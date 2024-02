Carlos Sainz è il futuro della sua carriera ancora incerto

Poco prima dell’inizio del Gp di Bahrain c’è stata la conferenza stampa dove si è parlato del futuro della carriera di Carlos Sainz, il pilota spagnolo quasi trentenne. Il pilota promuove la SF-24 ma non ci dice nulla sul futuro della sua carriera

Già da diverso tempo si stava discutendo della mancanza di un contratto di rinnovo per il pilota spagnolo Carlos Sainz Jr., una questione ancora poco chiara ma che prevedeva già un esito negativo per il pilota classe ’94 nato a Madrid. Purtroppo, alla fine, come ci si aspettava, Ferrari non ha rinnovato il contratto e il futuro della carriera di Carlos Sainz rimane tutt’ora incerto. Poco prima di iniziare il Gp di Bahrain, il pilota ha detto la sua riguardo alla nuova SF-24 di Ferrari, promuovendo la sua attuale scuderia per la quale smetterà di gareggiare a fine stagione. Il contratto di Sainz per la scuderia del Cavalluccio Errante infatti scade a fine 2024.

Come continuerà la carriera di Carlos Sainz?

Nonostante comunque Sainz sia consapevole che il suo capitolo con Ferrari sia finito, non si è comunque contenuto nel promuovere la scuderia italiana. Anzi, il pilota punta molto sulla nuova monoposto, la SF-24 e ha confessato di essere molto ostinato e che darà il massimo di sé che abbia mai dato in tutta la sua carriera con Ferrari. Sa che la loro relazione sta per finire, ma vuole dare un degno finale a questo capitolo della sua storia. Sainz ha parlato del suo futuro, su cosa farà dopo Ferrari.

Le sue risposte però sono state molto vaghe, non ci ha dato degli indizi su cosa ha intenzione di fare dopo Ferrari, anche se comunque le proposte di contratti per lui non mancheranno. Sainz ha semplicemente affermato che sceglierà con molta attenzione il nuovo contratto e continuerà a cercare di realizzare il sogno che ha sempre voluto realizzare sin da bambino: diventare campione del mondo.

Secondo voi ci riuscirà? Per chi gareggerà dopo Ferrari? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo della Formula 1 e molto altro.