Perchè comprare un robot aspirapolvere e faticare di meno

Scopriamo insieme in questo articolo perché comprare un robot aspirapolvere e automatizzare alcune noiose operazioni

Nel campo degli elettrodomestici di ultima generazione, che sono maggiormente smart e godono di una serie di funzioni per il controllo da remoto, i robot aspirapolvere sono una vera e propria rivoluzione.

Di modelli “base” ne è pieno il mercato: sostanzialmente sono circa 10 anni che alcuni dei grandi brand per l’aspirazione hanno fatto uscire i loro primi modelli, ma l’assenza di alcune funzioni principali all’avanguardia ha ritardato la loro popolarità.

Dal loro debutto però, l’evoluzione è stata costante: la prima generazione dei robottini aspirapolvere aveva già l’ambizione di semplificare la vita delle persone, ma è con le versioni successive che abbiamo assistito a dei notevoli miglioramenti in termini di efficacia, autonomia e risultato finale.

Vediamo insieme perchè comprare un robot aspirapolvere e automatizzare alcune noiose operazioni.

Come si sceglie un buon robot aspirapolvere

Scegliere un buon robot aspirapolvere in grado di passare autonomamente per le stanze della nostra abitazione è più semplice del previsto. È importante però concentrarsi su alcuni aspetti chiave, così da individuare il modello che fa al caso nostro.

Ecco una mini-guida dettagliata per orientarsi nella scelta.

Design e Form Factor

Il design ed il form factor di un robottino non hanno funzioni prettamente estetiche: ad esempio quelli di forma rettangolare sono stati sostituiti da quelli circolare, con delle spazzole rotante situate ai lati che hanno il compito di prendere la polvere e portarla al centro, dove si trova la bocchetta di aspirazione che effettivamente aspira sporco e detriti vari.

È da tenere in mente anche le dimensioni ed il peso: l’altezza è importante se si possiede mobilio sospeso, il peso è fondamentale se invece si possiede casa su più piani o livelli.

Autonomia

L’autonomia di un robot aspirapolvere è determinata dalla durata della sua batteria, che varia anche in base alla potenza con cui si vuole aspirare. Un’alta autonomia consente di coprire maggiori superfici senza la necessità di ricariche intermedie, rendendo il dispositivo più efficiente, specialmente in case di grandi dimensioni. È importante considerare anche il tempo di ricarica: alcuni modelli avanzati offrono sistemi di ricarica rapida o la capacità di tornare automaticamente alla base di ricarica quando la batteria è bassa, per poi riprendere il lavoro da dove si erano interrotti.

Nel bene o nel male, grazie alla base di ricarica, oramai tutti i modelli sono intelligenti al punto di ritornare a ricaricarsi quando necessario e riprendere il lavoro sé interrotto a metà.

Prestazioni tecniche e potenza

Le prestazioni tecniche e la potenza sono due aspetti fondamentali per garantire una pulizia reale. La potenza di aspirazione, misurata in watt, influisce direttamente sulla capacità del robot di rimuovere sporco e detriti. Tuttavia, una maggiore potenza può influire negativamente sull’autonomia del dispositivo. Valutare il tipo di superficie da pulire (pavimenti duri, tappeti, ecc.) può aiutare a scegliere il modello con le prestazioni più adatte. Ne parliamo meglio nel prossimo capitolo dedicato proprio al wattaggio e alla potenza.

App con controlli da remoto

Quasi tutti i robot aspirapolvere moderni sono dotati di app per smartphone che offrono un controllo da remoto del dispositivo. Queste app, grazie alla connettività wifi, possono includere funzionalità come la programmazione delle pulizie, la mappatura delle stanze, e il monitoraggio in tempo reale. La possibilità di controllare il robot a distanza aggiunge un livello di comodità e personalizzazione, permettendo di adattare le sessioni di pulizia alle proprie esigenze quotidiane.

Centri di assistenza e manutenzione

Infine, ma non meno importante, è fondamentale considerare la disponibilità di un centro di assistenza affidabile. Anche il miglior robot aspirapolvere può necessitare di manutenzione o riparazioni. Verificare la presenza di un servizio clienti reattivo e di opzioni per la manutenzione o la sostituzione di parti può fare la differenza nella durata e nell’efficacia del proprio investimento.

Quanti watt deve possedere un buon robot aspirapolvere?

Quando si valuta l’acquisto di un robot aspirapolvere, uno dei parametri tecnici spesso esaminati è la potenza, espressa in watt (W). La potenza è comunemente associata alla capacità dell’apparecchio di aspirare efficacemente detriti e sporco. Tuttavia, nel contesto dei robot aspirapolvere, la questione della potenza va considerata con un approccio più sfumato.

In linea di massima, una maggiore potenza in watt indica una maggiore capacità di aspirazione. Questo significa che un dispositivo con una potenza elevata dovrebbe teoricamente essere in grado di rimuovere lo sporco più efficacemente rispetto ad uno con potenza inferiore. Nel caso dei robot però, il wattaggio non è l’unico elemento cruciale.

Nelle specifiche tecniche dei robot è indicato prevalentemente il numero di Pascal (Pa), ovvero la pressione esercitata da un robot aspirapolvere durante il processo di aspirazione. In termini semplici, indicano la forza con cui il dispositivo è capace di succhiare aria, polvere e piccoli detriti. Un valore elevato di Pascal suggerisce che il robot ha una potente capacità di aspirazione, rendendolo più efficace nel pulire superfici e tappeti.

Nel contesto dei robot aspirapolvere, i Pascal sono un indicatore diretto dell’efficienza di pulizia del dispositivo. Un aspirapolvere che opera con una pressione di aspirazione alta (misurata in un numero maggiore di Pascal) sarà teoricamente in grado di rimuovere sporco più ostinato e particelle più piccole da fessure e fibre di tappeto. Questo aspetto è particolarmente importante in ambienti con animali domestici, dove peli e dander tendono ad insinuarsi in superfici difficili da pulire.

I robot di fascia alta hanno circa 6.000 Pascal, quelli di fascia media e bassa a partire dai 3.000 Pa.

Quanti anni dura in media questo elettrodomestico

Noi italiani siamo un po’ restii a cambiare abitudini, specie quelle consolidate tra le mura domestiche. Ma chi ha deciso di provare un robot aspirapolvere, difficilmente torna indietro. È importante però acquistare un prodotto realizzato da un brand affidabile e conosciuto, in grado di garantire assistenza sul breve e sul lungo periodo.

Di comune accordo con questa guida ai migliori robot aspirapolvere del 2024, questi sono tutti brand affidabili:

iRobot roomba

Ecovacs

Cecotec

Dreame

Roborock

Proscenic

La durata di un robot aspirapolvere dipende significativamente dalla qualità del dispositivo e dalla manutenzione che riceve. Investire in un buon modello e dedicare un po’ di tempo alla sua cura può fare la differenza, garantendo anni di pulizie efficienti e riducendo per quanto possibile il numero di interventi di assistenza.

Adottando queste pratiche di manutenzione, non solo si allunga la vita del robot aspirapolvere, ma si assicura anche che continui a funzionare al meglio delle sue capacità, rendendo le pulizie domestiche meno faticose e più piacevoli.

Ecco quindi una serie di buone pratiche per effettuare la manutenzione ai robottini, allungando la loro vita media.

Pulizia regolare

Il primo e più fondamentale passo per mantenere il robot aspirapolvere in buone condizioni è una pulizia regolare. Dopo ogni utilizzo, è consigliabile svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri. Questo previene l’accumulo di sporco che può ridurre l’efficienza di aspirazione e sovraccaricare il motore.

Controllare e pulire le spazzole

Le spazzole sono parti vitali del robot aspirapolvere, in quanto entrano in diretto contatto con le superfici da pulire. Capelli, peli di animali e altri detriti possono avvolgersi attorno alle spazzole, impedendo il loro corretto funzionamento. Controllare e pulire regolarmente le spazzole (generalmente una volta alla settimana) è essenziale per mantenere un buon livello di pulizia.

Sostituzione delle parti consumabili

Alcune parti del robot aspirapolvere sono considerate consumabili e necessitano di essere sostituite periodicamente. Le parti da sostituire con frequenza sono filtri, le spazzole laterali e, in alcuni casi, la batteria.

È importante consultare il manuale di istruzioni o far affidamento all’app, che ci indica con esattezza il grado percentuale dell’usura dei vari componenti.

Pulire i sensori e le ruote

I sensori aiutano il robot a navigare nell’ambiente domestico, evitando ostacoli e scale. La polvere accumulata sui sensori può compromettere la loro precisione, portando a comportamenti imprevedibili del dispositivo. Pulire delicatamente i sensori con un panno morbido può prevenire questi problemi. Analogamente, è importante controllare e pulire le ruote per assicurare che il robot si muova liberamente.

Una volta scelto un buon robot aspirapolvere o lavapavimenti è veramente difficile tornare indietro. Se il prodotto è in linea con le esigenze nostre e della nostra abitazione, si ha il piacere di vivere in un ambiente pulito con il minimo sforzo possibile.