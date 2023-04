Recensione Corsair MP600 GS: un SSD NVMe sorprendente

In questo articolo vedremo la recensione del Corsair MP600 un NVMe davvero sorprendente. Non pensavamo che Corsair sarebbe riuscita a migliorarsi ancora di più nel mondo degli SSD così in fretta e invece è riuscita a migliorarsi ulteriormente e lo ha fatto alla grande!

Abbiamo iniziato questa recensione nel dire che è stato migliorato un SSD già molto performante ma se qualcuno non sapesse di cosa stiamo parlando eccovi la recensione del primo HDD Corsair, l’MP600 CORE M.2.

La grande differenza non è nelle prestazioni, infatti anche se migliorate, non riescono a rubare la scena alla grande novità che risiede nell’infrastruttura.

La dove il primo Hard Disk monta un dissipatore che ne preserva le temperature in maniera ottimale ma nello stesso tempo ne impedisce il montaggio in PC portatili, Laptop o configurazioni specifiche.

Grazie a questo nuovo fattore di forma e alla mancanza di un dissipatore così ingombrante le possibilità di installazione sono di gran lunga superiori. Questo non toglie che comunque le temperature risultino ottimali.

Cosa offre questo SSD? | Recensione Corsair MP600 GS

Siamo davanti a un SSD con prestazioni mostruose che arrivano fino a 4800MB/s in lettura e 4500MB/s in scrittura. Il tutto è possibile grazie al Controller Phison PS5018-E21T un dispositivo di tutto rispetto ovviamente realizzato seguendo gli standard PCIe Gen4 x4.

Il Phison PS5021-E21T è un controller quad-channel senza DRAM che supporta un’interfaccia PCIe 4.0 x4, il protocollo NVMe 1.4 e vari tipi di memoria flash 3D TLC e 3D QLC NAND con un’interfaccia Toggle 4.0 o ONFi 4.2.

Nonostante sia stato presentato come un Controller entry level è ovvio che le sue performance sono davvero altissime.

Il consumo indicato medio è di 5.3W.

Ecco i nostri test | Recensione Corsair MP600 GS

I nostri test sono stati effettuati con la seguente configurazione:

Partiamo dal primo test per questa recensione di Corsair MP600, stesso benchmarks, due prove differenti. Siamo in linea con quanto dichiarato? Mentre siamo leggermente sottotono con il valore inerente alla scrittura, siamo abbastanza in linea con ciò che riguarda la lettura, dove siamo anche al di sopra di quanto dichiarato da Corsair.

Con file da 1 GiB ha fatto segnare ben 4940MB/s in lettura e 4799MHz in scrittura.

Invece nel più impegnativo test a 5 GiB troviamo addirittura un valore più alto, ben 4954 MB/s in lettura e sempre 4811MHz in scrittura.

Ma spostiamoci sul famoso benchmark Atto. Nel quale possiamo osservare il comportamento con differenti tipi di file, e la sua stabilità. Nel quale possiamo osservare il comportamento con differenti tipi di file, e la sua stabilità.

Anche in questo test è possibile vedere che la qualità generale è molto alta. Il Corsair MP600 GS si difende bene sin da subito anche nei test con file più piccoli, che notoriamente rimangono più impegnativa.

Ovviamente anche con file di più grandi dimensioni il tutto si palesa nuovamente.

Infine per completezza possiamo osservare anche un egregio comportamento con file da 1 Gb con il software AS SSD Benchmark.

Il test di lettura e scrittura sequenziale random senza l’utilizzo della cache ha restituito valori ottimi, nulla da reclamare.

Chi dovrebbe acquistare questo SSD?

In conclusione siamo davanti a un SSD di piccole dimensioni che se ben lontano dalle prestazioni offerte dall’attuale generazione PCIe 4.0 x4 riesce a offrire compattezza e sopratutto riesce a dare ottimi risultati contenendo i prezzi.

Se cercate il miglior SSD, il più veloce, sul mercato sicuramente questo Corsair MP600 GS non fa al caso vostro. Ma se al contrario cercate un ottimo SSD con prestazioni molto valide che riesca a farvi spendere relativamente poco non dovete avere dubbi. La qualità c’è e la velocità anche, inoltre se pensate di sostituire l’SSD del vostro mini PC o del vostro portatile con questo SSD non avrete problemi di grandezze.

Il risparmio è ancora più marcato nella versione da 2 TB che costa solamente a 139.99 euro, se invece vi accontentate di un solo Therabyte il prezzo scende a 74.99 euro sul sito ufficiale di Corsair.