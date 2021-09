God of War: Ragnarok presente al prossimo PlayStation Showcase?

Tra i protagonisti che affolleranno il prossimo PlayStation Showcase, stando un nuovissimo rumor, pare confermato anche l’atteso God of War: Ragnarok

Che Kratos sia una delle figure più iconiche dell’ecosistema PlayStation non lo scopriamo certo oggi, per questo non stupisce il clamore sollevato dall’annuncio del nuovo God of War: Ragnarok, al quale però è seguito un lungo e doloroso silenzio. Secondo un rumor comparso in rete, però, l’assenza dalle scene del Dio della Guerra pare destinata a cessare il prossimo 9 Settembre, giorno in cui Sony terrà il suo nuovo PlayStation Showcase, di cui il titolo firmato Santa Monica sembra essere uno dei protagonisti più accreditati.

God of War: Ragnarok potrebbe mostrarsi al prossimo PlayStation Showcase

Nella giornata di ieri vi abbiamo svelato la data del prossimo evento streaming organizzato da Sony, 40 minuti interamente dedicati ai prossimi giochi diretti a PS5, siano essi di publisher grandi o piccoli. Sicuramente non mancheranno aggiornamenti in merito a produzioni già annunciate, ma non è da escludere che sia spazio anche per titoli inediti. Ed è innegabile come tra i titoli più attesi figuri proprio la nuova avventura di Kratos, che secondo il co-fondatore di Xbox Era, Nick Baker, sarà tra i protagonisti dello show.

La presunta conferma giunge da una conversazione tenuta su Twitter con un anonimo interlocutore, il quale ha confermato la presenza, nel corso dell’e evento streaming, del titolo Santa Monica. Ovviamente si tratta, al momento di un semplice rumor, anche se la fonte da cui proviene si è rivelata spesso molto attendibile.

Tra i giochi attesi nel 2022 troviamo anche Horizon Forbidden West (fresco fresco di rinvio), oltre a Gran Turismo 7, un’accoppiata di produzioni che con tutta probabilità farà anche essa parte del PlayStation Showcase. Per quanto riguarda gli annunci inediti, invece, sono molte le ipotesi sul piatto, visto che stando a recenti informazioni Sony avrebbe in produzione 25 nuovi giochi first party, la metà dei quali sarebbero IP completamente nuove.

Ovviamente noi di tuttoteK seguiremo l'evento, pertanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.