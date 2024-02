Horizon: An American Saga: il trailer del western con Kevin Costner

Ecco il primo trailer ufficiale originale di Horizon: An American Saga, prossima epopea western con protagonista Kevin Costner

Diviso in due parti, che arriveranno nei cinema americani a giugno e in agosto, il nuovo film da regista e interprete di Kevin Costner potrebbe essere tra i protagonisti del prossimo festival di Cannes. Il genere hollywoodiano per eccellenza, il western, viene sempre dato per spacciato, ma alla fine non muore mai. A tenerlo in vita ci sono uomini di cinema che lo amano e conoscono la sua importanza, e che sono stati in grado di rivitalizzarlo o rinnovarlo. Tra i contemporanei, oltre a Clint Eastwood, quello che ha fatto di più per questo genere è sicuramente Kevin Costner, e non solo per via della recente serie Yellowstone.

Così, ad anni di distanza dal suo primo film da regista, Balla coi lupi, dopo sette premi Oscar, Kevin Costner è tornato dietro la macchina da presa lasciando proprio il set di Yellowstone, e il risultato dei suoi sforzi lo vedremo tra poco. Uno sforzo epico, perché questo suo nuovo film da regista e interprete, che si intitola Horizon: An American Saga sarà diviso in due parti, previste nelle sale americane per il 24 giugno e il 16 agosto, date che potrebbero lascia ipotizzare una presenza del film, nella sua versione integrale, a Cannes. E già si parla di una terza e quarta parte cui Costner starebbe già lavorando.

Il primo trailer ufficiale di Horizon – An American Saga

Horizon – An American Saga vede coivolti nel cast Sienna Miller, Sam Worthington, Luke Wilson, Jena Malone, Isabelle Fuhrman, Thomas Haden Church, Jamie Campbell Bower, Michael Rooker e molti altri ancora. Jon Baird figura come co-sceneggiatore assieme a Costner. La storia è ambientata tra il 1861 e il 1865, negli anni della Guerra Civile americana. Questa la trama ufficiale:

Nella grande tradizione degli iconici western della Warner Bros. Pictures, l’ambiziosa avventura cinematografica di Costner condurrà il pubblico in un viaggio emotivo attraverso un paese in guerra con se stesso, vissuto attraverso la lente di famiglie, amici e nemici che cercano di scoprire cosa significhi veramente essere gli Stati Uniti d’America.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.