Samsung TV QLED: cogli al volo l’offerta MediaWorld

Il televisore Samsung QE50QN90CATXZT TV QLED in offerta su Mediaworld è una meraviglia tecnologica che porta l’intrattenimento domestico a nuovi livelli di eccellenza

Samsung QE50QN90CATXZT TV QLED è un dispositivo da 50 pollici che presenta delle caratteristiche distintive, che lo rendono una scelta da prendere in considerazione. Una delle caratteristiche distintive del Samsung QE50QN90CATXZT TV QLED è la sua tecnologia Quantum Matrix, che utilizza Mini LED per produrre contrasti ultra definiti e immagini vivide come mai prima. Questa innovativa tecnologia offre una qualità dell’immagine senza precedenti, rendendo ogni dettaglio nitido e realistico. Grazie al suo potente processore Neural Quantum 4K, il Samsung QE50QN90CATXZT TV QLED ottimizza le immagini in ultra definizione 4K con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Questo significa che ogni scena viene elaborata con precisione e chiarezza, offrendo un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente. Lo cerchi ad un prezzo accessibile? MediaWorld lo rende disponibile in offerta al prezzo di 1187,99 euro.

Samsung TV QLED in offerta su Mediaworld: audio tridimensionale di alta qualità

Per gli appassionati di videogiochi, il Samsung QE50QN90CATXZT TV QLED offre il Motion Xcelerator Turbo Pro, che garantisce un frame rate eccezionale di 144 Hz in 4K. Ciò significa che i giochi saranno fluidi e reattivi, consentendo ai giocatori di immergersi completamente nell’azione e vivere un’esperienza di gioco senza precedenti.

Oltre alla straordinaria qualità dell’immagine, Samsung QE50QN90CATXZT TV QLED offre un’esperienza audio senza rivali grazie al Dolby Atmos e all’OTS+ (Object Tracking Sound Plus). Queste tecnologie audio avanzate diffondono un suono tridimensionale coinvolgente, che permette agli spettatori di essere completamente immersi nell’audio di film, programmi TV e giochi. Samsung QE50QN90CATXZT TV QLED si distingue come una scelta superiore per gli amanti dell’intrattenimento di alta qualità. Con le sue caratteristiche avanzate, la sua qualità dell’immagine eccezionale e le sue funzionalità all’avanguardia, questo televisore offre un’esperienza visiva e audio unica.

