Intervista a Giovanna Farinola: la scrittura come forza che muove la vita

L‘arte è un mondo caratterizzato da innumerevoli sfaccettature. Musica, disegno, danza, recitazione, fotografia e scrittura. L’intervista a Giovanna Farinola si sofferma proprio su quest’ultima forma

Dante Alighieri, all’interno della Divina Commedia (nel XXXIII canto del Paradiso, v. 145), ci deliziò con questa frase: L’amor che move il sole e l’altre stelle. Il verso finale con cui il sommo poeta chiude la sua magnifica opera. A noi serve invece per aprire l’intervista con Giovanna Farinola, che ha fatto dell’amore per la scrittura il suo sogno, troppo grande per stare in un cassetto. Nata a Terlizzi il 14 Marzo 1994, ha girato il territorio circostante vivendo a Molfetta e trasferendosi poi a Bisceglie. Dopo tanti anni la giovane autrice ha voluto dare voce a se stessa pubblicando il suo romanzo, dal titolo Due vite.

Intervista: Giovanna Farinola ci spiega il suo percorso

L’arte tende a raccontare aspetti di noi che, probabilmente, rimarrebbero inespressi. Tra queste forme c’è la scrittura, che ti ha portato a farci viaggiare, pagina per pagina, all’interno di Due vite. Com’è nato questo romanzo?

Se rispondessi: da un sogno, sarebbe riduttivo. Ma è anche la verità. Un sogno così vivido da permettermi di scrivere uno screen-play in poche ore. Negli anni ogni tanto andavo a rileggerlo per immergermi in quel film mentale. Quando ho avuto l’opportunità e il tempo a disposizione, ho deciso cosa fare e in meno di qualche mese ho trasformato quei dialoghi in un racconto narrativo. Dando forma al romanzo e creando , intorno a quei dialoghi, una storia. Quindi sarà nato da un sogno, influenzato dalla visione serale di Gothika, ma è anche vero che probabilmente era solo lì rinchiuso nel mio inconscio che voleva essere liberato e, attraverso una semplice tastiera e delle lettere, è emerso.

Una sorta di progetto viscerale che mi ha preso completamente.

Un percorso amoroso, sentimentale e anche psicologico. Ti dispiacerebbe spiegarci questi tre aspetti del tuo libro?

Ho voluto rendere il più reali e umani possibili tutti personaggi. Caratterizzati fino alla punta dei capelli di ognuno di loro. Non ho lasciato niente al caso. Aurora, Stefan, Blake, Liam e persino personaggi secondari, come Sebastian o il rettore del college, hanno dei loro punti di forza e di debolezza che attraverso la narrazione ho voluto far emergere. Come noi nella realtà siamo succubi dei nostri sentimenti, anche i protagonisti di questo racconto attraverso le loro vicende fanno vedere quanto siamo fragili e forti allo stesso tempo.

Che sia il sentimento dell’amore, dell’amicizia, dell’odio o della paura e persino l’ipocrisia che viviamo quotidianamente con noi stessi, tutto è ben visibile all’occhio del lettore.

Intervista a Giovanna Farinola: il romanzo Due vite e il messaggio che vuole condividere

Due vite, un titolo accattivante e che lascia spazio all’interpretazione. Qual è il messaggio che vuoi lasciare con queste due parole?

È stata davvero dura per me trovare un titolo per questo romanzo. Fino dall’inizio della stesura della terza parte non avevo ancora in mente come chiamarlo. Poi ripensando a quello che realmente volevo che il lettore recepisse ho capito il titolo perfetto: Due vite. Non intese come due persone differenti, ma come la stessa. All’interno del racconto si scoprono lentamente e piacevolmente varie sfaccettature dei personaggi, dando l’impressione di vivere due vite, quella che presentano con le persone che incontrano e quella interiore, quella segreta, che mai vorremmo far scoprire agli altri.

In questo caso però i due protagonisti scopriranno come le loro due vite possano incrociarsi e anziché dare vita a un’addizione, possono creare una stabilità moltiplicata per se stessa.

Giovanna Farinola, intervista: ma chi c’è dietro l’artista?

Oltre allo sfondo puramente artistico, la domanda sorge spontanea: chi c’è dietro Giovanna Farinola?

Vorrei dare una risposta puramente filosofica: Tutto e Nessuno. Se prima di pubblicare questo libro pensavo di essere una semplice mamma, ormai moglie e casalinga con la passione per la lettura, la musica e il canto, dopo la pubblicazione ho capito che in questo mondo moderno in realtà sono il Nessuno che ha voglia di emergere e di non arrendersi.

Giovanna Farinola: obiettivi e sogni

La chiacchierata con Giovanna Farinola è stata davvero illuminante, poiché la giovane autrice si è raccontata con estrema sincerità ed umiltà, dopo essersi presa con forza il suo sogno, al quale è molto legata e per il quale deve essere molto fiera.

Il romanzo Due vite, pubblicato il 27 Gennaio 2024 dalla casa editrice BookSprint Edizioni, è disponibile su Amazon sia in formato cartaceo che digitale. Un romanzo rosa capace di catturare i lettori.

Il romanzo Due vite, pubblicato il 27 Gennaio 2024 dalla casa editrice BookSprint Edizioni, è disponibile su Amazon sia in formato cartaceo che digitale. Un romanzo rosa capace di catturare i lettori.