Nella storia della televisione si possono consigliare davvero tantissime serie tv, ma alcune di esse sono molto particolari e creano delle sensazioni strane collegate a profonde riflessioni. Questo è assolutamente il caso di Black Mirror, qui vediamo dove vedere la storica serie tv sci-fi che è rimasta impressa nella mente di chiunque l’abbia vista

Perché proprio Black Mirror? Ci sono tanti motivi per cui consigliamo a tutti di vedere questa serie, ideata da Charlie Brooker. Possiamo però riassumere il tutto dicendo che questa è una serie antologica, quindi gli episodi sono tutti autoconclusivi e non si crea alcun collegamento tra una storia e l’altra. Black Mirror ha occupato un posto nel cuore sia della critica che del pubblico perché ogni singolo episodio lascia dei profondi spunti di riflessione su alcune tematiche che mostrano in ciascun episodio della serie. Pensate che la serie tv continua ad esistere e non è ancora giunta alla sua conclusione, infatti hanno annunciato la settima stagione della serie antologica. Scopriamo insieme dove vedere Black Mirror!

Netflix | Black Mirror: dove vedere la storica serie sci-fi

Inizialmente Black Mirror era una serie tv di nicchia, destinata ad un pubblico molto ristretto. Le cose sono cambiate quando Netflix ha acquistato i diritti della serie tv. Su questa piattaforma potrete infatti recuperare tutte le stagioni che compongono la serie e godervi ogni singolo episodio. Come dicevamo prima, la particolarità di questa serie si trova proprio nella sua antologia. Nessun episodio è collegato, ognuno racconta una storia a sé e mostra tutti i rischi che ci possono essere con lo sviluppo della tecnologia, mostrandoci spesso e volentieri delle sequenze inquietanti e distopiche che rimangono impresse nella mente e diventano impossibili da dimenticare.

Come vedere Black Mirror su Netflix

Come di consueto, per vedere una serie su Netflix avete bisogno di un piano di abbonamento. Potete sceglierlo recandovi sul sito ufficiale. Ci sono tre piani, quello standard con pubblicità al prezzo di 5,49 euro al mese, col quale potete vedere i programmi a bassa risoluzione e su un solo dispositivo. L’altro piano è quello standard al prezzo di 12,99 euro al mese, senza interruzioni pubblicitarie e potete guardare i programmi su due dispositivi in contemporanea in HD, oltre a poterli scaricare. Infine c’è il piano premium, al prezzo di 17,99 euro al mese, in questo caso potete guardarli su 4 dispositivi contemporaneamente e in risoluzione Full HD.

