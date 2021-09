Tokyo Games Show 2021: nuove info sulla line up Square Enix

Arrivano nuove informazioni sui giochi che verranno presentati e discussi durante lo spazio dedicato a Square Enix durante il Tokyo Games Show 2021. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Il Tokyo Games Show 2021 è quasi alle porte e nelle ultime ore stanno arrivando continue informazioni e speculazioni su quelle che saranno le line up delle conferenze delle singole aziende, così come nel caso di Square Enix. Il colosso nipponico sarà presente allo show e avrà un proprio spazio in cui approfondire e parlare di numerosi titoli presenti nella propria offerta videoludica. Al contrario di Square Enix, poco fa, è arrivata la conferma della non presenza di Nintendo, di cui, però, forse assisteremo ad un direct nel mese di settembre.

Tokyo Games Show 2021: Square Enix è pronta…

Square Enix è pronta a prendersi la scena e ad accontentare i fan durante il Tokyo Games Show 2021. La line up dei titoli che l’azienda nipponica mostrerà sembra essere già ben delineata. Stando alle ultime indiscrezioni, Square Enix avrà un proprio spazio per 50 minuti. Fra i titoli che saranno discussi non dovrebbero comparire Forspoken e Final Fantasy XVI (di cui forse sapremo qualcosa durante lo Showcase di PlayStation fissato per il 9 settembre?). Comparirà, però, sicuramente un titolo a cui, durante il precedente E3, è stato riservato molto spazio: Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Non solo universo Marvel però, infatti pare sicura la presenza di Project Triangle Strategy e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, di cui vi abbiamo anche portato una nostra anteprima. Presenti anche Final Fantasy 7: The First Soldier, Endwalker e titoli già pubblicati e lanciati sul mercato come: Bravely Default II(da oggi disponibile per PC) e NEO: The World Ends With You. Di carne al fuoco, dunque, durante la conferenza Square Enix, ce ne sarà davvero tanta e noi abbiamo già l’acquolina in bocca.

