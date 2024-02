Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Final Fantasy 7 Rebirth, il seondo capitolo della nuova trilogia ideata da Square Enix: siete pronti al lancio?

Ormai ci siamo! Domani, 29 febbraio, arriverà in esclusiva temporale su PlayStation 5 Final Fantasy 7 Rebirth, sequel di quel divisivo Remake di cui trovate la nostra recensione cliccando qui e secondo capitolo della nuova trilogia ideata da Square Enix per il suo storico franchise. Cloud, Tifa, Aerith e compagnia bella tornano in forma smagliante in questo nuovo viaggio, stavolta più open world e verosimilmente ricco di cose da fare, come abbiamo già potuto esperire grazie alla demo rilasciata su PlayStation Store e da cui abbiamo tratto un’anteprima, che trovate cliccando qui. E in attesa del lancio, perché non dare un’occhiata alla lista trofei?

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Final Fantasy 7 Rebirth consta di 61 statuette totali, di cui 54 di bronzo, 5 d’argento, una d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Final Fantasy 7 Rebirth. Detto questo, iniziamo!

Prima di passare alla lista trofei, qua sotto trovate un paio di guide di avvio a Final Fantasy 7 Rebirth che abbiamo già redatto in vista del lancio:

La prima parte dei trofei di bronzo | Final Fantasy 7 Rebirth: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Eroe decaduto : Termina il capitolo 1.

: Termina il capitolo 1. Vero inizio : Termina il capitolo 2.

: Termina il capitolo 2. Tracce nere : Termina il capitolo 3.

: Termina il capitolo 3. Encomio presidenziale : Termina il capitolo 4.

: Termina il capitolo 4. Secondo avvento : Termina il capitolo 5.

: Termina il capitolo 5. Sotto il sole : Termina il capitolo 6.

: Termina il capitolo 6. Mako a caro prezzo : Termina il capitolo 7.

: Termina il capitolo 7. Fuga dal paradiso : Termina il capitolo 8.

: Termina il capitolo 8. Lamenti del pianeta : Termina il capitolo 9.

: Termina il capitolo 9. Valle degli astri : Termina il capitolo 10.

: Termina il capitolo 10. Decadimento crudele : Termina il capitolo 11.

: Termina il capitolo 11. Appuntamento memorabile : Termina il capitolo 12.

: Termina il capitolo 12. Momento fatidico : Termina il capitolo 13.

: Termina il capitolo 13. L’unione : Termina il capitolo 14.

: Termina il capitolo 14. Tocca a te : Vinci una battaglia.

: Vinci una battaglia. Colpito e affondato : Colpisci la vulnerabilità di un nemico.

: Colpisci la vulnerabilità di un nemico. Viva la libertà : Libera un compagno intrappolato.

: Libera un compagno intrappolato. Esordio stremante : Strema un nemico.

: Strema un nemico. Oltre i limiti : Usa un’abilità limite.

: Usa un’abilità limite. Apprendista invocatore : Invoca un Esper.

: Invoca un Esper. Sinergia in azione : Compi un’azione sinergica.

: Compi un’azione sinergica. Sinergia abile : Usa un’abilità sinergica.

: Usa un’abilità sinergica. Versione tuttofare : Porta a termine un incarico.

: Porta a termine un incarico. Abilità armata : Ottieni un’abilità delle armi portando il livello di maestria al massimo.

: Ottieni un’abilità delle armi portando il livello di maestria al massimo. Espansione materica : Fai salire di livello una materia.

: Fai salire di livello una materia. Scalata rossa : Sali di rango a Regina rossa.

: Sali di rango a Regina rossa. Cacciatore di tesori: Trova tutti i forzieri nascosti.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Final Fantasy 7 Rebirth: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Cittadino modello : Alza tre insegne delle fermate dei chocobo.

: Alza tre insegne delle fermate dei chocobo. Stanatore piumato : Trova con il chocobo due tesori nascosti dalle lepri.

: Trova con il chocobo due tesori nascosti dalle lepri. A noi, Esper : Ottieni una materia d’invocazione sconfiggendo un Esper.

: Ottieni una materia d’invocazione sconfiggendo un Esper. Apprendista esplorativo : Porta a termine cinque richieste per il dossier esplorativo.

: Porta a termine cinque richieste per il dossier esplorativo. Ricercatore esplorativo : Porta a termine cinquanta richieste per il dossier esplorativo.

: Porta a termine cinquanta richieste per il dossier esplorativo. Esperto esplorativo : Completa un dossier locale per il dossier esplorativo.

: Completa un dossier locale per il dossier esplorativo. Banda in affari : Ottieni il vestigio nella prateria.

: Ottieni il vestigio nella prateria. Comandante Condor : Ottieni il vestigio a Junon.

: Ottieni il vestigio a Junon. Prova schiacciante : Ottieni il vestigio a Corel.

: Ottieni il vestigio a Corel. Promozione Turks : Ottieni il vestigio a Gongaga.

: Ottieni il vestigio a Gongaga. Sgombro planetario : Ottieni il vestigio a Cosmo.

: Ottieni il vestigio a Cosmo. Osservazione ammantata : Ottieni il vestigio a Nibel.

: Ottieni il vestigio a Nibel. Passione moguri : Fai salire al massimo il livello di assortimento di un negozio moguri.

: Fai salire al massimo il livello di assortimento di un negozio moguri. Settimo fanteria : Raduna i fanti per tutte le formazioni della parata di Junon.

: Raduna i fanti per tutte le formazioni della parata di Junon. Miglior esibizione : Ottieni il premio per la miglior esibizione alla parata di Junon.

: Ottieni il premio per la miglior esibizione alla parata di Junon. Dominatore rosso : Vinci il torneo di Regina rossa sulla Shinra-8.

: Vinci il torneo di Regina rossa sulla Shinra-8. Miglior protagonista : Ottieni S come valutazione minima per la recitazione in Loveless al Gold Saucer.

: Ottieni S come valutazione minima per la recitazione in Loveless al Gold Saucer. Johnny 1 stella : Sblocca l’esposizione e ottieni dieci pezzi da collezione per il Johnny Miramare.

: Sblocca l’esposizione e ottieni dieci pezzi da collezione per il Johnny Miramare. Johnny 3 stelle : Sblocca l’esposizione e ottieni trenta pezzi da collezione per il Johnny Miramare.

: Sblocca l’esposizione e ottieni trenta pezzi da collezione per il Johnny Miramare. Trionfatore 3D : Batti Sephiroth nella Lotta 3D.

: Batti Sephiroth nella Lotta 3D. Pianista d’eccezione : Esegui i sei brani dell’Associazione per la diffusione del pianoforte in modo da meritare un premio.

: Esegui i sei brani dell’Associazione per la diffusione del pianoforte in modo da meritare un premio. Campione dell’arena : Vinci tutte le sfide nell’arena.

: Vinci tutte le sfide nell’arena. Fantino provetto : Vinci tutte le corse dei chocobo.

: Vinci tutte le corse dei chocobo. Tuttofare inarrestabile : Porta a termine tutti gli incarichi.

: Porta a termine tutti gli incarichi. Crescita ambiziosa : Fai salire un personaggio al livello 70.

: Fai salire un personaggio al livello 70. Stremo alle stelle : Raggiungi almeno il 300% di bonus di danno colpendo un nemico stremato.

: Raggiungi almeno il 300% di bonus di danno colpendo un nemico stremato. Esuberanza abile: Apprendi tutte le abilità delle armi, dei manuali di combattimento e le abilità limite.

I trofei d’argento | Final Fantasy 7 Rebirth: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Spadaccino leggendario : Sconfiggi Gilgamesh.

: Sconfiggi Gilgamesh. Evoluzionista materico : Aiuta Chadley a sviluppare tutte le materie.

: Aiuta Chadley a sviluppare tutte le materie. Johnny 5 stelle : Sblocca l’esposizione e ottieni sessanta pezzi da collezione per il Johnny Miramare.

: Sblocca l’esposizione e ottieni sessanta pezzi da collezione per il Johnny Miramare. Non plus ultra : Termina tutti i capitoli in modalità difficile.

: Termina tutti i capitoli in modalità difficile. Dominatore virtuale: Vinci tutte le sfide del simulatore di Chadley.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Final Fantasy 7 Rebirth: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine della lista trofei con l’unica statuetta d’oro:

Johnny 7 stelle: Riferisci a Johnny che la collezione è completa.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Final Fantasy 7 Rebirth!

Preghiera al pianeta: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Final Fantasy 7 Rebirth. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Square Enix qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!