The Walking Dead: The Ones Who Live, ecco la data d’uscita

Una delle serie di zombie più amate al mondo sta per tornare e lo sta per fare con la nuova serie spin-off con protagonisti Rick Grimes e Michonne. Stiamo parlando di The Walking Dead: The Ones Who Live, annunciata anche la data d’uscita ufficiale

Se dobbiamo pensare a una serie tv famosa con gli zombie, ci viene automaticamente da pensare a The Walking Dead. Questo è uno dei mondi di zombie più iconici e amati della storia della televisione. La fine della serie tv originale ci ha lasciati con l’amaro in bocca, ormai molto affezionati ai suoi personaggi protagonisti. La AMC ha creato infatti alcuni dei personaggi più carismatici della storia delle serie tv, come Daryl Dixon e Negan. Ora, però, dopo aver visto la serie tv spin-off con protagonista Daryl Dixon, stanno per tornare altri due personaggi molto amati della serie tv originale: Rick Grimes e Michonne. I due protagonisti torneranno in The Walking Dead: The Ones Who Live e abbiamo una data d’uscita ufficiale.

Data d’uscita di The Walking Dead: The Ones Who Live

Questa nuova serie tv spin-off arriverà tra pochi giorni e presto potremo finalmente rivedere Rick Grimes e Michonne riunirsi dopo tanto tempo . I fan della serie principale non possono fare altro che gioire, visto che aspettavamo tutti da tempo di rivedere la reunion tra i due amati, dopo la morte apparente di Rick nella nona stagione di The Walking Dead. La storia d’amore di Rick e Michonne è davvero tragica, dato che si è “conclusa” con un finale davvero terribile, per il quale Rick si era dato per morto e quindi separato dal resto del gruppo con Daryl, Maggie, Carol e compagnia bella. Ora non resta che scoprire quante cose sono cambiate e se i due si ricongiungeranno subito insieme appassionatamente o saranno costretti a scontrarsi. La prima puntata è già disponibile su AMC+ dal 25 febbraio. Gli episodi in tutto saranno sei e il resto uscirà nei seguenti giorni.

Episodio 2 il 3 marzo 2024

Episodio 3 il 10 marzo 2024

Episodio 4 il 17 marzo 2024

Episodio 5 il 24 marzo 2024

Episodio 6 il 31 marzo 2024

Con l’episodio finale di questa mini-serie si conclude così il ciclo di queste mini-serie, ma la storia continuerà con la seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon. Voi cosa ne pensate? Guarderete la serie? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

