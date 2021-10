The Legend of Zelda: il ritorno al Game & Watch

Alzi la mano chi non ha mai giocato ad un qualsiasi The Legend of Zelda in 8 bit, bene, ora potrete rifarlo grazie alla versione Game & Watch in arrivo a novembre

Come già annunciato nel corso dell’ultimo E3 2021, alcuni dei capitoli storici che compongono la saga di The Legend of Zelda, stanno per tornare nelle mani dei videogiocatori sotto forma di Game & Watch il 12 novembre. Una “mossa” che già si intuiva con la versione dello stesso per Super Mario Bros., ma partiamo dal principio.

Game & Watch: dopo Mario è il turno di Zelda!

L’esperienza di gioco in formato tascabile che offre il Game & Watch rinnova dunque la sua formula con alcuni capitoli davvero interessanti per il The Legend of Zelda di qualche anno fa. Oltre alla sua prima storica avventura uscita per NES, al pacchetto si aggiungono anche il secondo The Adventure of Link (anch’esso per NES) ed anche quel curioso Link’s Awakening che uscì per il mitico Game Boy.

Oltre a questi, all’interno di questa piccola chicca che urla retrogaming ovunque e comunque, ci sarà anche un orologio con Link giocabile e persino un piccolo mini gioco storico dal titolo Vermin. Esatto, proprio quello dal quale è stato tratto uno dei personaggi di Super Smash Bros!

A questo punto il massimo della goduria videoludica sarebbe trovare una versione da portare in tasca che contiene anche l’eccezionale A Link to the Past per SNES (incluso nel parco titoli della sua versione mini) oppure un ipotetico Nintendo 64 mini con al suo interno dei pilastri come Ocarina of Time oppure Majora’s Mask. Per intanto fissatevi sul calendario il 12 novembre.

In ogni caso, per rinfrescarvi un po’ la memoria, che ne dite di andare a recuperare qualche titolo simile al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!