Notebook da gaming Asus in offerta su Mediaworld per i gamers

Giocare ai videogame è sempre una gran passione per tutti i grandi appassionati che cercano sempre una buona occasione per giocare, ovunque si trovano. Per questo c’è l’offerta di Mediaworld sul notebook da gaming di Asus da 15,6 pollici

I videogiochi, che grande passione! Ma a meno che non abbiate una console di ultima generazione, come una PS5 (che vi ricordiamo trovate in offerta sempre su Mediaworld), trovare un aggeggio utile per poter giocare a videogiochi di ultima generazione è molto difficile. Specialmente per quando si cerca un dispositivo con cui poter giocare ovunque vi troviate. Certo, potete provare con una Nintendo Switch per rimanere sempre con le console di attuale generazione, altrimenti ci sono le vecchie console portatili come PS Vita, PSP, Nintendo DS o il Gamecube per i più nostalgici. Ma c’è una grande novità che farà drizzare le orecchie ai giocatori appassionati dei titoli di nuova generazione. Su Mediaworld trovate in offerta questo notebook da gaming di Asus, una delle migliori marche per quanto riguarda i pc da gaming. Oggi questo notebook lo trovate al prezzo di 869 euro invece di 1199 euro, già di per sé un’ottima offerta. Potete trovare l’offerta cliccando qui.

Notebook da gaming Asus, l’offerta Mediaworld per i gamers

Non solo questo notebook è perfetto per i gamers, ma anche per i veri e propri nerd. Questo notebook ha infatti il logo di TUF Gaming ben in rilievo, con un design e delle sfumature che ricordano molto i tratti tipici degli anime. Ma il pezzo forte ovviamente sta nella GPU, che regala un’esperienza da gaming fluida e impedisce al sistema di bloccarsi grazie sia alla ventilazione che agli aggiornamenti ultra rapidi che liberano subito spazio e rendono meno pesanti gli upload e i download. Inoltre non può mancare la scheda GeForce, che rende anche la grafica dei videogiochi più dettagliata. Poi c’è anche il sistema audio Dolby Atmos, che vi darà l’impressione di star giocando in una sala cinematografica, infatti Dolby Atmos è in grado di avvolgervi completamente nella scena. Infine, ovunque voi vi troviate, con questo notebook avrete sempre una connessione ultra-veloce ovunque sia possibile averne una compatibile.

Questo notebook da gaming di Asus in offerta su Mediaworld è esattamente quello che i giocatori cercano. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.