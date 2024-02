OPPO: rilancio in Europa con focus sull’IA e nuovi prodotti

OPPO ufficializza all’MWC 2024 il rilancio in Europa, concentrandosi stavolta sull’IA e sui nuovi prodotti

OPPO, dopo un anno difficile nel 2023, annuncia il suo rilancio in Europa con una nuova gamma di prodotti, nuovi servizi e un focus sull’intelligenza artificiale. Le novità sono state anticipate durante il Mobile World Congress (MWC) 2024.

OPPO in Europa: fine della diatriba con Nokia e nuova strategia

L’accordo con Nokia, siglato il mese scorso, ha posto fine alla controversia sui brevetti che aveva costretto OPPO ad abbandonare alcuni mercati europei. L’accordo include licenze per tecnologie 5G e comunicazioni satellitari, permettendo a OPPO di distribuire nuovamente i suoi prodotti in tutta Europa.

Bingo Liu, CEO di OPPO Europe, ha sottolineato l’importanza del mercato europeo per l’azienda: “L’Europa è sempre stata fondamentale per OPPO. La nostra missione rimane quella di offrire i migliori prodotti agli utenti europei. Siamo qui per restare, offrendo più scelta nel mercato degli smart device.”

Alleanza con Telefónica e focus sull’IA

OPPO ha inoltre annunciato una partnership strategica di tre anni con il gruppo Telefónica per la crescita nei mercati globali, con particolare attenzione all’Europa. L’azienda cinese investirà sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente dei suoi prodotti.

OPPO in Europa: ritorno della serie Find e nuovi prodotti

OPPO ha confermato il ritorno in Europa della serie Find, la sua gamma di smartphone top di gamma. Il CEO Liu ha annunciato “l’upcoming gen of Find Series” e un nuovo programma di garanzia di 4 anni sulle batterie. Non sono stati forniti dettagli sui nuovi modelli Find, ma ci si aspetta che includano le ultime tecnologie e innovazioni di OPPO.

Nuove speranze per il mercato europeo

Il rilancio di OPPO in Europa è una buona notizia per i consumatori che avranno accesso a una gamma più ampia di smartphone innovativi. L’azienda cinese è pronta nuovamente a competere con i big del settore grazie a una strategia solida e ad un focus sull’intelligenza artificiale.

