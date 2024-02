Acer Swift: nuovi laptop con AMD Ryzen 8040 e AI Ryzen

Acer ha presentato i nuovi modelli di laptop Acer Swift Edge 16 e Acer Swift Go 14, caratterizzati dall’unione di potenza AI e funzionalità innovative in dispositivi sottili ed eleganti

Entrambi i laptop della linea Swift sono dotati di processori AMD Ryzen serie 8040, inclusa la grafica AMD Radeon 780M, e integrano l’unità di elaborazione neurale (NPU) Ryzen AI per offrire prestazioni versatili e supportare le funzionalità AI di Acer, come Acer PurifiedVoice, Acer PurifiedView e la nuova funzione di editing fotografico Acer LiveArt.

Il controllo intuitivo e la navigazione senza interruzioni sono garantiti da AcerSense e Microsoft Copilot in Windows, accessibili tramite tasti dedicati. I display OLED offrono immagini chiare e colori vivaci, supportati dalla tecnologia Microsoft Pluton per la protezione dei dispositivi, dei dati e delle chiavi di crittografia.

I processori AMD Ryzen serie 8040, progettati per offrire esperienze AI di alto livello, consentono una distribuzione efficiente dei carichi di lavoro AI tra NPU, GPU e CPU, garantendo un’elaborazione veloce ed efficiente con una maggiore durata della batteria sui laptop ultrasottili Swift.

Il supporto delle funzioni AI, come Intelligent AI Companion, Acer PurifiedView, Acer PurifiedVoice e Acer QuickPanel, aggiunge valore e usabilità ai portatili Swift, rendendoli adatti a diverse esigenze degli utenti. L’applicazione AcerSense semplifica la gestione del dispositivo, mentre la nuova funzione Acer LiveArt utilizza l’intelligenza artificiale per modificare rapidamente le immagini.

Acer Swift Edge 16, con un design sottile in alluminio, offre prestazioni ottimali con un processore AMD Ryzen 7 8840U, display OLED da 16 pollici 3,2K, connettività Wi-Fi 7 e porte essenziali come HDMI 2.1 e USB Type-C.

Acer Swift Go 14, alimentato da un processore AMD Ryzen 9 8945HS, offre prestazioni AI migliorare fino al 60%, display OLED da 2,8K o touchscreen su pannello LCD IPS, e tecnologie aggiuntive come una webcam QHD da 1440p, batteria da 100 W con ricarica rapida e Wi-Fi 6E.

I prezzi in Italia partono da 1.249 euro per Acer Swift Edge 16 (SFE16-44) e 949 euro per Acer Swift Go 14 (SFG14-63). Per ulteriori dettagli sulle specifiche, i prezzi e la disponibilità in altri mercati, è possibile visitare il sito www.acer.it.

