Final Fantasy 7 Rebirth: trucchi e consigli dagli esperti in Materia

Per iniziare col piede giusto fuori da Midgar, ecco i consigli con cui affrontare i trucchi del mondo esterno di Final Fantasy 7 Rebirth

Con le porte verso il mondo al di fuori di Midgar alle, beh, porte, è normale che vogliate arrivare al day one di Final Fantasy 7 Rebirth quanto più pronti possibile per affrontarne le insidie: ed è qui che, come spesso avviene, subentrano i nostri trucchi o, per dirla in modo più realistico, i consigli più adeguati. Il gioco fonde tempi di reazione rapidi e strategie ben ragionate. E se è un po’ che non mettete mano all’episodio precedente, ovvero il Remake, la guida vi aiuterà a gestire quella che per molti potrebbe essere la prima esperienza moderna con Cloud Strife e compagnia. Il combat system sa essere frenetico, ed è senza dubbio stratificato: vediamo di passare in rassegna gli elementi come sono comparsi nella demo, prima del fatidico 29 febbraio (domani).

Flow generale dei combattimenti | Trucchi e consigli per Final Fantasy 7 Rebirth

Prima di parlare di trucchi o di consigli, vediamo come si svolgono i combattimenti in Final Fantasy 7 Rebirth. Lo scopo è attaccare, e pressare ogni nemico che ci si para davanti con le condizioni di Tensione e Stremo, gestendo al contempo i vari status di rito. In queste fasi, i nemici sono vulnerabili ai colpi e ai danni extra che infliggono, durante l’offensiva in cui guideremo i nostri personaggi. Si attacca con □ o con △, e così facendo si va a caricare la barra ATB con cui sferrare le mosse individuali più potenti. Queste ultime, a loro volta, riempiono l’indicatore di Sinergia per attacchi combinati tra i vari compagni, mentre Tensione e Stremo riempiono la barra Limite per attacchi personali ancora più devastanti. Concatenare attacchi richiede costanza e abitudine, ma vi darà soddisfazioni.

ATB (Active Time Battle): un combat system da chiarire a dovere | Trucchi e consigli per Final Fantasy 7 Rebirth

Gli scontri avvengono in tempo reale, permettendovi di muovervi liberamente durante la battaglia e colpire con □ o con △ per corroborare le abilità individuali. Ad esempio, Cloud alterna tra più “Assetti” (stili di lotta) con △, mentre R1 para i colpi altrui. Mettendoli a segno, si riempie la barra ATB una volta. Queste “cariche” possono essere utilizzate per sfruttare un’abilità ATB (spesso e volentieri un attacco speciale), usare una magia o consumare uno strumento. Alcune abilità potenti usano due delle già citate cariche. In altre parole, pertanto, dovrete giocare sulla varietà dei vostri colpi: attaccare, accumulare, riempire la barra, colpire con la mossa potente di rito, ripetere.

Abilità sinergiche: una spiegazione | Trucchi e consigli per Final Fantasy 7 Rebirth

Lottando al fianco di un commilitone, potrete attivare le Abilità sinergiche tenendo premuto R1 in combo con il tasto designato o, per controllare le suddette abilità pronte all’uso, con il touchpad. Oltre a colpire veramente duro o difendervi bene a seconda dei casi, le Abilità sinergiche riempiono le barre ATB di due personaggi in un colpo solo. Anche le mosse normali possono farlo, ma con le Abilità ci mettete meno tempo. Queste ultime hanno la loro barra separata sotto a quella ATB, divisa in cinque colonne. Usando certe abilità ATB la riempirete, come vedrete nell’angolo in basso a sinistra. Se due personaggi hanno raggiunto una carica sufficiente, la loro Abilità sinergica non vi costerà alcunché.

Tensione, Stremo e un suggerimento sulle abilità individuali | Trucchi e consigli per Final Fantasy 7 Rebirth

Colpire i punti deboli dei nemici (ottenibili con la Materia Analisi ottenibile nel capitolo dedicato a Nibelheim) li metterà sotto pressione con lo status Tensione. Ciò riempirà la loro barra di Stremo: se avete fatto le cose per bene, il nemico per l’appunto tentennerà, incapace di attaccarvi e succube di un moltiplicatore di danni. In questo stato, poi, il nemico vi aiuterà a riempire la barra Limite. Sebbene la barra si riempia anche quando i vostri personaggi subiscono danni. Nel menù principale, infine, ricordatevi di controllare le vostre abilità individuali selezionando un membro del team e premendo △. Così facendo avrete elenco e descrizione di tutte le abilità di ogni personaggio.

Tenete un nemico sott’occhio non appena iniziate a combattere | Trucchi e consigli per Final Fantasy 7 Rebirth

Sebbene il gioco piazzi un reticolo sui vostri nemici, usare il lock-on per agganciarli attivamente è il metodo più sicuro ed efficace per non distogliere mai lo sguardo da un determinato avversario. Per cambiare il nemico inquadrato dal puntatore, dovrete semplicemente muovere a ↔ la leva analogica destra. È però una funzione da impostare manualmente, questa, pertanto non aspettatevi di entrare automaticamente in modalità puntamento. Dovrete premere R3 non appena lo scontro comincia. Premendo □ in caso di reticolo rosso, invece, potrete colpire il nemico con un efficace Attacco anticipato.

Scambio rapido | Trucchi e consigli per Final Fantasy 7 Rebirth

Per trarre il massimo dal combat system dovrete cambiare personaggio di frequente, specie se avete attivato un’abilità ATB (per quanto sia spettacolare da vedere). Così facendo, riempirete in fretta la sua barra ATB. Per fare un esempio con il capitolo di Nibelheim nella demo, con una carica potete attivare subito Colpo Audace su Cloud, per poi passare subito al compare Sephiroth e attaccare con □ per iniziare a riempire la sua barra. A riempimento ultimato, selezionate l’abilità e tornate subito su Cloud. Lo scambio continuo è ottimo per tenere un nemico impegnato assicurandovi al contempo di avere sempre gli attacchi migliori a disposizione. In caso di più abilità, attivate la prima, cambiate personaggio e impartite un ordine al precedente con L2/R2 per usare l’altra carica. Usate inoltre la croce digitale per cambiare personaggio: si confà meglio alla lista verticale nell’angolo a destra.

Usate Analisi su ogni nemico | Trucchi e consigli per Final Fantasy 7 Rebirth

Non abbiamo parlato del capitolo di Nibelheim per caso: è qui che Cloud otterrà la Materia Analisi. Oltre a fornire lore sui nemici scansionati con essa, vi permette soprattutto di carpire le informazioni utili per indurli a Tensione e/o Stremo, nonché le ricompense da aspettarvi dopo averli sconfitti. Senza contare, poi, le statistiche essenziali quali debolezze e resistenze. Ogni schermata di Analisi fa da miniguida per sconfiggere un nemico. Una volta fatto ciò, potete rileggere la schermata in ogni momento toccando il touchpad. Non c’è niente da fare: il bestiario torna anche sotto mentite spoglie in ogni creazione di Square-Enix, e come sempre, spesso capita che torni… utile. Ahem.

Scorciatoie e altre storie | Trucchi e consigli per Final Fantasy 7 Remake

La navigazione nei menù, accessibile premendo ✘, è parte integrante del combat system. Sebbene inevitabile anche negli scontri maggiormente impegnativi, è possibile accedere alle magie essenziali e alle eventuali abilità ATB tenendo premuto L1 e premendo uno dei tasti frontali. I Comandi rapidi funzionano esattamente come avviene nella serie Kingdom Hearts. Le impostazioni di combattimento nel menù principale, inoltre, permettono di decidere le scorciatoie che considerate più opportune a seconda della situazione. Da queste parti abbiamo un debole per le magie curative con L1+✘, ma la scelta sta a voi.

Cloud dispone di attacchi a distanza sotto mentite spoglie | Trucchi e consigli per Final Fantasy 7 Remake

I nemici volanti come Alasonica vi abbattono nel vero senso della parola? Sì, sono irritanti, ma per vostra fortuna Cloud dispone di un attacco a distanza che forse non conoscevate. Premendo ○ potete schivare, e colpendo subito dopo con □ sferrerete raggi di energia con la spada in direzione del nemico che state mirando. Cloud non se la cava male neanche in aria, se è per questo. Molte delle sue abilità si possono attivare pure mentre siete in aria, compresa la schivata con ○. Siate solo pronti a venire riportati a terra dalla controffensiva dei nemici in aria. A proposito, con un’abilità in particolare vi lancerete in direzione del nemico inquadrato, rendendola un’ottima opzione per muovervi in direzione di ogni avversario lontano.

Riportate Aerith al Telecerchio Magico con △ | Trucchi e consigli per Final Fantasy 7 Rebirth

Parlavamo di magie, ma se c’è un personaggio con le giuste doti in merito, è Aerith. Nella demo ha accesso a due Telecerchi Magici, ovvero abilità che ne potenziano le abilità in una certa area. Con Cerchio Benedetto può usare due magie insieme, mentre Cerchio Luminoso la rende invincibile lanciando magie che ne potenziano l’attacco principale. Inoltre, i Telecerchi le consentono di schivare meglio mentre si trova al loro interno. Se li abbandona, potete rispedircela dentro premendo △. Può altresì schivare gli attacchi con la stessa mossa, ma il tempismo per riuscirci si affina col tempo. Dovrete andare per tentativi.

Nemici volanti, che passione!

Da leggere a denti stretti, questo è l’ultimo dei nostri consigli per affrontare degnamente Final Fantasy 7 Rebirth: si torna dunque ai nemici volanti e ai trucchi per gestirli. Gli attacchi ATB con una freccia accanto al loro nome indicano la possibilità di abbattere i nemici in volo una volta eseguiti. Esatto: avete voi la Spada Potens dalla parte del manico, stavolta. Queste mosse vi servono quando avete tra le mani personaggi come Tifa, che faticano a colpire gli avversari aerei. Badate che quelli più potenti, come i boss e le creature da sconfiggere nelle missioni di Chadley, non finiscono a terra tanto facilmente. Così come il Remake, anche in questo seguito il combattimento è rapido ma strategico. Ciononostante, dovremmo avervi detto ciò che vi serviva.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi ci siamo riusciti? Fatecelo sapere qui sotto