Elden Ring: Shadow of the Erdtree, tutti i dettagli del trailer del DLC

In questo articolo andremo ad esaminare il gameplay trailer del DLC di Elden Ring, evidenziando tutti i dettagli più importanti che siamo riusciti a scovare

Nonostante sia passato davvero molto tempo dall’uscita di Elden Ring, il titolo continua a far parlare di se anche oggi e tutt’ora conta tantissimi giocatori attivi. Ovviamente, vista la popolarità del titolo, tantissimi fan in tutto il mondo sono impazienti di avere tra le mani l’attesissimo DLC Shadow of the Erdtree.

Recentemente FromSoftware ha pubblicato il primo trailer vero e proprio dell’espansione e questo ovviamente ha acceso ancora di più il fuoco dell’hype. Il gameplay mostrato infatti era pieno di tantissime novità sia per quanto riguarda i contenuti veri e propri che per l’intricata storia del gioco. Se volete star certi di non esservi persi nulla di importante durante la visione, in questo articolo vi parleremo di tutti i dettagli più importanti che abbiamo scovato all’interno del trailer del DLC di Elden Ring.

Il bozzolo di Miquella | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

Il trailer di Shadow of the Erdtree si apre rivelando in maniera molto poco velata quale sarà l’ingresso del DLC. All’inizio del video infatti è possibile notare una misteriosa figura con un mantello che si trova in cima al palazzo della dinastia Mohgwyn. L’individuo sta fissando il bozzolo che contiene il corpo ormai adulto di Miquella, la figura principale intorno al quale ruota tutto il DLC.

La composizione di questa scena rende abbastanza palese che per entrare in Shadow of the Erdtree sarà necessario interagire con il corpo del semidio e questo viene anche confermato da un dialogo fuoricampo. Durante il trailer infatti sarà possibile ascoltare una voce che suggerisce al giocatore di toccare la mano di Miquella per poter accedere alla terra delle ombre.

Vista la posizione del bozzolo, per accedere ai contenuti del DLC i giocatori saranno costretti a proseguire un bel po’ all’interno del gioco e dovranno per forza di cose anche sconfiggere il signore del sangue, un boss veramente molto pericoloso. Se quindi avete intenzione di creare un nuovo PG per affrontare l’espansione, probabilmente vi converrà iniziare a prepararlo già qualche giorno prima.

La terra delle ombre | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

In genere la maggior parte dei DLC dei giochi FromSoftware sono ambientati in altre epoche oppure dimensioni alternative, ma questa volta non sarà così. La terra delle ombre infatti è un reale luogo del mondo di Elden Ring che per motivi attualmente sconosciuti è stato nascosto in quello che sembra essere un diverso piano di esistenza.

Questa terra a quanto pare un tempo era abitata da una popolazione con delle proprie tradizioni molto diverse da quelle dell’ordine aureo che, come accadde un po’ in tutto l’Interregno, fini sotto il controllo delle forze della Volontà Superiore. Inoltre è stato confermato che in questo posto è nato l’Albero Madre, e inoltre è anche la terra d’origine di Marika e il luogo in cui è ascesa al rango di divinità.

Messmer l’impalatore | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

Il grande protagonista di questo trailer è certamente Messmer, un nuovo personaggio che non era mai stato nominato in maniera diretta durante la storia base. A quanto pare questo individuo è un altro semidio figlio di Marika, ma la sua esistenza è stata tenuta nascosta a causa dei suoi peccati verso l’Albero Madre.

Per il momento non sappiamo molto di questo personaggio, ma ci sono alcuni dettagli su cui possiamo soffermarci per gettarci in qualche piccola speculazione. Innanzitutto, vista l’iniziale del suo nome e i capelli rossi, è probabile che Messmer sia un figlio diretto di Marika e Radagon. Inoltre durante il trailer abbiamo visto che questo boss utilizza una fiamma rossa molto simile a quella dei giganti e sulle sue spalle posa un serpente rosso che ricorda quello di Rykard. Entrambi questi elementi sono visti come blasfemi dall’Ordine Aureo e sicuramente si ricollegheranno ai peccati che hanno portato all’esilio di Messmer.

Si torna nell’open world | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

Durante il trailer abbiamo avuto modo di vedere diversi spettacolari scorci dell’area in cui si svolgerà il DLC. Ovviamente questo luogo sarà esplorabile in sella alla vostra cavalcatura e conterrà al suo interno diversi dungeon. L’area inoltre sembra essere davvero molto grande, dato che in un’intervista è stato confermato che sarà grande all’incirca come Sepolcride ma allo stesso tempo sarà più densa di contenuti.

Elementi della terra delle ombre | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

Attualmente non conosciamo nel dettaglio come sarà composta questa nuova regione, ma dal trailer abbiamo potuto vedere diversi scorci di aree molto interessanti. Ad esempio è possibile vedere un palazzo che ricorda molto l’accademia di Raya Lucaria, uno splendido castello che presenta alcuni elementi tipici di Farum Azula e, ovviamente, anche una nuova zona paludosa. Inoltre nel trailer è possibile vedere anche un’area ricca di lava che ricorda molto le tombe degli eroi sparse in tutto l’interregno. Questo può voler dire che anche nella regione del DLC sarà possibile affrontare nuovi dungeon secondari come quelli presenti nel gioco base.

Boss dell’open world | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

Ovviamente essendo una nuova area aperta, anche qui saranno presenti dei boss dell’open world. Per il momento non sappiamo se alcuni nemici ricorrenti come i cavalieri notturni o i draghi faranno il loro ritorno, ma nel trailer ne abbiamo potuti vedere di nuovi. Nel video infatti è presente una strana creatura che ricorda un ippopotamo e un cavaliere in sella ad un cinghiale corazzato, due miniboss che sicuramente potremo affrontare anche in sella a Torrente. Inoltre c’è anche un enorme gigante metallico infuocato, ma è anche possibile che sia un boss vero e proprio.

Drago cinese | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

Oltre a Messmer e ai mini boss che gireranno per l’open world è stata anche mostrata una nuova creatura molto strana. Questo essere sembra essere una sorta di ibrido tra umano e animale, presenta elementi tipici dei presagi e si muove in una maniera davvero molto eccentrica. La misteriosa creatura sarà sicuramente uno dei boss principali del DLC, ma in realtà potrebbe essere molto meno strana del previsto.

FromSoftware ha sottolineato più volte l’unicità delle tradizioni del popolo della terra delle ombre e questo bizzarro essere potrebbe sicuramente derivarne. Il movimento della creatura infatti ricorda molto la tipica danza del dragone cinese e anche il suo miscuglio di caratteristiche lascia pensare ad un costume. Questo vuol dire che il boss probabilmente in realtà è costituito da due o più individui che si muovono all’unisono dentro ad un costume, e non è da escludere che abbia una seconda fase in cui vi combattono in maniera più tradizionale.

Nuovi personaggi | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

Oltre ai grandi personaggi che fungeranno da protagonisti di Shadow of the Erdtree, questo DLC includerà al suo interno anche tanti nuovi NPC secondari. Nel trailer infatti abbiamo potuto vedere una danzatrice vestita di rosso, una sorta di centurione che richiama i gargoyle del gioco base, un possente guerriero in armatura pesante e una figura mascherata.

La maggior parte di questi NPC probabilmente ricoprirà il ruolo di semplice avversario umanoide, ma altri invece potrebbero portare ad intere questline. Per esempio nel trailer compare un personaggio vestito in abiti Cariani seduto su un trono che sicuramente non si limiterà ad attaccarvi senza spiccicare parola.

Nuovi equipaggiamenti | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

Ovviamente come in qualsiasi espansione che si rispetti Shadow of the Erdtree arricchirà il gioco con tanti nuovi equipaggiamenti. Per quanto riguarda le armature di sicuro ci saranno tanti nuovi set unici e per il momento possiamo dare per scontato che tutti i vestiti degli NPC di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo saranno indossabili anche dal vostro senzaluce.

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti offensivi invece la situazione sembra essere anche migliore del previsto. Oltre alle ovvie nuove armi infatti sembra che il DLC aggiungerà ben 8 categorie di armi completamente inedite. Per il momento sappiamo che tra queste saranno presenti odachi e gyakute ken (spade a impugnatura invertita), ma le altre sono ancora un mistero. Sappiamo però che il DLC aggiungerà anche una balestra automatica, uno scudo-lancia, dei tirapugni che consentono di usare le arti marziali e nuove armi da lancio, ma non sappiamo se faranno parte delle nuove categorie.

Infine ovviamente saranno presenti anche dei nuovi attacchi magici. Nel trailer abbiamo visto due nuovi incantesimi associabili a quelli del crogiolo che permettono di far spuntare grossi aculei oppure ali al vostro PG, ma ce n’è anche uno che permette di evocare la testa di un orso proprio come accade con gli incantesimi draconici. Infine sembra esserci anche una stregoneria completamente nuova legata alle farfalle e che ricorda molto la piromanzia ammaliamento di Dark Souls.

Ritorno nel sottosuolo? | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

A un certo punto del trailer è possibile notare una sorta di cavaliere scheletrico in sella ad un cavallo decrepito. Questa creatura potrebbe essere un altro boss vagante dell’open world, ma l’arena in cui si trova è molto particolare. Il nemico infatti sembra essere all’interno di una grotta che ricorda molto alcune aree del sottosuolo dell’interregno. Se così fosse, allora probabilmente anche in questo DLC avremo la possibilità di avventurarci sottoterra.

Nuova meccanica | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

Questo dettaglio non è legato direttamente al trailer del DLC di Elden Ring, ma arriva da un’intervista rilasciata da Hidetaka Miyazaki. Stando alle parole del game director, Shadow of the Erdtree offrirà al giocatore una nuova meccanica di potenziamento unica che sarà disponibile solo li. Per il momento non sappiamo molto di questa nuova feature, ma Miyazaki ha affermato che funzionerà in maniera molto simile al livello di forza in Sekiro.

Un compito da Lord? | Elden Ring: i dettagli del trailer del DLC

Per concludere questo articolo vogliamo lanciarci in una piccola speculazione basata su un dialogo del trailer. A un certo punto del video infatti Messmer dice: “Madre come hai potuto elevare a lord un essere così privo di luce?“. Questa frase lascia pensare che al momento dell’incontro con il boss il vostro personaggio sia già diventato Lord e che di conseguenza abbiate già raggiunto uno dei vari finali.

Questa possibilità è davvero molto intrigante, ma purtroppo è anche estremamente improbabile. Nella storia di FromSoftware infatti tutti i DLC sono sempre stati slegati dalla storia principale e inoltre in nessuno dei loro giochi è mai esistito un reale post game. Di conseguenza è molto più probabile che Messmer stia parlando del fatto che Marika voglia che un senzaluce ottenga il titolo di Elden Lord oppure che non si stia riferendo al vostro protagonista ma ad un altro personaggio, magari Godfrey.

Pronti a una nuova avventura

Qui si conclude il nostro articolo dedicato ai dettagli presenti nel trailer del DLC di Elden Ring. Se avete adocchiato qualche altro elemento interessante nel gameplay mostrato da Bandai, fatecelo sapere con un commento.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà disponibile dal 20 giugno per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.