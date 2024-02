TCL al MWC 2024: nuovi prodotti NXTPAPER

TCL, pioniere nella tecnologia dei display per smartphone, tablet e dispositivi connessi, annuncia al MWC 2024 una serie di prodotti innovativi, tra cui la nuova Serie 50, che presenta ulteriori device NXTPAPER ottimizzati per la salute della vista e chiavette intelligenti progettate per sfruttare la potenza della tecnologia 5G

Quest’ultima release sottolinea l’impegno di TCL nel rendere il 5G accessibile a tutti e nell’adattare la tecnologia per migliorare l’esperienza d’uso, garantendo una connettività senza interruzioni sia a casa che in viaggio.

NXTPAPER di TCL : ottimizzazione per il benessere visivo

La terza generazione della tecnologia NXTPAPER di TCL, presentata al MWC 2024, conferma l’impegno costante per il benessere degli occhi. Concentrandosi sulla riduzione dei riflessi e sulla luce blu a livello hardware, NXTPAPER 3.0 e i relativi dispositivi hanno ottenuto apprezzamenti significativi al CES 2024.

Il tablet TCL NXTPAPER da 14 pollici sarà protagonista al MWC 2024, testimonianza del successo ottenuto.

La avanzata tecnologia NXTPAPER di TCL promuove abitudini di visione salutari, introducendo nuove funzionalità ottimizzate per la vista e il tatto, ponendo l’utente al centro dell’esperienza.

All’interno del portafoglio TCL NXTPAPER, il tablet TCL NXTPAPER 11 è già disponibile nell’area EMEA, elogiato con l’iF DESIGN AWARD 2023. Con display 2K da 11 pollici e tecnologia NXTPAPER 2.0, offre una luminosità eccezionale e riduzione della luce blu per comfort visivo. Leggero e sottile, è ideale per vari contesti.

La lineup al MWC 2024 include i telefoni TCL NXTPAPER lanciati recentemente in EMEA, premiati al CES 2024: TCL NXTPAPER 40 e TCL NXTPAPER 40 5G. TCL continua a integrare tecnologia e comfort per gli occhi in tutta la sua gamma di prodotti.

Presentato al CES 2024, TCL NXTPAPER 14 Pro, con ampio display da 14″ 2.8K, sarà presto disponibile nella regione Asia-Pacifico. Al MWC 2024, la linea di tablet si arricchisce con TCL NXTPAPER 14, offrendo la stessa qualità di display da 14,3 pollici con risoluzione 2.4K. Inoltre, il tablet TCL TAB 10 NXTPAPER 5G, il primo con connettività 5G, sarà presto disponibile negli USA.

TCL Serie 50: soluzioni per ogni esigenza e connettività 5G accessibile

Per soddisfare un pubblico globale, soprattutto in EMEA, TCL lancia nuovi modelli progettati per migliorare l’esperienza mobile con funzionalità 5G. La Serie 50, comprensiva di TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 e TCL 501, si unisce agli smartphone già disponibili.

L’entusiasmo al CES, dove lo smartphone TCL 40 NXTPAPER ha ricevuto il CES 2024 Innovation Award for Mobile Devices, anticipa l’impatto della Serie 50 sul mercato EMEA.

Il lancio di TCL al MWC 2024 include una serie di dispositivi connessi che ampliano il portafoglio 5G del brand. La serie di chiavette LINKKEY offre opzioni accessibili, con modelli come LINKKEY IK511 basato sullo standard 5G RedCap e LINKKEY IK512 progettato per scenari ad alta intensità di banda.

TCL LINKHUB HH132 Pro, router domestico, offre connettività ultra veloce e affidabile, estendendo la copertura e supportando 256 dispositivi simultaneamente.

Gli auricolari TCL MOVEAUDIO Go sono il riferimento per l’audio accessibile, con cancellazione del rumore e autonomia di 30 ore. Progettati per chi è sempre in movimento, offrono opzioni EQ personalizzate, connettività senza sforzo e resistenza all’acqua.

Prezzi al dettaglio consigliati e disponibilità

Diversi modelli, tra cui TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505, TCL 501 e TCL MOVEAUDIO Go, saranno disponibili nel secondo trimestre del 2024, offrendo prestazioni e qualità a prezzi accessibili.

TCL 50 5G: Prezzo consigliato al pubblico di € 149,90, disponibile nel secondo trimestre del 2024

TCL 50 SE: € 139,90 (128GB) e € 169,90 (256GB), disponibile nel secondo trimestre del 2024

TCL 505: Prezzo consigliato al pubblico di € 109,90, disponibile nel secondo trimestre 2024

TCL 501: Prezzo consigliato al pubblico di € 69,90, disponibile nel secondo trimestre 2024

TCL MOVEAUDIO Go: Prezzo di listino € 29,90, disponibile nel secondo trimestre del 2024

TCL 40 NXTPAPER è disponibile da subito, al prezzo consigliato di € 199,90

TCL 40 NXTPAPER 5G è disponibile da subito, al prezzo di € 229,90

TCL NXTPAPER 11 è disponibile da subito, al prezzo di € 249,90

TCL LINKHUB HH132 Pro: disponibile a livello mondiale entro la fine dell’anno

TCL LINKKEY IK512: disponibile in EMEA nel quarto trimestre del 2024

