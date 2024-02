HONOR Pad 9 è in offerta su Amazon: cogliete l’occasione!

Se volete acquistare l’HONOR Pad 9, ottimo tablet dell’azienda cinese, con un’offerta particolarmente interessante, potreste puntare a quella proposta da Amazon in questi giorni: seguiteci, per tutte le informazioni in merito

HONOR è un marchio originariamente proprietà di Huawei che ha sede a Shenzhen, in Cina, che si occupa della produzione e della commercializzazione di una vasta gamma di dispositivi smart, come cellulari, tablet, computer, dispositivi indossabili e Smart TV. Operando quasi esclusivamente online, l’azienda riesce a mantenere i prezzi dei suoi prodotti in una fascia media, pur mantenendo una buona qualità complessiva. Per questo motivo, attualmente, sul mercato di riferimento, HONOR è una delle aziende di punta per la vendita di prodotti tech a prezzi modesti. Se volete approfittare anche di una buona offerta, ad esempio, HONOR Pad 9 è in sconto su Amazon. Qui molti dettagli sul prodotto!

L’offerta su Amazon

Qui sotto il link all’offerta:

Nello specifico, dal prezzo originale di 399.99€, l’offerta di Amazon pone HONOR Pad 9 ad un prezzo finale di 329.99€. Inoltre, i primi 100 ad acquistare il tablet in offerta fino al 3 marzo otterranno in omaggio anche una HONOR Band 7 Pink.

HONOR Pad 9 è in offerta su Amazon: qualche dettaglio tecnico

HONOR Pad 9 è un tablet di fascia media che concentra una discreta potenza e uno stile inattaccabile. Dotato di uno schermo immersivo LCD da 12,1 pollici e una risoluzione in 2.5K (2560×1600) e un refresh rate fino a 120Hz, HONOR Pad 9 garantisce immagini nitide e dettagliate, un’esperienza fluida e una visione ottimale anche in ambienti luminosi grazie alla luminosità tipica 6000 nit.

HONOR Pad 9 monta un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4nm e una CPU octa core e GPU Adreno 710, con 8 GB di RAM per un multitasking efficiente. La versione in offerta è quella da 256GB. Per quel che riguarda la durata, invece, HONOR Pad 9 presenta una batteria da 8300 mAh per un’autonomia piuttosto lunga, che in base alla vostra attività potrebbe anche durare tutto il giorno. Il tablet supporta anche la ricarica rapida cablata a 33W.

