Calendario Nintendo Switch #13: micro-recensione Kirby e la Terra Perduta

Siamo più o meno al giro di boa: nella pseudo-recensione di oggi daremo una seconda occhiata ad uno dei migliori titoli dell’anno per Nintendo Switch, ovvero Kirby e la Terra Perduta. Adattare la formula al movimento libero in 3D è stata una sfida che HAL si è posta praticamente per ventidue anni. Da quel fatidico 64: The Crystal Shards nel 2000, i fan del Terrore Rosa hanno chiesto a gran voce di vedere un vero debutto tridimensionale per il tondeggiante eroe. E dopo i primi passi su Nintendo 3DS con Sfida Kirby 3D (Planet Robobot) e l’espansione standalone Blowout Blast, la sfera delle meraviglie di HAL ha iniziato a correre.

Chiaramente, la premessa di un eroe gonfiabile a piacimento in grado di volare è difficile da rendere in tre dimensioni senza scadere nella facilità estrema. Per questo motivo, HAL ha fatto tesoro dell’idea originale di Masahiro Sakurai per Dream Land: basta solo poter evitare morti improvvise cadendo nei baratri. Una volta giunto a questa conclusione, il team di sviluppo ha dato il massimo nel design del gioco: menù camuffato da hub centrale, livelli più vivi che mai in quanto veri e propri luoghi, un endgame più folle del solito e, soprattutto, un approccio molto innovativo alle abilità, ridotte solo nella quantità.

I poteri a nostra disposizione non sono più di dodici. O meglio, lo sono tramite i vari upgrade a disposizione del giocatore, man mano che scandaglia da cima a fondo i livelli del gioco in cerca dei progetti per potenziare le armi, tra un Waddle Dee da salvare e l’altro. Gli input sono stati semplificati per venire incontro all’ambiente di gioco tridimensionale (una cosa che i fan di Smash in attesa di un episodio interamente 3D farebbero bene a ricordare), contribuendo ad un’avventura molto più rilassata (postgame permettendo) di altre. In generale, tra minigiochi e abilità aggiuntive mediante Boccomorfosi, questo è un titolo che molto semplicemente fa bene al cuore ogni volta che lo si avvia. E la serie ha avuto il suo riscatto ai Game Awards, quando Terra Perduta ha vinto il titolo di Gioco per Famiglie dell’anno 2022.

