Lavatrice BEKO: l’offerta MediaWorld che stavi cercando

In offerta su Mediaworld trovi la lavatrice BEKO MWUXS71282AI/IT, una soluzione affidabile e efficiente per le esigenze di lavaggio di ogni famiglia, offrendo prestazioni di alta qualità

Una vasta gamma di funzionalità avanzate sono disponibili grazie a BEKO MWUXS71282AI/IT, una lavatrice con un’ampia capacità di riempimento di 7 kg, progettata per garantire prestazioni efficienti e risultati di lavaggio ottimali. Dotata di caricamento frontale, questa lavatrice si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico grazie al suo design freestanding. Il livello di rumorosità durante il ciclo di centrifuga è di 72 dB(A), garantendo un funzionamento discreto e silenzioso. La lavatrice offre una gamma versatile di 15 programmi, tra cui lavaggio a mano, programma lana, programma eco e lavaggio rapido. Grazie a questa varietà di opzioni, è possibile soddisfare le esigenze di lavaggio di ogni tipo di tessuto e carico. Tra le sue funzioni speciali, la BEKO MWUXS71282AI/IT offre la possibilità di utilizzare il vapore per un lavaggio ancora più efficace. Dotata di un motore inverter, la lavatrice assicura un funzionamento efficiente e silenzioso, riducendo al minimo il consumo energetico. Puoi acquistarla in offerta da MediaWorld al prezzo incredibile di 319,99 euro.

Lavatrice BEKO in offerta su Mediaworld: robusta e stabile durante l’uso quotidiano

Il cestello in acciaio inox Aquawave garantisce una pulizia delicata ma efficace dei capi, mentre la presenza di una cerniera facilita l’apertura e la chiusura dello sportello. Non dotata di connettività LAN wireless o compatibilità con app, la lavatrice è controllata tramite un display intuitivo e offre la visualizzazione del tempo residuo per monitorare il progresso del ciclo di lavaggio.

Con dimensioni di 60 cm (larghezza) x 84.5 cm (altezza) x 45 cm (profondità), la lavatrice si adatta facilmente agli spazi domestici. Il suo colore bianco e il design elegante la rendono una scelta versatile ed esteticamente gradevole. Con un peso di 64 kg, la lavatrice è robusta e stabile durante l’uso quotidiano.

