Le migliori applicazioni per disegno e grafica per tablet iOS e Android

Con l’avvento dei tablet dotati di penne digitali sempre più precise e sensibili alla pressione, il disegno e la grafica digitale su questi dispositivi sono diventati accessibili a un ampio pubblico, dai professionisti del settore ma anche dai dilettanti e hobbisti.

Sia iOS sia Android offrono una vasta gamma di applicazioni dedicate che trasformano il tablet in una vera e propria tela digitale.

Se, invece, sei ancora alla ricerca di un dispositivo per creare i tuoi disegni, devi valutare le promozioni del momento su tablet: scopri di più sui diversi modelli attualmente in saldo.

Migliori app per disegno quali sono?

In questo articolo, vediamo insieme invece quali sono le migliori app per disegno e grafica disponibili per entrambi i sistemi operativi.

Procreate (iOS)

Procreate è senza dubbio una delle app di punta per gli artisti digitali che utilizzano iPad. Questa applicazione vanta un’interfaccia intuitiva, accompagnata da una serie impressionante di pennelli personalizzabili, strumenti di disegno avanzati e un sistema di layer sofisticato.

Gli aggiornamenti costanti hanno introdotto funzioni come l’animazione frame-by-frame e il painting in realtà aumentata, rendendo Procreate uno standard per i professionisti della grafica digitale.

Adobe Fresco (iOS, Android)

Adobe Fresco è progettato per riprodurre al meglio la sensazione della pittura e del disegno tradizionale. Offre una vasta gamma di pennelli vettoriali e raster, oltre a una funzionalità unica per i pennelli “live” che simulano gli effetti dell’acquerello e dell’olio che si espandono e si mescolano in tempo reale. La sincronizzazione con Adobe Creative Cloud ne fa uno strumento ideale per gli artisti che desiderano integrare il loro workflow su diversi dispositivi.

Clip Studio Paint (iOS, Android)

Clip Studio Paint è una app amata dai fumettisti e dagli illustratori per la sua flessibilità e per l’ampia varietà di strumenti specifici per il disegno manga e comics. Supporta l’input della penna e la pressione in modo eccezionale, permettendo agli utenti di creare linee che sembrano naturali come quelle su carta. L’app offre anche funzioni per l’animazione e una vasta libreria di risorse scaricabili.

Autodesk SketchBook (iOS, Android)

Autodesk SketchBook è un’altra app potente e gratuita che offre strumenti professionali per il disegno e la pittura digitale. È particolarmente apprezzata per la sua interfaccia pulita e user-friendly che non invade lo spazio di disegno. Gli artisti possono sfruttare più di 190 pennelli personalizzabili, gestire facilmente i layer e utilizzare guide e righelli per disegni tecnici e precisi.

ArtRage (iOS, Android)

ArtRage si concentra sulla riproduzione dell’esperienza del disegno e della pittura tradizionali. Offre un’esperienza unica grazie ai suoi strumenti che simulano fedelmente l’effetto di pitture, pennelli e pastelli reali. Gli artisti possono lavorare con texture di carta realistiche e sperimentare con la miscelazione dei colori, ottenendo effetti che sono sorprendentemente vicini a quelli dei media fisici.

MediBang Paint (iOS, Android)

MediBang Paint è un’app gratuita e leggera ma incredibilmente completa per il disegno digitale, con un forte focus sui fumetti e le illustrazioni. Offre una grande varietà di pennelli e sfondi, strumenti di testo e una libreria di risorse gratuite. La possibilità di collaborare con altri utenti e il supporto al cloud la rendono perfetta per i progetti di gruppo e per gli artisti che desiderano condividere il loro lavoro con una community.

Infinite Painter (Android)

Infinite Painter è una delle app più avanzate per il disegno su Android, con una suite di strumenti che sfida quelle delle migliori app iOS. Presenta una vasta gamma di pennelli personalizzabili, la capacità di creare pennelli personali e una serie di strumenti di trasformazione e di selezione avanzati.

Ibis Paint X (iOS, Android)

ibis Paint X è un’app di disegno popolare tra gli artisti di tutte le età. Offre una funzione di registrazione in tempo reale che permette agli utenti di salvare il processo di creazione del loro lavoro e condividerlo con altri. È particolarmente apprezzata nella community dei mangaka e dei fumettisti per le sue funzionalità specifiche, come un’ampia gamma di pennelli per manga, layer e strumenti di fumettizzazione.

Tayasui Sketches (iOS, Android)

Tayasui Sketches è un’app che punta sulla semplicità e l’eleganza. Con la sua interfaccia pulita e minimalista, questa app è ottima per chi cerca un’esperienza di disegno digitale che emuli la carta e la penna. Nonostante la sua semplicità, Tayasui Sketches non rinuncia a funzionalità avanzate come layer e una buona selezione di strumenti di disegno.

Concepts (iOS, Android)

Concepts è un’app di disegno e design unica nel suo genere che utilizza un motore vettoriale infinitamente scalabile, rendendola perfetta per la progettazione, l’illustrazione e persino per il disegno di architettura. Gli artisti possono sfruttare la precisione dei tratti vettoriali e la flessibilità dei layout non lineari.

Assembly (iOS)

Assembly è un’app di grafica vettoriale che semplifica la creazione di design complessi. Perfetta per chi non ha familiarità con le curve di Bézier e con i tradizionali strumenti di design vettoriale, Assembly offre una libreria di forme e icone pronte all’uso che possono essere combinate per creare illustrazioni vettoriali dettagliate.

Affinity Designer (iOS)

Affinity Designer è una delle app di design grafico più potenti disponibili su iPad. Progettata per professionisti, offre un’esperienza di disegno e illustrazione vettoriale di livello desktop. Con strumenti di precisione, gestione avanzata dei layer e un’ottima compatibilità con i formati di file standard del settore, Affinity Designer è una scelta eccellente per i designer seri e i professionisti della grafica.

Ogni app di disegno e grafica elencata qui ha le sue peculiarità e vantaggi. Alcune sono ideali per i fumettisti, altre per i pittori digitali, e altre ancora per i designer. La scelta dipende dallo stile personale, dalle esigenze specifiche e, ovviamente, dal dispositivo in uso.