Formula 1: ecco il programma di Sky e non farà piacere ai fan

Sky ha annunciato il programma di Formula 1 e tutte le gare che vedremo nel corso di questa nuova stagione, ma i fan saranno su tutte le furie nel ricevere questa notizia molto spiacevole

Tra poco inizierà il Mondiale 2024 di Formula 1 e i fan non vedono l’ora di scoprire chi sarà il grande campione che riuscirà a raggiungere il primo posto e vincere la tanto agognata coppa d’oro. Domani giovedì 29 febbraio inizierà infatti il campionato, mentre il giorno dopo sarà la volta delle qualifiche, mentre sabato 2 marzo inizierà il primo Gran Premio stagionale sulla pista di Sakhir. Durante questi giorni di test la Ferrari ha dimostrato di essere molto agguerrita con la sua nuova monoposto SF-24, creando quindi una grande fiducia nei confronti di tutti i fan appassionati della scuderia del Cavalluccio Errante. Considerando però quanto sia potente e feroce la Red Bull, Charles Leclerc cerca di far mantenere la calma, è da vedere se la SF-24 è in grado di competere con la Red Bull.

Le gare di Formula 1 in programma su Sky

Dopo l’ultimo campionato, gli appassionati della Formula 1 si augurano che il campionato di quest’anno sia molto più equilibrato rispetto a quello passato, per questo non vedono l’ora di mettersi davanti alla TV fin dal primo Gran Premio in programma questo weekend. Purtroppo, però, c’è una brutta notizia che farà andare su tutte le furie i tifosi. Sky ha infatti annunciato quali saranno i Gran Premi che potremo vedere in questo Mondiale 2024 che saranno trasmessi anche su TV8. Ovviamente per noi italiani non poteva mancare il Gran Premio d’Italia a Monza, così come quello dell’Emilia Romagna.

La brutta notizia, però, è che queste saranno le uniche tappe che i telespettatori potranno seguire. Tutti gli altri 22 appuntamenti si potranno vedere solo su Sky e Now. Quelli che seguono la gara su TV8 potranno farlo solo in differita. Il primo appuntamento stagionale sarà visibile alle 21:30. Lo stesso discorso vale per le qualifiche, che verranno trasmesse in differita su TV8, tranne appunto Monza e Imola. Questa decisione ha ovviamente mandato su tutte le furie i fan, visto che finora le gare che potevamo vedere su TV8 erano almeno quattro o cinque. In compenso, però, potremo seguire in chiaro tutte e sei le Gare Sprint previste in questa stagione.

Davvero una brutta notizia. Che farete? Guarderete le gare su Sky o Now in diretta oppure seguirete le gare in differita su TV8? Diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo della Formula 1 e molto altro.