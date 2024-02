Recensione FRITZ!Powerline 1240 AX: internet mai così veloce!

In questa recensione parliamo del FRITZ!Powerline 1240 AX, prodotto in grado di assicurare connessione tramite le prese di corrente

Nel mondo moderno, dove la connettività affidabile e veloce è diventata essenziale per svolgere le nostre attività quotidiane, i powerline hanno guadagnato una posizione di rilievo nell’ambito delle reti domestiche. Il FRITZ!Powerline 1240 AX si inserisce in questo contesto come un’opzione all’avanguardia, progettata per offrire prestazioni eccezionali e una connessione stabile in tutta la casa. Dotato di tecnologie all’avanguardia e caratteristiche innovative, questo powerline promette di portare la tua esperienza di rete domestica a un livello superiore. Nella nostra recensione approfondita, esploreremo le sue funzionalità, le prestazioni e la facilità d’uso per determinare se il FRITZ!Powerline 1240 AX è la soluzione ideale per esigenze di connettività domestica.

Cos’è un powerline?

Prima di entrare nel merito della recensione, ci sembra giusto chiarire cos’è il dispositivo in oggetto. Un powerline è un dispositivo che sfrutta la rete elettrica domestica per estendere la connessione Internet in diverse stanze della casa. Funziona trasformando la rete elettrica in un percorso di trasmissione dati, consentendo ai segnali di attraversare i cavi elettrici esistenti. Il principio di funzionamento è semplice: il powerline trasmette dati attraverso la rete elettrica utilizzando prese elettriche standard, offrendo una connessione stabile e affidabile senza la necessità di cablaggi aggiuntivi. È un’opzione conveniente per estendere la copertura Wi-Fi in ambienti in cui il segnale wireless potrebbe essere debole o instabile.

Confezione e unboxing | Recensione FRITZ!Powerline 1240 AX

Come di consueto nei prodotti FRITZ!, la confezione del FRITZ!Powerline 1240 AX è curata nei minimi dettagli e presenta i classici colori distintivi dell’azienda, che trasmettono un senso di affidabilità e qualità. All’apertura della scatola, ci si trova di fronte a una disposizione ordinata e ben imballata dei componenti. All’interno, troviamo i due dispositivi principali, il 1240AX e il 1210, protetti da un imballaggio sicuro che ne garantisce l’integrità durante il trasporto. Accanto ai dispositivi, troviamo un cavo di rete per facilitare la connessione e le istruzioni di installazione, che guidano passo dopo passo l’utente attraverso il processo di configurazione. La cura nella presentazione e l’inclusione di tutti gli elementi necessari per l’installazione rendono l’unboxing del FRITZ!Powerline 1240 AX un’esperienza piacevole e senza intoppi.

Caratteristiche tecniche

Diamo adesso una panoramica generale di caratteristiche tecniche che ci sembrano importanti da conoscere:

Velocità di trasferimento : fino a 1200 Mbit/s

: fino a 1200 Mbit/s Crittografia: AES a 128 bit

AES a 128 bit Wi-Fi: Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s 2,4 GHz

Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s 2,4 GHz Input: 2 porte LAN gigabit

2 porte LAN gigabit Dimensioni dispositivi: 71 x 147,5 x 32,5 mm (senza spina)

Utilizzo e prime impressioni | Recensione FRITZ!Powerline 1240 AX

Parlando del design, i dispositivi del FRITZ!Powerline 1240 AX sono compatti e discreti, realizzati in plastica bianca semi lucida che si integra bene in qualsiasi ambiente domestico senza risultare invadente. Sulla parte frontale sono presenti LED di stato che forniscono informazioni rapide sul funzionamento dei powerline, semplificando il monitoraggio delle connessioni. Nella parte inferiore dei dispositivi sono posizionate due porte LAN gigabit che consentono il collegamento diretto a dispositivi che richiedono una connessione cablata, offrendo flessibilità nell’uso.

L’installazione del FRITZ!Powerline 1240 AX è estremamente semplice e veloce. Basta collegare il 1240 AX vicino al modem/router, preferibilmente tramite il cavo Ethernet incluso che offre una connessione stabile. Successivamente, si può procedere con l’installazione del secondo powerline, il quale si connetterà automaticamente al primo, semplificando ulteriormente il processo di configurazione. È possibile gestire e monitorare il sistema sia tramite l’app dedicata che attraverso il software FRITZ! disponibile per Windows e macOS, garantendo un controllo completo sull’intera rete domestica.

Durante i test condotti in un appartamento di nuova costruzione di circa 80 metri quadri, abbiamo riscontrato un’eccellente copertura dei dispositivi. È importante sottolineare che le performance dipendono dalla qualità dell’impianto elettrico: in generale, un impianto più recente con fili nuovi offre prestazioni superiori. La copertura Wi-Fi 6 si è dimostrata particolarmente efficace in questo contesto, offrendo una connessione stabile e veloce sia via Wi-Fi che tramite cavo Ethernet, confermando il FRITZ!Powerline 1240 AX come una soluzione affidabile per le esigenze di connettività domestica.

Funzionalità avanzate | Recensione FRITZ!Powerline 1240 AX

Il FRITZ!Powerline 1240 AX offre prestazioni avanzate, sicurezza dei dati e efficienza energetica. La crittografia AES a 128 bit garantisce la protezione delle comunicazioni, mentre la modalità Green Mode riduce il consumo energetico durante i periodi di inattività. L’interfaccia utente intuitiva permette la personalizzazione delle impostazioni per adattare la rete alle esigenze specifiche dell’utente, semplificando il processo di gestione. L’integrazione con il FRITZ!Box consente di controllare e monitorare il FRITZ!Powerline direttamente dall’interfaccia del router, garantendo un’esperienza di connettività senza interruzioni e sicura.

Conclusioni e prezzo

Il FRITZ!Powerline 1240 AX si rivela un’ottima soluzione per le abitazioni con muri spessi, dove la copertura Internet tradizionale potrebbe essere limitata. La sua capacità di sfruttare la rete elettrica domestica per estendere la connettività si dimostra efficace in queste situazioni, offrendo una soluzione affidabile e di alta qualità. Sebbene il prezzo sia leggermente superiore alla media, la qualità e le prestazioni del prodotto giustificano pienamente l’investimento. L’installazione rapida e semplice, insieme alle prestazioni ottimali, rendono il FRITZ!Powerline 1240 AX una scelta conveniente per coloro che cercano una connettività Internet stabile e veloce in tutta la casa. In definitiva, questo powerline si conferma come un’opzione affidabile e completa per migliorare l’esperienza di connettività domestica.





Cosa ne pensate di questo powerline? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.