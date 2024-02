FIA WEC 2024: ecco il programma e gli orari della nuova stagione

Sta per iniziare la nuova stagione del 2024 di FIA WEC, ecco il programma con gli orari di tutte le attività previste per questa stagione e dove seguire l’evento

La nuova stagione del FIA WEC sta per iniziare e nella gara saranno presenti dei contendenti molto competitivi. Ora che sappiamo dove vedere il Campionato WEC 2024, siamo pronti al programma con tutti gli orari di tutte le novità che vedremo nel corso di questa nuova stagione. In questo campionato ci saranno ben 37 vetture iscritte al campionato promosso dall’Automobile Club de l’Ouest e molti sono dei nomi molto famosi che faranno drizzare le orecchie ai fan. Nella classe delle hypercar è ovviamente protagonista la Toyota, campione in carica.

I contendenti di FIA WEC 2024 che vedremo in programma

Toyota però dovrà vedersela con avversari temibili, come la Ferrari che è disposta a tutto pur di vincere e che quest’anno si presenta con la nuova 499P. Ma non solo, vedremo anche la Peugeot che proverà ad essere competitiva con la 9×8, ma in Medio Oriente arriverà con la Balance of Performance. Ci sono anche Porsche e Cadillac, ma le vere novità le vediamo con Alpine, BMW, Isotta Fraschini e Lamborghini, che saranno degli avversari da non sottovalutare per Toyota. Arriva poi una nuova classe, la LMGT3, nella quale troviamo anche dei costruttori di rilievo. Ma il nome che tutti attendono di più è quello di Valentino Rossi, al debutto con la BMW M4 #46 del Team WRT.

Programma del FIA WEC 2024

Dopo i test di prova iniziali si inizia a gareggiare nel weekend di gara con le due sessioni di Prove Libere del giovedì, il giorno successivo, di venerdì, ci sarà poi la terza sessione. Queste Prove Libere presentano delle novità interessanti: nella prima saranno promosse le 10 migliori classi di Hypercar e LMGT3. La 1812 km inizierà sabato e durerà 10 ore in totale. Per noi italiani, gli orari saranno i seguenti:

Giovedì 29 febbraio : Prove Libere 1: 10,20-11,50 e Prove Libere 2: 15,30-17,00

: Prove Libere 1: 10,20-11,50 e Prove Libere 2: 15,30-17,00 Venerdì 1 marzo: Prove Libere 3: 9,00-10,00. Qualifiche LMGT3: 14,00-14,12. Qualifiche Hypercar: 14,20-14,32. Hyperpole LMGT3: 14,40-14,50. Hyperpole Hypercar: 14,58-15,08

Sabato 2 marzo: Gara: 9,00-19,00.

Aspettate con ansia l’inizio dell’evento? Diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!