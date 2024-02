Trasformare la mobilità aziendale con il car sharing software

Se sapete cos’è il car sharing, sapete anche quanto può essere utile in termini di tempistiche e organizzazione aziendale: e se vi dicessimo che c’è un software ad aiutarvi?

Il progresso tecnologico ha cambiato notevolmente le nostre vite, o meglio, ha aumentato le emissioni di anidride carbonica di varie imprese. Pertanto, recentemente hanno cominciato ad apparire servizi e prodotti sempre più rivoluzionari in grado di regolare le conseguenze negative per il clima e l’umanità. Il car sharing è uno di questi servizi. Riducendo il numero di auto in circolazione è possibile ridurre grandi quantità di anidride carbonica. Con la crescente domanda di servizi di car sharing, è necessario controllare il processo di utilizzo di un’auto. Ecco come è apparso il car sharing.

I loro vantaggi sono la possibilità semplice e veloce di prenotare un’auto, pagarla e utilizzarla per il periodo di tempo richiesto. Inoltre, il titolare del car sharing potrà sempre vedere dove si trovano le auto della flotta e quando è necessaria la manutenzione per ciascuna di esse. Con l’avvento del software, il car sharing si trasforma in un sistema coerente e controllato, in cui ogni partecipante al processo ha i propri vantaggi. In questo articolo imparerai di più sui vantaggi dei servizi di car sharing per le aziende, sul motivo per cui le aziende hanno bisogno di utilizzare software di car sharing e cosa attende tutti in futuro quando condivideranno le auto.

Cos’è il car sharing

Il car sharing è un noleggio auto a breve termine considerato un servizio progressivo. Le auto a noleggio sono sparse per tutta la città con le chiavi inserite. L’utente deve solo scaricare l’applicazione, determinare la posizione dell’auto sulla mappa e pagare il servizio. Questa è un’eccellente opportunità per raggiungere il posto giusto se non hai la tua auto. Inoltre, le auto in car sharing vengono spesso utilizzate nei viaggi d’affari e di lavoro.

Il sistema di ha un impatto positivo sull’ambiente per diversi motivi:

Meno auto significano meno emissioni. Questa è l’ideologia fondamentale e principale delle società di car sharing. Immagina se 20 persone che vanno al lavoro oggi avessero la propria auto. Quanta anidride carbonica finirebbe in natura insieme ai gas di scarico? Ora immaginiamo che 10 di loro, non avendo un’auto propria, siano andati in autobus, 5 abbiano utilizzato i car sharing e altri 5 abbiano acquistato una bicicletta. Man mano che diminuisce il numero di auto in circolazione, diminuisce anche il numero di distributori di benzina. Il carburante inquina pesantemente l’ambiente. E meno viene utilizzato, maggiore è la probabilità di preservare gli ecosistemi nella loro forma originale. Grazie al servizio di car sharing una persona utilizza l’auto in modo più razionale, selezionando un modello per esigenze specifiche. Ad esempio, per un viaggio regolare in città, un utente può scegliere un’auto elettrica, riducendo così le emissioni. Se avesse la propria macchina con motore a benzina, difficilmente cambierebbe l’auto in favore di un’altra opzione.

Oltre ai vantaggi ambientali, il car sharing è un’opzione redditizia per l’utilizzo dell’auto da parte dei dipendenti dell’azienda. Le flotte di molte rinomate aziende sono costituite da auto noleggiate tramite il sistema di car sharing. Ciò elimina la necessità per i dipendenti dell’azienda di pagare un taxi o di risparmiare per la propria auto e, invece, possono prendere le auto in noleggio quando hanno bisogno di un viaggio d’affari o di un viaggio d’affari. A seconda di chi fornisce il servizio di car sharing e a quali condizioni, si distinguono le seguenti tipologie di car sharing:

Free-floating — utilizzo dell’auto con pagamento al minuto. Il contratto è concluso con la società che fornisce il servizio.

Peer-to-peer — un accordo tra due privati, in cui il proprietario di un’autovettura la cede per un uso a breve termine ad un’altra persona.

Fractional — comproprietà di un’auto da parte di un gruppo di individui o di una società. Ogni persona nel gruppo ha gli stessi diritti.

L’importanza della mobilità aziendale

La mobilità aziendale attraverso il car sharing porta enormi vantaggi alle aziende di tutto il mondo. Questa è una strategia che consente ai dipendenti di un’azienda di avere pieno accesso a qualsiasi auto in qualsiasi momento. Allo stesso tempo, le aziende non hanno bisogno di acquistare e mantenere una flotta di veicoli. L’azienda fornisce ai dipendenti l’accesso all’auto solo quando ne hanno realmente bisogno per un viaggio d’affari o per una riunione. E questo processo è regolato da un software speciale per il car sharing. Con il suo aiuto, i dipendenti possono sempre prenotare l’auto di cui hanno bisogno per le date del loro viaggio di lavoro.

La mobilità aziendale presenta anche vantaggi ambientali riducendo il proprio impatto ambientale. E non si tratta solo di ridurre il numero di auto in circolazione. Il car sharing aziendale può utilizzare solo veicoli elettrici o auto ibride. Ridurre l’impatto ambientale è un passo importante verso lo sviluppo di operazioni aziendali sostenibili. Le aziende che utilizzano servizi di car sharing aziendale dimostrano la loro disponibilità all’utilizzo delle nuove tecnologie. In una certa misura, ciò può attrarre nuovi talenti, rafforzando la fiducia nell’azienda.

Gli usi tradizionali del car sharing, come ad esempio il mantenimento di un grande numero di veicoli da parte di un’azienda, sono un’opzione costosa e inefficiente. In questo caso, l’azienda deve non solo acquistare diverse auto da utilizzare, ma anche verificarne costantemente la funzionalità e portarle per la manutenzione, fare rifornimento, lavarle e pulirle a secco. Per l’uso aziendale, tutto questo viene gestito dall’azienda che fornisce le auto per il noleggio a breve termine. Pertanto, la mobilità aziendale consente a un’azienda di risparmiare denaro, alleggerirsi di alcuni compiti e ridurre il proprio impatto negativo sull’ambiente.

Vantaggi del software di car sharing aziendale

Per gestire con competenza il car sharing aziendale e ottimizzare il lavoro è stato realizzato il. Combina molte funzioni, senza le quali sarebbe impossibile monitorare l’utilizzo e le condizioni dell’auto. Vediamo i vantaggi dei software aziendali per il car sharing:

—Innanzitutto, è la capacità dell’azienda di gestire in modo efficace le esigenze dei propri dipendenti. Ciò significa che grazie al programma è possibile vedere quale auto è necessaria e chi ne ha bisogno, per quanto tempo, oltre a caratteristiche aggiuntive, come un navigatore GPS o un bagagliaio capiente.

— Il programma rende conveniente prenotare un’auto e selezionare la data desiderata. Inoltre, il sistema mostra se un’auto è disponibile in un determinato giorno. Con un tale servizio diventa molto più semplice ordinare un’auto con le caratteristiche necessarie per un viaggio programmato.

— Utilizzando il software è possibile impostare un accesso individuale per ciascun dipendente. Ad esempio, un amministratore può modificare le caratteristiche o il numero di auto disponibili, ma i dipendenti dell’azienda possono solo prenotare un’auto. Questa funzionalità aiuta a prevenire l’uso non autorizzato del programma e garantisce la sicurezza del processo.

— L’integrazione con il GPS permette di tracciare gli spostamenti dei dipendenti per evitare l’utilizzo dell’auto per esigenze personali. Il sistema GPS mostra l’intero percorso dell’auto per tutta la durata della prenotazione.

—Utilizzando il software aziendale, è possibile ottenere un rapporto dettagliato sull’efficienza dell’utilizzo dei trasporti. Ciò offre all’imprenditore una comprensione completa dei risultati e dell’efficacia dell’implementazione della mobilità nella propria attività.

— Il software aziendale può essere integrato con altri programmi, ad esempio un database aziendale. Grazie a questa funzione il dipendente dell’azienda non deve inserire nuovamente i propri dati; il sistema li carica dalla carta dell’azienda.

Puoi valutare l’efficacia e i vantaggi del software di car sharing nella pratica. Tra gli esempi reali di aziende che sono riuscite ad aumentare l’efficienza operativa attraverso software aziendali per il car sharing, possiamo evidenziare la pratica della società americana Zipcar. L’azienda fornisce servizi di car sharing in modalità self-service. Fondata nel 2000, nel 2010 la flotta dell’azienda comprendeva già 8mila auto. Tra le altre cose, Zipcar fornisce un’applicazione aziendale con la quale le aziende possono ridurre i costi di manutenzione e mantenimento del proprio noleggio.

Considerazioni chiave per l’implementazione del software di car sharing aziendale

Il successo dell’utilizzo del servizio dipende dal software di car sharing scelto dalla tua azienda. Prima di dare la preferenza al primo programma che trovi su Internet, presta attenzione all’insieme delle funzioni. Il software di car sharing deve avere funzioni di prenotazione, pagamento, tracciamento del veicolo e reporting. Scopri quali metodi di crittografia dei dati utilizza l’azienda, perché da questo dipende il grado di protezione dei dati personali dei dipendenti e dell’azienda nel suo insieme. Lo stesso vale per il pagamento online sicuro.

Quando scegli un software per il car sharing, dovresti anche assicurarti che il fornitore del programma abbia una buona reputazione e la disponibilità di un supporto tecnico professionale che funzionerà 24 ore su 24 e possa risolvere eventuali problemi che sorgono durante il lavoro. Stimare il costo del programma. Deve rientrare nel budget della tua azienda e adattarsi al tuo modello di business.

Una caratteristica altrettanto importante sarà la possibilità di integrare il sistema in un programma esistente che la tua azienda utilizza per il lavoro e la comunicazione. L’integrazione può essere un processo complesso. Ma con il giusto approccio sarà più facile e sicuro.

Dopo aver selezionato diverse opzioni software, analizzare e identificare le funzionalità che saranno più importanti per la tua azienda. Determinare il budget e i tempi per l’integrazione. Quando scegli la versione finale del programma di car sharing, assicurati che supporti l’integrazione con il tuo sistema. Chiedi allo sviluppatore del programma una chiave API che verrà utilizzata per il processo di implementazione. Prima di integrare completamente il sistema nel software esistente della tua azienda, prova la versione – demo. I test possono aiutarti a identificare e risolvere potenziali problemi prima di connettere tutti i dati al programma. Quando implementi completamente il software, fallo passo dopo passo, collegando singoli moduli o reparti aziendali. Una transizione graduale ridurrà i rischi di fallimento dell’intero sistema. Dopo l’integrazione, è richiesta la formazione dei dipendenti. Quanto più velocemente si farà questo, tanto più velocemente il sistema ne trarrà beneficio. La formazione del personale può essere effettuata sotto forma di video di formazione, tenendo una conferenza o presentando a tutti il ​​nuovo programma individualmente. Non appena il sistema sarà integrato e i dipendenti inizieranno a utilizzare appieno il programma, inizia a monitorare le prestazioni del software. Ciò contribuirà a prevenire errori globali nel momento in cui si verificano e a salvare l’intero sistema dal fallimento. Ricorda – il backup è parte integrante dell’integrazione. Crea una copia prima di implementare il programma, quindi crea copie settimanalmente o anche quotidianamente. Ciò garantirà che i dati dell’azienda siano protetti in caso di guasti.

Il futuro della mobilità aziendale e del software di car sharing

Il potenziale di espansione e crescita del nel settore aziendale è molto ampio. Soprattutto considerando il crescente desiderio delle aziende di mobilità aziendale. Innanzitutto, le aziende sono interessate a ridurre i costi. Il car sharing aziendale è un’ottima opportunità per non pagare più del dovuto per le auto, come nel caso dell’organizzazione della propria flotta, e per non essere responsabili della manutenzione e del rifornimento dell’auto. In secondo luogo, l’efficienza nell’uso dell’auto da parte dei dipendenti aumenta riducendo i tempi di attesa. Se uno dei dipendenti avesse bisogno di una determinata macchina per un viaggio d’affari e in quel momento fosse occupata da un altro dipendente, dovrebbe programmare la riunione o cercare un mezzo di trasporto altrove. Grazie al software i dipendenti possono vedere quale auto è prenotata per quale data e possono pianificare il loro viaggio con un auto diversa.

Il sistema di è in continua evoluzione. Stanno emergendo nuovi modi per fornire alle aziende la mobilità aziendale. Ad esempio, sempre più spesso le aziende intraprendono un percorso di ecosviluppo utilizzando veicoli elettrici. Per fare ciò, ricevono una richiesta per una domanda in cui la flotta di veicoli sarà rappresentata da veicoli ibridi o elettrici. Molte aziende desiderano implementare software solo per i dipendenti che partecipano direttamente alle riunioni di lavoro. Il software può anche integrarsi con i trasporti pubblici, offrendo a una persona più opzioni per spostarsi.

Conclusione

La mobilità aziendale è una tendenza che le aziende moderne stanno seguendo. Il loro compito è fornire ai dipendenti l’opportunità di ottenere il trasporto per i viaggi d’affari e per i proprietari dell’azienda questa è un’ottima opportunità per ridurre i costi che potrebbero essere sostenuti se avessero una propria flotta di veicoli. Affinché la mobilità aziendale funzioni in modo efficace, è necessario implementare con competenza il car-sharing.