Tokyo Games Show 2021: Nintendo non presenterà nulla

Il Tokyo Games Show 2021 è (quasi) alle porte e cominciano ad arrivare diverse informazioni sull’evento, tra cui la conferma che Nintendo non presenterà nulla

Il Tokyo Games Show, come ogni anno, e come sarà sicuramente durante questo 2021, è uno degli eventi a tema videoludico più importanti e per questa edizione stanno iniziando ad arrivare diverse conferme sulla presenza o non presenza di alcune software house e aziende; Nintendo non ci sarà e non presenterà nulla… almeno per quel che riguarda il campo dei titoli first party.

Nintendo non presenterà nulla durante il Tokyo Games Show 2021

La conferma della non presenza di Nintendo, durante il Tokyo Games Show 2021, è arrivata direttamente dal profilo ufficiale Twitter dell’azienda di Kyoto che ha confermato che non verrà presentato nulla durante l’evento nipponico. Ciò, però, non vorrà dire che l’ecosistema Nintendo Switch non sarà presente durante l’evento. Con questo intendiamo dire che alcuni titoli, che saranno disponibili anche per Nintendo Switch, saranno sicuramente presentati o approfonditi durante l’evento. Nessuna novità, però, per quel che riguarda i giochi first party. Ecco il cinguettio con cui la Grande N ha annunciato il tutto:

2021年9月30日から開催される「TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE」におきまして、任天堂はブースおよびゲームタイトルの出展をいたしません。他社インディーゲームの出展協力のみ行います。同イベントへの参加をご検討されている方は、お間違えのないよう、よろしくお願いいたします。 — 任天堂株式会社 (@Nintendo) September 3, 2021

Diversi rumor, però, nelle ultime settimane, suggeriscono la possibilità di un Nintendo Direct proprio nel mese di settembre e questo spiegherebbe l’assenza dell’azienda proprio durante il TGS 2021. Confermato, invece, uno Showcase PlayStation proprio per questo mese. Due scelte, dunque, quelle di Sonye Nintendo, molto simili e che potrebbero andare ad impattare proprio sul Tokyo Games Show 2021, magari con l’assenza di approfondimenti su esclusive Sony. Staremo a vedere che cosa accadrà.

