettoia sul rettilineo in discesa. La curva a destra e quella a sinistra che seguiranno chiudono il secondo giro. Dopo la prima curva a destra dovrete svoltare ancora nella stessa direzione: la zona del tram è ora da attraversare a ritroso. Svoltate a destra e a sinistra per un altro rettilineo. Una volta in acqua, curvate a sinistra per emergere con una rampa. Una curva a destra e due a sinistra nel campo di tulipani (occhio alle Piante Piranha ai lati) vi portano all’ultimo set di curve. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra e traguardo. Valutazione: Rispetto ad altre città proposte nell’episodio per cellulari, la capitale olandese non vanta un level design particolarmente ambizioso (a differenza delle due città nella prossima coppa). Resta una pista graziosa, ma niente di più. 7/10.

GBA Parco Lungofiume – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe (Trofeo Frutta)

Ora che potete giocare a Mario Kart: Super Circuit su Switch, potete riconoscere questo tracciato come Riverside Park. A differenza di GBA Terra delle Nevi, però, GBA Parco Lungofiume non è riuscito ad arrivare su 8 Deluxe prima di passare per Tour. La piccola giungla ne sarà uscita incolume?

Non è un tracciato complesso, quindi non ci vorrà molto. Dopo la prima svolta a destra vi attende un semi-rettilineo fatto di due curvette in direzioni opposte. La vera curva sarà quella a gomito, nuovamente verso destra, che precede un saltino. Svoltando a sinistra noterete una Pianta Canterina sul lato destro: il Fungo che soffia può essere vostro colpendola con uno strumento. Dopo il rettilineo troverete una curva a gomito verso destra dall’interno fangoso: tutte le svolte sullo sterrato si possono tagliare con un turbo. La svolta a sinistra a seguire è un cavatappi continuo nella caverna, che vi eleverà fino al salto che precede il traguardo. Fate attenzione alle Piante Canterine in questa sezione. Valutazione: Ancora una volta, il vizio di Tour di semplificare il level design di Intelligent Systems fino a snaturare una pista si fa sentire. Ora che (se avete il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online) potete fare le dovute verifiche di rito, scoprirete che l’originale Riverside Park vantava più curve, con annessi tutti i tagli vertiginosi rimasti castrati. Un vero peccato. 7/10.

Wii Pista Snowboard DK – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe (Trofeo Frutta)

Con il passaggio a Mario Kart Wii, le Montagne di DK viste in Double Dash!! (e, ironicamente, anche su Wii nella loro incarnazione originale, nonché… sigh… in Tour) si sono riempite di neve. Ovviamente stiamo semplificando il concetto, ma è possibile che il mondo innevato di Donkey Kong Country sia l’ispirazione più diretta dietro Wii Pista Snowboard DK. O forse no, visto quanto inospitale fosse Gorilla al Polo Nord (nome del mondo nelle traduzioni italiane). Stiamo divagando, però. Sotto con l’analisi!

La curva a destra conduce direttamente al cannone che vi sparerà in cima al monte. La curva parabolica a sinistra in discesa, così come altre sezioni del tracciato, presenta dei bordi simili alle pedane delle sezioni antigravità: in realtà, servono ad eseguire dei trick. Scendete sul rettilineo e scegliete se optare per la rampa turbo a destra o i dossi di neve a sinistra. La curva a sinistra presenta delle zone in cui la neve è troppo alta: evitatele per non finire impantanati. Scendete per il rettilineo e troverete una rampa turbo al centro, seguita da due ai lati e di nuovo una in mezzo. Vi attende una curva a gomito a destra, con una possibilità di trick (e di oggetti) sulla sinistra. Proseguendo troverete l’esatto opposto verso sinistra, seguito da un rettilineo con pedane blu su ambo i lati e Tipi Timidi sciatori (nonché zone di neve alta) al centro. La curva a destra conclude la pista. Valutazione: Non ci siamo arrabbiati per niente, con la pista di prima: pur passando per Tour, questo percorso è esattamente come lo ricordavamo in Mario Kart Wii. Cioè ottimo. 8,5/10.

Isola Yoshi

Oh, cielo! Non potete immaginare quanto siamo stati felici di vedere che il tracciato inedito di questo DLC (la cui seconda metà verrà sviscerata a breve) sarebbe stato un adattamento di Yoshi’s Island! Mantenendo il significato letterale del nome, Isola Yoshi marca il debutto di questa amata ambientazione al di fuori dello scorrimento laterale (ma non nel mondo dei poligoni in toto, come abbiamo già detto). Parliamone subito!

Cercate di non farvi prendere un colpo con i tamburi di inizio livello da Yoshi’s Island e concentratevi sulle prime tre curve, che alternano sinistra, destra e di nuovo sinistra. Evitate, nel frattempo, i Tipi Timidi sui trampoli, le Piante Piranha e i meno invasivi Pienotti. La rampa precede un breve rettilineo acquatico, nel quale due geyser possono darvi la possibilità di eseguire un trick prima della vostra riemersione dopo la curva a sinistra. Passato il tornante, uscite all’aria aperta con una curva a destra e una a sinistra. Una lunga planata ascensionale vi porterà su una nuvola, separata dalla “sorella maggiore” tramite una rampa che potreste anche sorvolare. Curvate a destra e seguite la discesa: noterete durante la seconda planata (oltre a Pos’Adone) anche una Nuvola Alata. È difficile toccarla in volo, ma se ci riuscite c’è in palio una scorciatoia verso il traguardo. Altrimenti vi toccherà seguire una versione più lunga del tornante verso destra prima del rettilineo finale. Valutazione: Naturalmente replicare al 100% la grafica dell’originale sarebbe stato impossibile senza un impiego folle del cel-shading, ma noi sinceramente abbiamo ben poco di cui lamentarci. Questa è una vera e propria lettera d’amore, rivolta tanto al gioco del 1995 quanto ai fan che si è saputo conquistare nel corso degli anni, dai brani di inizio e fine gara ai più piccoli dettagli. Insieme a 3DS Pista Arcobaleno, questo tracciato è uno dei motivi (se non IL motivo) per cui acquistare il Pass Percorsi Aggiuntivi. 10/10.

