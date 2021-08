Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Quando si parla di console che hanno fatto storia nel retrogaming, c’è sempre spazio per il caro vecchio Nintendo 64, papà di alcuni dei migliori giochi di sempre

Dopo il successo colossale dello SNES, il Nintendo 64 ha pensato bene di far cascare la mascella ai tantissimi fan in giro per il mondo grazie ad un’accurata selezione di giochi (considerati ancora oggi tra i migliori di sempre oltre che del retrogaming), al look accattivante e, soprattutto, alle tre dimensioni. Non appena si è visto, casualmente, il buon Mario sfrecciare in tutte le direzioni la gente è letteralmente impazzita e le vendite della console sono schizzate alle stelle! Ma bando alle ciance e diamo quindi una breve occhiata a queste glorie videoludiche mai dimenticate.

Un controller non proprio all’altezza: 3D e 3 punte

Purtroppo se c’è una cosa che tutti i possessori di quella console ricordano bene è il controller fatto a forma di tridente, o ad artiglio stando ad alcuni spot televisivi, che non era certo dei più comodi di sempre. Ad ogni modo occupa sempre un posto nel cuore dei fedelissimi al contrario di alcuni titoli. Esatto, anche sul “Nintendone” sono usciti dei titoli non esattamente ben riusciti. Qualche nome? È presto detto! Castlevania 64 e Killer Instinct 2 erano delle ottime premesse, ma lo sviluppo non fu affatto dei migliori tanto che si poteva respirare una certa aria di legnosità. Orrori inenarrabili sono stati invece commessi per Superman 64 e, in particolare, l’infausto livello degli anelli sospesi per aria.

Nonostante la console avrebbe dovuto addirittura ospitare Final Fantasy VII, idea poi scartata anche perché ci sarebbero volute più di dieci cartucce, questa è stata la casa di grandiosi esordi come Mario Party oppure Mario Golf, ma anche parecchie conversioni. Tra queste, le prime due che ci vengono in mente, sono Turok, per gli amanti del genere consigliamo anche Dino Crisis, oppure Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue, ma si sa che anche per questa console l’elenco sarebbe lunghissimo quindi speriamo che perdonerete qualche assenza. In ogni caso ricordiamo che alcuni di questi titoli sono stati resi disponibili, e riadattati, anche per il 3DS, li avete provati? Fatecelo sapere!

Super Mario 64 – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Tra i titoli venduti in bundle assieme alla console, Super Mario 64 è uno di quelli più conosciuti di sempre anche tra i “non addetti ai lavori”. Qui il nostro baffuto idraulico corre, salta, sconfigge nemici ed esplora per la prima volta un mondo tridimensionale che diventa ancora più unico grazie ai livelli da rigiocare per raccogliere tutte le stelle. Un autentico diamante che splende ancora oggi grazie alla tripletta su Switch!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Alzi la mano chi non lo ha mai sentito nominare o non ci ha giocato almeno una volta nella propria vita. Un classicone senza tempo che non ha certo bisogno di presentazioni, ma che, assieme a Super Mario, è andato a definire tutta una vasta serie di giochi oggi iconici. Da notare poi l’utilizzo del Target Lock tramite il pulsante Z, una meccanica che possiamo vedere ancora in giochi più moderni come ad esempio Assassin’s Creed. Quando aggancerete un nemico ripensate dunque al buon Link ed alle innovazioni delle quali è stato fautore!

The Legend of Zelda: Majora’s Mask – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Un titolo molto più cupo e dark rispetto al precedente, ed a tutti gli altri, dove il buon Link si ritrova catapultato nel mondo di Termina minacciato da una enorme luna pronta a schiantarsi al suolo. Qui dovrà riavvolgere il tempo, la storia dura tre giorni, ed utilizzare le maschere delle tante creature per cambiare aspetto e proseguire nella sua oscura avventura.

Banjo – Kazooie – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Mastodontico titolo firmato da una ispiratissima Rareware dove, un dinamico duo formato da un orso ed un uccello, dovranno liberare la piccola Tooty rapita dalla perfida strega Gruntilda. Un gioco i cui livelli, al pari di Super Mario 64 anche se qui l’hub centrale non è un castello, devono venire rigiocati più volte per esplorare le nuove aree raggiungibili grazie alle abilità ed ai poteri ottenuti nel corso delle partite. Non perdete poi il seguito Banjo – Tooie e tralasciate tutto il resto!

Donkey Kong 64 – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Cambio di rotta in 3D anche per il nostro caro vecchio Donkey Kong che, dopo i suoi trascorsi sui cabinati e la serie di avventure sul Super Nintendo Entertainment System, dovrà affrontare nuovamente King K. Rool per salvare i suoi amici rapiti e recuperare anche le tantissime banane sottratte. Va poi ricordato che questo è stato il primo gioco ad essere venduto assieme all’Expansion Pack per aumentare la memoria della console.

Diddy Kong Racing – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Primo spin off della celeberrima serie Country, qui il protagonista, al pari di Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest, è il piccolo Diddy ed i suoi simpatici amici. Purtroppo la quiete sull’isola viene minata dal malvagio mago Wizpig e bisognerà riportare la pace a suon di gare via aria, terra e mare. Della serie, non ci sono solo Mario Kart o i tanti giochi di guida, su questa macchina di gioco.

Conker’s Bad Fur Day – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Avete presente quelle belle storie pucciose piene di animaletti carini che ballano, cantano e vivono tutti insieme appassionatamente? Bene, scordatevele tutte quante perché questo titolo era addirittura un 18+ con parolacce, riferimenti sessuali, tanta violenza, nazisti, alcolici, riferimenti cinematografici ed una sanissima dose di follia. Protagonista il tenero scoiattolo Conker che ci racconterà, tramite un flashback, come è diventato il sovrano di ogni cosa, ma a che prezzo! Peccato per i seguiti che non hanno reso giustizia a questo delirante protagonista.

Super Smash Bros. – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Volete un esordio con il botto per uno dei picchiaduro più adorati anche dai “non addetti al settore”? Bene, eccolo qui! Il capostipite della saga che qui, vuoi per alcuni limiti tecnici e per la scommessa fatta con il suo sviluppo, arriva in una versione piuttosto leggera. I personaggi giocabili, infatti, sono solo dodici, ma era solo l’inizio di qualcosa di più grande.

Pilotwings 64 – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Musiche in stile vaporwave, sei personaggi uno più strano dell’altro tra cui scegliere, relativi veicoli fuori dal normale ed anche sfide che mischiano sapientemente abilità ed umorismo per questo gruppo di piloti. Se poi vi piacciono i simulatori di volo, conditi con la giusta salsa Nintendo, allora non fatevi scappare il mitico Star Fox 64 oppure il fantastico Star Wars: Rogue Squadron dove rivivrete gli scontri più belli della saga creata da George Lucas.

Star Wars: Shadow of the Empire – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Qualcuno ha detto Guerre Stellari qualche riga fa? Assolutamente sì, perciò, perché non espandere la propria conoscenza di quei fantastici racconti con le gesta del contrabbandiere Dash Rendar. Tra i giochi più venduti per questa console nel 1997, il titolo ci farà immergere nell’universo espanso di Star Wars e ci permetterà di rincontrare vecchie conoscenze come Boba Fett o scontri epici come sul pianeta Hoth.

Mario Kart 64 – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Poteva mancare la versione per questa console del gioco di kart con protagonista il baffuto idraulico? Assolutamente no! Certo, anche in questo caso i personaggi ed i veicoli avevano dei limiti, ma almeno non ci sarà quella sensazione di mal di testa dato dal capitolo su SNES. Forse invecchiato un po’ maluccio, ma rimane comunque una pietra miliare del genere che ha influenzato notevolmente il modo di concepire i capitoli successivi.

Rayman 2: The Great Escape – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Il primo gioco in 3D del curioso eroe senza braccia e gambe è stato dirompente come le cannonate sparate dalla ciurma di pirati del capitano robot Razorbeard, qui è l’antagonista principale, ed ha portato il platform su tutto un altro livello. Intenso, colmo di segreti, appassionante, immancabile, insomma, va provato assolutamente!

Pokémon Stadium – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Di Pokémon Snap ne avevamo già parlato, anche perché è uscita la versione per Switch, ma qui non c’è tempo per scattare fotografie dato che ci sarà da combattere per guadagnarsi le medaglie e battere gli altri allenatori. Versione decisamente espansa degli scontri per i capitoli del Game Boy, con tanto di mini giochi e commentatori del match, qui si potranno scegliere fra i primi 40 Pokémon. Ovviamente venne fatto anche un seguito, Pokémon Stadium 2, che ha riscosso ancora più successo.

Yoshi’s Story – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Pensavate che il suo ruolo fosse “confinato” solo a Yoshi’s Island oppure al finale di Super Mario 64? E invece no! Certo, la storia è molto simile a quella vista su SNES, ma stavolta non ci saranno dei Baby Mario in giro. Purtroppo ci sono Baby Bowser e Kamek che si sono portati via il Super Happy Tree e toccherà ad un pugno di Yoshi andarlo a riprendere in questo pastelloso ed avvincente platform.

GoldenEye 007 – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Citato persino in una puntata dei Griffin, questo titolo basato sull’omonima pellicola del 1995 è un autentico must per tutti gli amanti degli sparatutto in generale. Pensate che, connettendo quattro controller, era possibile persino sfidarsi in una serie di appassionanti deathmatch. Non male per l’epoca! E poi, volete mettere, impersonare il mitico James Bond è sempre un onore nonché un piacere.

Kirby 64: The Crystal Shards – Migliori giochi Nintendo 64: retrogaming e 3D

Fa strano vedere la pallina rosa della Grande N in tre dimensioni, vero? Eppure è così! Naturalmente i fan della serie sono più legati ai vecchi capitoli o a quelli che riprendono l’era degli 8 e dei 16 bit, ma vi possiamo assicurare che anche questa avventura del simpaticissimo Kirby non ha niente da invidiare alle altre precedenti. Provare per credere!

In conclusione

Ed anche per questa volta siamo arrivati alla conclusione di questa micro carrellata di giochi che possiamo tranquillamente considerare tra i migliori titoli usciti per il Nintendo 64 e che rimangono nel cuore di ogni appassionato di retrogaming. Anzi, è proprio per questo motivo che tutti continuano a sperare in una versione mini anche per questa console dopo gli esperimenti con NES e SNES. Sarebbe anche ora! Naturalmente alcuni di questi sono stati riadattati anche per il Nintendo 3DS, come Super Mario oppure Zelda per citarne un paio, ma rivedere questi poligoni enormi è sempre un meraviglioso piacere.

Comunque sia, se anche voi volete recuperare i capitoli più vecchi delle maggiori saghe videoludiche al miglior prezzo di sempre, allora cliccate qui, mentre, per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!