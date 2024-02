Per caso avete per sbaglio acquistato qualcosa che non volevate acquistare? Magari avete confuso il prodotto e invece di acquistare il gioco avete acquistato un contenuto? Nessun problema, qui vediamo insieme come chiedere il rimborso su PlayStation Store

A volte capita di fraintendere il tipo di contenuto che si va ad acquistare, magari nella foga del momento o perché non avete letto bene la descrizione del prodotto. Non preoccupatevi, c’è un modo per ottenere il rimborso ed è anche piuttosto semplice, anche se dovete comunque tenere a mente le diverse possibilità di acquisto. Tempo fa ricevere un rimborso era una cosa possibile soltanto nei negozi fisici, ma ora le cose sono cambiate, infatti potete richiederlo anche online parlando semplicemente con un chatbot. Ma prima, per rimanere in tema, vogliamo riportarvi a questa guida per riscattare codici promozionali su PlayStation.

Tipi di rimborsi | Come chiedere il rimborso su PlayStation Store

Tenete ben in mente che per chiedere un rimborso bisogna sapere le varie categorie di acquisto disponibili. Se si tratta infatti di giochi online oppure degli add-on (i contenuti extra legati al gioco), dovete richiedere il rimborso entro un massimo di 14 giorni dall’acquisto. Dovete sapere che il rimborso lo otterrete soltanto nel momento in cui non avete scaricato il contenuto. Lo stesso discorso vale per gli abbonamenti di PlayStation Plus, il limite di tempo è sempre di 14 giorni. In questo caso, Sony detrarrà dal rimborso eventuali quote o importi che coprono il periodo di tempo durante il quale l’utente ha usufruito dell’abbonamento.

I preordini | Come chiedere il rimborso su PlayStation Store

Nel caso in cui invece avete preordinato un gioco, bisogna tenere in considerazione queste due situazioni. Nel primo caso è previsto che l’utente abbia effettuato il preordine del gioco in largo anticipo rispetto alla data d’uscita del titolo. Nello specifico con più di 14 giorni di anticipo rispetto al giorno di pubblicazione. In questo caso il rimborso è disponibile fino al giorno d’uscita del titolo. Se invece il preordine è stato effettuato dopo, l’utente può richiedere il rimborso entro e non oltre 14 giorni dopo la data di acquisto.

La procedura da seguire

Per richiedere un rimborso da PlayStation, recatevi sul sito ufficiale di Sony e cliccate sulla voce “in cosa hai bisogno di aiuto?”. A questo punto cliccate su PS Store e rimborsi. Apparirà così un menù, dove dovrete selezionare la voce Rimborsi PlayStation Store. Fatto? Bene, adesso premete sulla voce Assistente rimborsi e iniziate a interagire con il chatbot. Per iniziare la conversazione potreste dover scegliere di nuovo l’opzione Chatta ora e poi l’opzione Inizia a chattare. Di solito il chatbot ha un ordine di domande preciso e sono sempre le stesse. Innanzitutto chiede se l’utente è il proprietario del conto su cui chiede il rimborso. Poi chiede di selezionare il contenuto per cui si chiede il rimborso. Infine chiede la ragione della richiesta del rimborso, a questo punto la conversazione continuerà in base alle scelte dell’utente e terminerà con il collegamento con un agente esterno. Questo sarà un professionista in carne e ossa che si occuperà di dare il rimborso.

Speriamo che questa guida vi sia stata d'aiuto!