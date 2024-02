L‘8 marzo 2024 aprirà ufficialmente la terza edizione della Biennale della Fotografia Femminile di Mantova, una vetrina in cui poter conoscere e approfondire i lavori fotografici di importanti artiste italiane e internazionali, in tutti i weekend sino al 14 aprile 2024

Dislocata in diverse sedi storiche di Mantova, la Biennale della Fotografia Femminile è organizzata dall’Associazione La Papessa, con il Patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Mantova, e con il sostegno di Fujifilm Italia. La direzione artistica della è affidata ad Alessia Locatelli che per l’edizione 2024 ha individuato il titolo “Private”, che racchiude in sé vari significati.

Il tema “Private” spazia tra i molteplici linguaggi della fotografia e si riferisce alla sfera della vita privata, al concetto di privacy nei suoi aspetti pubblici e privati, sia nel mondo fisico sia sui social network. Esplora il tema della censura, il mondo virtuale e la condivisione online, oltre alla realtà post-fotografica e alla sorveglianza attraverso le telecamere. Riflette sulla dicotomia tra spazio pubblico e privato, tra realtà e virtualità.

Biennale della Fotografia Femminile: dall’8 marzo a Mantova

La Biennale della Fotografia Femminile si impegna tradizionalmente su temi sociali e geopolitici come l’istruzione, il classismo, gli effetti della migrazione sulla privazione di terre, economia, libertà civili e neo-colonialismo.

Da sempre, FUJIFILM si impegna nel sostenere progetti volti a promuovere la cultura dell’immagine, così come iniziative mirate a valorizzare il ruolo e l’empowerment della figura femminile sia nel contesto sociale che professionale. In linea con questo impegno, FUJIFILM Italia è orgogliosa di essere al fianco della Biennale della Fotografia Femminile di Mantova fin dalla sua fondazione.

Biennale della Fotografia Femminile: dall’8 marzo a Mantova | Il programma

L’edizione 2024 segue il formato delle precedenti, presentando mostre principali di fotografe italiane e internazionali presso Palazzo Te Tinelli, Casa di Rigoletto, Casa del Mantegna, Galleria Disegno, Spazio Arrivabene2 e Casa del Pittore. Tra gli artisti in mostra vi sono Daria Addabbo, Luisa Dörr, Kiana Hayeri, Esther Hovers, Tamara Merino, Thandiwe Muriu, Photos2 Solitary, Claudia Ruiz Gustafson, Newsha Tavakolian, Cammie Toloui, insieme ad una selezione di foto di Lisetta Carmi in collaborazione con l’Archivio Lisetta Carmi, Martini e Ronchetti (Genova).

Oltre alle mostre, l’evento include una Open Call per un Circuito Off, letture portfolio, workshop, laboratori didattici per bambini, conferenze e la proiezione dei sei docufilm “Le Fotografe”, ideati, scritti e diretti da Francesco G. Raganato, e prodotti da TERRATREMA FILM per SKY ORIGINAL.

Le fotografie selezionate dalla Open Call saranno esposte gratuitamente in luoghi pubblici della città, coinvolgendo i commercianti e offrendo un’opportunità per coinvolgere l’intera comunità cittadina e i turisti, attirando la loro attenzione verso l’evento.

l Sublimista, rivista letteraria e fotografica che ispira la ricerca del Sublime attraverso storie di artisti, opere e luoghi, prosegue il progetto “Ritratti Istantanei alla Ricerca del Sublime”, avviato durante l’edizione BFF 2022. In questa ricerca sarà affiancato da INSTAX by FUJIFILM.

Artisti e pubblico saranno i protagonisti di ritratti scattati con le fotocamere istantanee INSTAX. Le stampe verranno poi esposte su un photo wall dedicato nella suggestiva cornice della Casa del Mantegna e pubblicate nello “Speciale Biennale BFF” del sublimista.it, oltre a essere condivise sui social media con l’hashtag #InstaxSublimiBFF. Ad ogni soggetto ritratto verrà posta la domanda “Qual è il significato del Sublime per ciascuno di noi?”, e farà da filo conduttore al progetto.