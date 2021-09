Nintendo: previsto un Direct a settembre, secondo un leak

Ci si chiedeva quando Nintendo avrebbe fatto la prossima diretta contenente tutti gli aggiornamenti sui più importanti titoli in uscita per Switch: secondo un leak, pare che un Direct sia in programma per il mese di settembre, anche se non sappiamo di preciso quando

Negli ultimi anni, soprattutto a partire dal lancio di Switch, Nintendo ha abitualmente presentato i propri Direct a settembre di ogni anno. Tali dirette servono, in generale, per fornire aggiornamenti sui giochi in arrivo e annunciarne di nuovi: insomma, servono da vero e proprio spot pubblicitario, per mantenere aggiornata la player base di appassionati su tutte le più importanti novità. Secondo un leak trapelato sul web di recente, pare che nemmeno quest’anno Nintendo sarà da meno, avendo in programma per questo settembre 2021 un ulteriore Direct, come da tradizione.

Nintendo Direct leak: appuntamento a settembre per nuovi aggiornamenti?

La notizia arriva dal noto insider Zippo, che ha vari precedenti nel diffondere leak veritieri su Nintendo. Egli ha recentemente pubblicato una pagina di blog in cui afferma che, secondo diverse fonti (dalle quali proviene il leak), un Direct Nintendo è prevista per una data non specificata a settembre, per poi aggiungere che dovrebbe arrivare massimo entro la settimana prossima. Come prevedibile, tale Direct si concentrerebbe presumibilmente sui giochi del 2021 e di inizio 2022. Zippo conclude il post affermando che i rumor su un nuovo annuncio per il servizio Nintendo Switch Online sono accurate: si riferisce con tutta probabilità ai rumor sull’aggiunta di giochi Game Boy e Game Boy Advance alla libreria per gli abbonati, ma solo il tempo ci darà una risposta.

Sebbene il post sia vago e non parli di annunci specifici, possiamo ipotizzare con una certa facilità che cosa potremo vedere. Ci sono vari giochi in uscita in questi ultimi mesi del 2021 che potrebbero presentarsi durante questo ipotetico Direct: parliamo di Shin Megami Tensei 5, Mario Party Superstars, Metroid Dread, Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente e Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp. Ci sono inoltre altri titoli che hanno una finestra di lancio prevista per il 2022: potremmo vedere Mario + Rabbids Sparks of Hope, Pokemon Legends: Arceus, Project Triangle Strategy, Splatoon 3 e il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. I fan di Hollow Knight aspettano anche loro con trepidazione novità su Silksong, ma per ora abbiamo poche informazioni per fare una congettura sulla sua presenza al Direct.

