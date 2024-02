Team Nissan di Formula E e Coral Eyewear: velocità e stile

Il Team Nissan di Formula E ha stretto una nuova partnership con la start-up di moda sostenibile Coral Eyewear: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Il Team Nissan di Formula E ha annunciato la sua collaborazione con l’azienda di occhiali da sole e abbigliamento Coral Eyewear, con un accordo pluriennale. La partnership vedrà Coral Eyewear fornire i suoi prodotti distintivi, realizzati utilizzando plastica riciclata e materiali di origine vegetale, a tutti i membri del Team Nissan di Formula E per tutta la campagna 2023/24 e oltre. Inoltre, il marchio lancerà un’edizione speciale degli occhiali da sole dedicata al Team Nissan di Formula E, decorati con i colori e i loghi della squadra, in vista dell’E-Prix inaugurale di Tokyo alla fine di marzo.

Sono lieto di iniziare questa partnership con Coral Eyewear. La loro missione si allinea perfettamente con i valori del nostro team e della Formula E nel suo complesso, poiché entrambi cerchiamo di promuovere soluzioni rispettose del pianeta e mostrare al mondo che la sostenibilità non significa che la qualità debba essere sacrificata. Non vedo l’ora di lavorare con Coral Eyewear per raggiungere i nostri obiettivi condivisi nei prossimi anni.

Tommaso Volpe, amministratore delegato e team principal del Team Nissan di Formula E.

Coral Eyewear è un partner naturale per il Nissan Formula E Team, poiché entrambi i marchi condividono l’impegno per la sostenibilità senza mai scendere a compromessi sulla qualità del loro lavoro. Questa collaborazione consentirà inoltre alla squadra giapponese e ai suoi piloti Oliver Rowland e Sacha Fenestraz di sfruttare il palcoscenico offerto dal Campionato mondiale ABB FIA Formula E, per promuovere la moda sostenibile presso il pubblico di tutto il mondo.

Team Nissan di Formula E e Coral Eyewear: qualità premium a impatto ridotto

Fondata nel 2019 da George e Calvin Bailey, Coral Eyewear mira a fornire occhiali eleganti e di lusso utilizzando metodi di produzione basati su materiali riciclati e a base vegetale. L’idea innovativa ha attirato l’attenzione del presentatore televisivo inglese Jake Humphrey, che da allora ha investito nella giovane azienda. Ovviamente è sempre altissima l’attenzione alla responsabilità ambientale in ogni fase del processo di produzione e distribuzione del marchio.

Siamo immensamente orgogliosi di collaborare con il Team Nissan di Formula E, una delle squadre più amate del campionato. È emozionante vedere gli sviluppi della tecnologia elettrica passare dalla pista ai veicoli stradali, e Il team si sta chiaramente impegnando per scegliere opzioni sostenibili per tutto ciò di cui ha bisogno, in maniera sempre più sostanziale.

George Bailey, co-fondatore di Coral Eyewear.

Si tratta del primo marchio britannico a utilizzare nei propri occhiali il nylon rigenerato ECONYLⓇ, realizzato a mano nella loro fabbrica in Italia. Il polimero all’avanguardia previene 65.100 tonnellate di emissioni di CO2eq per ogni 10.000 tonnellate di materia prima, portando a una riduzione del 90% dell’impatto ambientale rispetto al nylon a base di petrolio. Carta riciclata e PET vengono utilizzati in tutti gli imballaggi, etichette e panni per occhiali. Oltre a ciò, il partner scelto per le consegne, DPD, gestisce 1.600 veicoli elettrici in tutto il Regno Unito, garantendo la sostenibilità dalla fabbrica sino alla consegna finale del prodotto.

