Shin Megami Tensei V: Vengeance, aperti i preorder

Nelle scorse ore, Atlus ha annunciato di aver aperto i preorder di Shin Megami Tensei V: Vengeance, la versione definitiva del celebre gioco: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Che Shin Megami Tensei V ci sia piaciuto veramente tanto, ponendosi, a nostro parere, ai vertici del genere lo sapete già. Ve ne abbiamo parlato (pure troppo) approfonditamente nella nostra recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui. Altrettanto indubbio è il nostro desiderio di vederlo arrivare su altre piattaforme che non siano Nintendo Switch che, al netto della bellezza della portatilità, non riusciva a dargli tutto quello che meritava, tecnicamente parlando. Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, Atlus ha annunciato l’arrivo di Vengeance, la versione definitiva del celebre gioco, anche su PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One, oltre che sull’ibrida di Nintendo.

Aperti i preorder di Shin Megami Tensei V: Vengeance

E nelle scorse ore, la stessa Atlus ha annunciato di aver aperto i preordini per Shin Megami Tensei V: Vengeance, su tutte le piattaforme. I preorder sono disponibili in versione fisica per tutte le piattaforme annunciate, mentre per quel che riguarda la versione digitale manca Nintendo Switch (maggiori dettagli arriveranno in seguito). Come bonus preorder, Atlus offre due set di Tesori Sacri, che possono essere utilizzati senza limiti in combattimento:

Granata Lucente : infligge danni ai nemici

: infligge danni ai nemici Perlina di Haraedo: recupera PV a tutti gli alleati

In occasione del lancio dei preordini, Atlus ha anche divulgato un nuovo trailer di Shin Megami Tensei V: Vengeance, che potete trovare proprio a metà articolo! Fra le novità di Vengeance troviamo un’esperienza di gioco più accessibile, un sistema di combattimento migliorato, nuove esperienze con i demoni e maggiore esplorazione del campo, nonché nuovi personaggi, nuove zone da esplorare e un ulteriore dungeon.

Fateci sapere se siete interessati ai preorder di Shin Megami Tensei V: Vengeance qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema videoludico e tech!