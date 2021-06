In questa anteprima vi parleremo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il nuovo soulslite sviluppato da Square Enix e Team Ninja

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è un nuovo soulslite ambientato nel mondo di Final Fantasy ed è nato da una collaborazione tra Square Enix e Team Ninja. Il titolo è stato annunciato per la prima volta pochi giorni fa, ma abbiamo già avuto occasione di provarlo grazie alla demo pubblicata su PS5. Se non avete avuto modo di provare il gioco e volete saperne di più, grazie alla nostra anteprima potrete farvi un’idea più accurata su Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Un punto di vista oscuro

Per iniziare la nostra anteprima vogliamo parlarvi brevemente della trama di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. La demo pubblicata su PS5 si concentra quasi unicamente sul gameplay ma, grazie ad alcune dichiarazione di Square, conosciamo diversi aspetti molto importanti della storia.

Stranger of Paradise è ambientato nello stesso universo del primo Final Fantasy ma racconta una storia dai toni molto più cupi rispetto a quelli a cui la serie ci ha abituato. Jack, il protagonista del gioco, è arrivato da un altro mondo insieme ai suoi compagni Ash e Jed, ed è intenzionato ad uccidere l’entità nota come Caos. Quella di Jack è più un’ossessione che un desiderio e sembra che nel corso del gioco questo lo spingerà a fare tutto il possibile per raggiungere il suo obiettivo.

Un Final Fantasy dalle tinte dark è di sicuro molto interessante ma corre il rischio di allontanarsi fin troppo dagli stilemi iconici della serie. Per il momento è ancora troppo presto per giudicare, ma almeno sappiamo che il gioco sarà effettivamente collegato alla storia del primo capitolo. Nel corso della demo infatti vengono citati sia Garland che Caos, due personaggi molto importanti presenti nel primo Final Fantasy.

Final Nioh – Anteprima Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Stranger of Paradise è un action RPG e, dato che è in sviluppo da parte di Team Ninja, il suo gameplay è fortemente ispirato a quello di Nioh. Il titolo riprende molti degli elementi tipici della serie di Nioh, come ad esempio la possibilità di ridurre a zero la resistenza dei nemici (chiamata barra di logoramento) per poi eseguire una potente esecuzione, ma cerca di aprirsi anche ai giocatori meno hardcore rimuovendo meccaniche tecniche come gli stili e la gestione della stamina.

Il gioco però non si limita a semplificare il gameplay di Nioh, ma lo arricchisce anche con nuove meccaniche molto interessanti. Ad esempio al posto della stamina è stata introdotta la barra degli MP, che sarà fondamentale per utilizzare potenti abilità a magie. Gli MP spesi possono essere recuperati mandando a segno degli attacchi base, ma la barra potrà anche aumentare oltre il suo massimo sconfiggendo i nemici e soprattutto utilizzando delle esecuzioni. D’altra parte l’indicatore potrà anche ridursi in caso di morte o se la vostra barra di logoramento dovesse svuotarsi.

Un’altra meccanica molto interessante è quella del potere di Lux. Utilizzando questa tecnica consumerete una parte dei vostri MP per ottenere un bonus che ricorda molto l’evocazione degli spiriti guardiani di Nioh. In questa modalità tutti i vostri attacchi infliggeranno danni da logoramento molto elevati e potrete addirittura ridurre permanentemente la barra di logoramento dei nemici.

La meccanica più originale del gioco però è certamente quella che vi permette di consumare una parte della vostra barra di logoramento per bloccare gli attacchi in arrivo. Fermando un colpo in questo modo potrete assorbire una piccola quantità di MP dal bersaglio e contrattaccare tempestivamente. Inoltre, bloccando in questo modo degli specifici attacchi nemici contrassegnati da un nome viola, potrete assorbirli e riutilizzarli come se fossero degli oggetti consumabili.

Job System – Anteprima Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

In Stranger of Paradise sono presenti le classi e ognuna di loro avrà i propri punti di forza e le proprie abilità. Nella demo sono presenti solamente tre ruoli: spadaccino, mago e lanciere, ma probabilmente nel gioco completo ce ne saranno molti di più. La classe del protagonista può essere cambiata in ogni momento e ognuna di loro influenzerà molto il vostro personaggio modificandone le statistiche, le armi equipaggiabili e tanto altro.

Tutte le classi inoltre possono essere migliorate tramite il loro specifico albero delle abilità. Sconfiggendo con un determinato ruolo potrete salire di livello e ottenere in questo modo PC, cioè punti che vi permetteranno di sbloccare abilità passive, combo e tecniche. Le combo sono una sorta di abilità attive esclusive della classe che possono essere utilizzate premendo R2 nel mezzo di una catena di attacchi base. Le tecniche invece sono delle abilità attive molto speciali che, una volta assegnate a uno dei quattro tasti del d-pad, potranno essere sempre utilizzate indipendentemente dalla classe in uso. Infine le passive sono classici bonus alle caratteristiche del PG.

Una volta completato l’albero delle abilità di una classe potrete inoltre sbloccare la sua versione avanzata. Queste classi avanzate non sono una semplice versione migliorata della loro forma base, ma presentano invece delle abilità molto diverse dalle originali.

Queste classi offrono al giocatore la possibilità di adottare molti stili di gioco diversi, ma la meccanica che aggiunge davvero tanta varietà al titolo è quella degli assetti. Premendo triangolo potrete cambiare istantaneamente l’assetto del vostro personaggio, modificandone così ogni equipaggiamento. Nello specifico cambiando assetto potrete modificare in un attimo l’arma, l’armatura, le abilità, le tecniche e ovviamente anche la classe. In questo modo potrete a tutti gli effetti avere due personaggi completamente diversi alternabili liberamente in ogni istante.

Il Tempio del Caos – Anteprima Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Nel corso della demo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin abbiamo potuto giocare solamente all’interno di una zona, ma ci siamo comunque fatti un’idea sulla struttura delle aree. I livelli del gioco sembrano essere costruiti come quelli di un classico dungeon crawler. Ci sono shortcut, aree secondarie, percorsi più sicuri e ovviamente tesori nascosti. Il sistema di loot del gioco però è identico a quello di Nioh, quindi anche aprendo i forzieri più segreti finirete sempre col trovare le stesse tipologie di armi e armature ma con delle statistiche leggermente diverse.

I livelli inoltre presentano anche un’interattività ambientale da non sottovalutare. Nella demo infatti abbiamo notato come alcuni materiali, ad esempio l’erba alta, possano prendere fuoco e continuare ad infliggere danni nel tempo. Al contrario è possibile anche spegnere muri di fiamme utilizzando magie di elemento acqua. Nella demo erano presenti solamente un paio di punti in cui era possibile notare questa interattività, ma speriamo che nel gioco completo questo aspetto venga approfondito.

La mappa della demo inoltre era disseminata di Prismi, cioè dei checkpoint identici ai santuari di Nioh. Interagendo con questi artefatti potrete ripristinare gli oggetti curativi, curarvi e far respawnare i mostri. Inoltre in caso di morte ovviamente tornerete in vita all’ultimo prisma utilizzato. A differenza dei classici soulslike in caso di morte non perderete nulla, ma i vostri MP massimi caleranno drasticamente fino a quando non avrete sconfitto abbastanza nemici.

Un completo disastro – Anteprima Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Per tutta l’anteprima abbiamo tessuto le lodi del gameplay di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ma ora è giunto il momento di parlare dei difetti. Il gioco purtroppo è estremamente deludente per quanto riguarda gli aspetti grafici e artistici. Visivamente il titolo risulta essere davvero pessimo a causa di texture in bassa risoluzioni, modelli troppo grezzi e soprattutto grossi problemi di illuminazione. Inoltre l’estetica complessiva dell’ambientazione e dei protagonisti risulta essere davvero troppo generica e priva di personalità. Gli unici design che si salvano sono quelli delle creature iconiche della serie come i Prios o il Kyactus, dato che sarebbe davvero difficile riuscire a rovinarli.

Anche le musiche sembrano abbastanza fuori luogo e fastidiose e, come se non bastasse, le animazioni non sono eccezionali e in gran parte sembrano essere copiate e incollate direttamente da Nioh. L’unico aspetto che si salva è quello tecnico, dato che nel complesso la demo era abbastanza stabile.

Conclusioni

Adesso è arrivato il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme sulla demo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Il titolo si basa interamente su una versione semplificata del gameplay di Nioh, ma aggiunge anche diverse meccaniche davvero molto interessanti. Assorbire gli attacchi dei nemici per poi riutilizzarli è davvero divertente e la possibilità di cambiare in un attimo ogni aspetto del vostro personaggio offre molte possibilità tattiche. Purtroppo però il gioco al momento non riesce neanche ad avvicinarsi agli standard imposti dai titoli moderni. Allo stato attuale, Stranger of Paradise potrebbe tranquillamente sembrarvi un gioco per PS3 e Xbox 360 (e neanche uno dei migliori di quella generazione).

Per fortuna però questa è solamente una prima demo e gli sviluppatori hanno ancora la possibilità di risolvere i diversi problemi che abbiamo riscontrato. D’altra parte il gameplay del gioco sembra essere davvero promettente e anche solo delle migliorie grafiche potrebbero rendere il titolo estremamente più godibile. A questo punto non possiamo fare altro che sperare che Square Enix e Team Ninja si prendano il proprio tempo per lavorare a questo interessantissimo progetto.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà disponibile nel corso del 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.