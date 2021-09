Wanbo T2 Max: il proiettore è in offerta su Lightinthebox

L’offerta che vi mostreremo quest’oggi riguarda il proiettore Wanbo T2 Max in vendita su Lightinthebox. Scopriamo come usufruire dello sconto

Nella giornata di oggi vi avevamo presentato l’offerta riguardante HOTO 3,6 V Cordless Screwdriver Kit, l’avvitatore elettrico che con le sue 12 punte in acciaio è in grado di avvitare e svitare qualsiasi tipo di vite. Adesso invece andremo a parlarvi dell’offerta relativa al proiettore Wanbo T2 Max, il piccolo gioiellino dell’omonima società. Andiamo a scoprirlo più da vicino e vediamo tutti i dettagli relativi allo sconto.

Scopriamo come usufruire dell’offerta sul proiettore Wanbo T2 Max

Caratterizzato da un peso di poco inferiore a 1 kg, questo proiettore è dotato anche di dimensioni veramente piccole. Con i suoi 11x14x15 cm infatti risulta essere uno fra i più piccoli videoproiettori in circolazione. Piccole dimensioni tuttavia non sono sinonimo di inefficienza. Sebbene non supporti il 4K, si potrà godere a pieno della risoluzione 1080p grazie al formato immagine 1920×1080. A questa si aggiunge un contrasto di 2000:1 e una luminosità di 5000 lm che permetteranno di godere di una buona immagine in molte situazioni.

Guardare un film più vecchiotto non sarà poi un problema. Il proiettore supporta infatti sia aspetti che si attestano sui 16:9, ma anche quelli relativi ai 4:3. Ciò permetterà di godere al meglio di ogni pellicola che si voglia proiettare. Dotato di un sistema Android, questo proiettore è compatibile sia con sistemi Android che iOS, garantendo così un’ottima connettività a prescindere dallo smartphone in nostro possesso.

Questo concentrato di tecnologia è disponibile all’acquisto sulla pagina ufficiale al prezzo consigliato di 193,22 €. Tuttavia, inserendo il codice YJWT al momento dell’acquisto, il prezzo scenderà a 121,58 €. Sebbene quindi si tratti di un ottimo sconto, a questi vanno aggiungi 15,43 € per le spese di spedizione in conformità alle nuove normative europee. Voi cosa ne pensate di questa offerta? Acquisterete questo proiettore? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte riguardanti l’universo tecnologico ed elettronico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!