Vi siete per caso ritrovati con un codice promozionale, magari per un gioco o il DLC del vostro gioco preferito? Magari ve l’ha regalato un vostro amico o, perché no, magari l’avete comprato voi stessi. Per caso non sapete come riscattarlo? Niente di più semplice: seguiteci in questa guida su come riscattare codici su PS5.

Ci sono tantissimi modi per poter accedere ad un contenuto, che sia per acquistare un gioco oppure per acquistare un abbonamento al PlayStation Plus per poter accedere al catalogo di titoli che il PlayStation Network mette a disposizione (a tal proposito, qui trovate tutti i titoli disponibili per il mese di febbraio). Per poter acquistare i prodotti presenti nel negozio digitale spesso e volentieri si usano per l’appunto i codici promozionali. Questi codici sono molto utili quando magari si vuole risparmiare tempo e accedere ai contenuti direttamente dalla propria console.

Andate sul PlayStation Store | Come riscattare codici su PS5

La prima cosa che dovete fare è ovviamente accedere al PlayStation Store. Per farlo, potete accedere al PlayStation Store tramite questo link diretto ufficiale della PlayStation. Ci sembra una cosa piuttosto scontata, ma fidatevi che non lo è. Per poter usufruire di questi codici promozionali che avete ricevuto, potete farlo esclusivamente dallo store digitale di PlayStation. Una volta che avete effettuato l’accesso al PlayStation Store, cliccate sul tasto “accedi” in alto a destra.

Accedere all’account | Come riscattare codici su PS5

Una volta che avete premuto sull’apposito tasto per accedere in alto a destra, vi si aprirà la pagina sottostante. Dovrete poi inserire la vostra e-mail e poi la vostra password che avete impostato nel momento in cui avete creato l’account. Queste informazioni sono fondamentali da ricordare, perché se li perdete dovrete fare altri procedimenti in più per recuperare e-mail o password. In caso non ricordiate nessuna delle due dovrete direttamente creare un nuovo account. Se vi ricordate le credenziali, bene, possiamo andare al passaggio successivo.

Selezionate riscatta codice | Come riscattare codici su PS5

Una volta che avete effettuato l’accesso al vostro account PlayStation, potete fare letteralmente qualsiasi cosa. Quando avete effettuato l’accesso, ora potrete andare nello store e vedere tutti i giochi disponibili. Potete anche aggiungerli alla lista dei desideri oppure impostare una serie di opzioni come il filtro famiglia, la verifica in due passaggi oppure verificare i dati di registrazione. Una volta fatto, andate sempre in alto a destra sull’icona del vostro profilo e cliccateci sopra. A questo punto si aprirà un menù dove comparirà la scritta “riscatta codice“, cliccateci sopra.

Inserite il codice | Come riscattare codici su PS5

Ora che avete selezionato l’opzione “riscatta codice“, subito dopo vi si aprirà una tendina con tre spazi vuoti. In questi tre spazi potete inserire il codice che avete ottenuto dai vostri amici o da un negozio dove l’avete preso. Questo codice è una combinazione alfanumerica, divisa in ben tre pezzi. Un esempio di codice potrebbe essere ACN5-NV6T-8HL2. Questo codice potete copiarlo e incollarlo, trascriverlo su un foglio di carta, come vi pare. La cosa importante è che non sbagliate, altrimenti dovrete riscrivere tutto il codice.

Riscattate il codice

Ora il passaggio finale che dovete fare (e anche quello più piacevole e tanto atteso) è quello di riscattare il codice. Una volta che avete riscattato il codice potete ottenere il gioco, il DLC o qualsiasi altro tipo di contenuto che il codice vi darà. Avrete qualsiasi cosa indichi il codice una volta che avete inserito il codice corretto, otterrete il contenuto non appena premerete il tasto Riscatta.

Siamo arrivati alla fine di questa guida per riscattare i codici su PS5. Speriamo che la guida vi sia stata utile! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide e tanto altro dal mondo dei videogiochi.